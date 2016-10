Sitcom on urbaani laji. Siksi maaseudulla tapahtuva Netflixin The Ranch (2016–) on tervetullut poikkeus.

Siinä kolmikymppinen, urheilu-urallaan epäonnistunut Colt Bennett ( Ashton Kutcher ) palaa lapsuudenkotiinsa, pikkupaikkakunnan karjatilalle. Kotona odottaa jääräpäinen isä ( Sam Elliott ) ja dokaileva isoveli ( Danny Masterson ). Suhteet isään ja veljeen ovat herkkiä ja vaikeita. Muualla asuva äiti ( Debra Winger ) emännöi baaria.

Kaikki tämä on tuoretta. Amerikkalaisissa komediasarjoissa on 2000-luvulla näkynyt huomattavasti enemmän seksuaalivähemmistöjen edustajia kuin ihmisiä, jotka asuvat pikkupaikkakunnalla tai jotka saavat elantonsa maataloudesta.

Lännenelokuvat ja lännensarjat ovat perinteisesti olleet konservatiivisia lajeja, ja niiden mieskuva on ollut sen mukainen. The Ranchissa asiat ovat kuitenkin toisin.

Uskonto ja aseet ovat The Ranchissa läsnä, mutta sarja ei ihannoi hiljaisia, vahvoja, periaatteellisia ja ampumataitoisia miehiä. Perinteisin lännenhahmo on perheen isä, jonka perinteisyydestä tehdään toistuvasti pilaa.

Sarja kuvaa myös empaattisesti sitä, miten Colt Bennett joutuu opettelemaan pois vanhasta urheilusankarin roolistaan ja etsimään uudenlaista miehenä elämisen tapaa.

The Ranch Netflixillä (netflix.fi).