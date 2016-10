Rob Reinerin ohjaaman muka-dokumentin This Is Spinal Tapin (1984) jälkeen rockista kertovia dokumentteja on ollut hankala katsoa ilman myötähäpeää. Tai ainakin elokuvia huomiota hamuavista rockmuusikoista, joilla ei ole mitään hajua omasta keskinkertaisuudestaan.

Matleena Saarensalmi-Hintikan ohjaamassa Projekti Rockin’ High’ssa (2016) on huvittavan hirtehiset ainekset supisuomalaiseen ja kotikutoiseen This Is Spinal Tapiin, vaikka sekä muusikot että tarina ovat tosia.

Mutta todennäköisesti edes Rob Reiner ei olisi osannut kuvitella tätä: vanhanaikaista hevirockyhtyettä, joka haluaa nousta seuraavaan sarjaan soittamalla maailman korkeimman ”sähköisen keikan” maailman korkeimmalla kivellä, Mount Everestillä, ja päästä samalla Guinnessin ennätystenkirjaan.

Tositarina alkaa avannossa järjestetystä tiedotustilaisuudesta, jonka jälkeen juuri mikään ei suju suunnitelmien mukaan: ei levy-yhtiössä, ei sponsorineuvotteluissa, ei julkisuuden hallinnassa.

Eikä dokumentin pääosassa olevan, jo vuonna 1996 perustetun AncarA-yhtyeen oma yrityskään ole ankaraa. Tai sen, mitä yhtyeestä on enää jäljellä, sillä perustajiin kuuluvat basisti ja rumpali eroavat aika pian pettyneinä ”projektin ulkomusiikillisuuteen”.

Lopulta näyttää, että surkuhupaisan säälittävä hanke on kaikkine käänteineen, sähläilyineen ja säätöineen vain yhden muusikon, yhtyeeseen viimeisenä liittyneen kitaristin, oma ego-projekti.

