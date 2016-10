HBO Nordicilla on alkanut uusi sarja. Ovat kehuneet. Eivätkä ihan syyttä.

Kolme jaksoa on kuitenkin vasta esitettynä ja katsottuna, joten kestääkö alkulupaus, ei voi tietää. Maanantaina näytille tulee neljäs osa.

Se tiedetään jo, että scifisarja Westworldiin on liittynyt paljon odotuksia. HBO:n valikoima on verraten ohut, joten menestystä kaivataan. Uutuuden täkyinä on nippu kuuluja näyttelijöitä: Evan Rachel Wood on pääroolissa, ja näkyvästi esillä ovat myös Ed Harris, Anthony Hopkins ja Thandie Newton.

Se tiedetään myös, että Westworld pelaa vahvasti kahden asian varassa: näytetään sadistista väkivaltaa ja näytetään provosoivasti alastomuutta. Jo kesällä tekijät saivat Yhdysvalloissa puolustautua, kun sarjaa paheksuttiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Päällisin puolin Westworld kertoo elämyspuistosta, jonne ”vieraat” tulevat toteuttamaan himojaan ja halujaan ”isäntien” kanssa. Isännät ovat robotteja, ihmisen kaltaisia androideja.

Leikitellään siis scifin perusaiheilla, tekoälyllä, jumalilla, seksiroboteilla ja yhteiskuntautopian ideoillakin.

Westworldin elämyspuistossa ihmiset näyttävät kuitenkin enimmäkseen nauttivan kiusaamisesta ja hyväksikäytöstä: teemapuistossa kidutetaan, raiskataan ja tapetaan eikä kiinni jää, koska kaikki on peliä, leikkiä.

Karmeimmasta esimerkistä käy sarjan keskeinen naishahmo, westernien perinteistä naista muistuttava Dolores, joka on ollut 30 vuotta vaihtuvien miesten raiskattavana ja hyväksikäytettävänä.

Mutta sarjahan kritisoi hyväksikäyttöä, väittävät vastaan.

Niin saattaa olla. Westworld on sarjana itsetietoinen. Viittauksia on Shakespearesta Yhdysvaltain väkivaltaiseen historiaan, Truman Show’sta alkuperäiseen Westworld-elokuvaan.

Alkujaksoissa avatut juonilinjat vihjaavat että sorretut nousevat Westworldissa kohtaloaan vastaan. Paha saattaa saada palkkansa.

alastomuuden ja Väkivallan kuvaajana sarja on kuitenkin kulkenut ainakin avausjaksoissa harmaalla alueella. Onko tässä taas yksi sarja, jossa vastustetaan väkivaltaa esittämällä väkivaltaa?

Sodanvastaiset elokuvat miljoonia maksaneine taistelukohtauksineen osataan jo. Ilmeistä on, että Westworldissa yritetään tehdä toisin. Westworld näyttäisi olevan tarina tarinoista, se kertoo, miten sadistisia yhteiset tarinamme ovat. Loppu kääntänee alkuasetelman päälaelleen. Kaltoin kohdeltu saattaa nousta sankariksi, ja Evan Rachel Woodin esittämästä neidosta saattaa tulla Nälkäpeli-elokuvien Jennifer Lawrencen kaltainen kapinajohtaja.

Sitä odotellessa, seuraavaa jaksoa odotellessa.