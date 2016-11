Taistelu norsunluusta (USA 2016) lyö tiskiin rajun faktan: norsunluubisneksen vuoksi maailmassa kuolee yksi norsu joka 15. minuutti.

Viimeisen viiden vuoden aikana on tapettu yli 150 000 norsua. Teurastuksen seurauksena Länsi- ja Keski-Afrikan norsukannat ovat kadonneet. Mikäli tappaminen ei lopu, afrikannorsua uhkaa sukupuutto 15 vuodessa.

Samalla miljardiluokan bisnes vain kasvattaa arvoaan. Mitä harvinaisemmaksi norsunluu käy, sitä korkeammaksi sen hinta nousee.

Kief Davidsonin ja Richard Ladkanin ohjaama Taistelu norsunluusta tarkastelee norsunluukaupan koko ketjua, joka alkaa Itä-Afrikassa toimivista salametsästäjistä ja päättyy välikäsien ja salakuljettajien kautta maailman suurimmille norsunluumarkkinoille Kiinaan.

Pysäyttävän dokumentin tekijät eivät epäröi osoittaa norsunluukaupan sallivan valtion oleva suurin syyllinen uhkaavaan sukupuuttoon.

Dokumentti seuraa monia rohkeita ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä norsujen suojelemiseksi. Myös heistä taistelu vaikuttaa toisinaan toivottomalta. Taistelu norsunluusta asettuukin heidän tuekseen. Trillerin muotoon puettu kerronta vetoaa tunteisiin, ja niin sen pitääkin. Pelkät faktat saavat harvoin aikaan muutosta.

Dokumentti korostaa norsujen salametsästyksen olevan koko maailman ongelma. Sen kitkemiseen tarvitaan kansainvälistä painetta ja huomiota.

Taistelu norsunluusta tavoittaakin taatusti keskivertodokumenttia laajemman yleisön, sillä sen vastaava tuottaja on Leonardo DiCaprio.

Hollywood-tähti on profiloitunut ympäristöteemojen äänitorvena. Jo vuonna 2007 valmistui ensimmäinen DiCaprion tuottama ympäristödokumentti 11th Hour.

DiCaprio on toiminut ympäristönsuojelun puolesta myös YK:n hyvän tahdon lähettiläänä. Samaa työtä jatkaa näyttelijän vuonna 1998 perustama Leonardo DiCaprio Foundation, joka rahoittaa ympäristöprojekteja ympäri maailmaa.

Netflix tiedotti alkuvuonna sopimuksesta DiCaprion tuotantoyhtiön Appian Wayn kanssa. Sopimus kattaa dokumenttien ensi-iltaoikeudet suoratoistopalvelussa.

Netflix ja DiCaprio tekivät yhteistyötä jo Kongon uhanalaisia gorilloja kuvanneessa dokumentissa Virunga (2014), joka oli ehdolla parhaan dokumenttielokuvan Oscarin saajaksi.

Äskettäin ensi-iltansa sai toinenkin DiCaprion tuottama ympäristödokumentti. Ilmastonmuutosta käsittelevä Before The Flood ei tällä hetkellä kuulu Netflixin valikoimiin, mutta se on katsottavissa ilmaiseksi Youtubessa National Geographicin kanavalla.

Taistelu norsunluusta Netflixissä (netflix.fi).