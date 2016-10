Maailmalta käsin poimittuja uutuuselokuvia ja -dokumentteja, joita ei täällä muuten näkisi. Riemastuttavia ja elämyksellisiä löytöjä Yleisradion omista arkistoista.

Klassikkoelokuvia, joita olen nähnyt viimeksi elokuva-arkistossa 1980-luvulla. Klassikoita, joita en ole tiennyt olevan olemassakaan.

Puhun tietysti Yleisradion televisiotarjonnan ykköskanavasta, Teemasta. Olemassaolonsa aikana se on palauttanut uskoani Yleisradion sivistystehtävään ja ylipäätään television katseluun.

Enkä ole ollut yksin. Teema valittiin Musiikki & Media -messuilla Suomen tärkeimmäksi musiikkimediaksi lokakuussa. Markkinointi & Mainonta -lehden bränditutkimuksessa Teema valittiin Suomen merkittävimmäksi tv-kanavabrändiksi.

Teema on onnistunut siinä, missä monet ovat epäonnistuneet eli synnyttänyt ympärilleen uskollisen fanijoukon, joka on valmis ottamaan riskejä katselukokemuksissa.

Kivaa kesti viime tiistaihin saakka, kun Ylen hallintoneuvosto teki ennätyshölmön päätöksen. Ensi keväästä lähtien Yle Teema jakaa kanavapaikan Yle Femin kanssa.

Alustavasti uudistus tarkoittaa sitä, että Teemaa lähetetään jatkossa iltapäivälähetysten lisäksi viitenä iltana viikossa kello 20 alkaen. Sunnuntaina ja maanantaina putiikki pidetään kiinni.

Käytännössä silpominen tarkoittaa sitä, että Teemalla ei nähdä enää superpäiviä, jolloin voidaan seurata suuria teemallisia kokonaisuuksia. Kino Klassikon katsominen sunnuntaisin kello 18 on tullut minullekin jo tavaksi, vaikka katson valtaosan muista ohjelmista kovalevyltä tallennettuna.

Teeman fanitus on perustunut muun muassa some-yhteisöllisyyteen, joka kukkii erityisesti viikonlopun musiikkidokumenttien ja kulttileffojen aikana.

Uudistuksen taustoja avasi tiistaina tiedotteessa Yle Teeman ohjelmapäällikkö Marika Kecskeméti. Hänen mukaansa uudistus ei ole suinkaan Teeman loppu vaan uuden alku. Esimerkiksi uuden sisällön määrä säilyy entisellään ja resurssit ovat entiset.

Miten taikatemppu tehdään? No siirtymällä Areenaan tietysti – netissähän sitä tilaa on.

Tähän sarkastista huutonaurua. Yle Areenan käyttöliittymän tunnetuin ominaisuus on se, että sieltä on mahdotonta löytää mitään, ellet tiedä ohjelman täsmällistä kirjoitusasua. Kun vielä osa ohjelmista on katsottavissa vain rajatun ajan, soppa on valmis.

Tiedoksi Ylen hallintoneuvostolle: Älkää tönikö mun Teemaa.