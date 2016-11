Tosi-tv-sarjan alkutekstien ensimmäisessä kuvassa on baari. Päähenkilöinä on neljä nuorta aikuista, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Kun sarjan nimikin on Lähiö – Reunalla, odotuksissa on syrjäytyneiden hupparinuorten kohtalosta huolehtiva betonireality.

Sellainen ei kuitenkaan ole kyseessä. Tamperelaisnuoret eivät kuvissa ryyppää tai rellestä. Sen sijaan Kiaa, Markusta, Anaa ja Mineaa yhdistää lyhytelokuva, jonka he ovat itse käsikirjoittaneet ja jota he sarjan kahdeksan jakson aikana kuvaavat.

Lyhytelokuva sijoittuu Tohlopin naapuriin Tesomalle, mutta muuten lähiö jää sarjassa taka-alalle. Ikävämpää on kuitenkin jännitteen puuttuminen. Päähenkilöt saavat työharjoittelu- ja opiskelupaikkoja, mutta sisäiset konfliktit ja pelot jäävät enimmäkseen sisäisiksi. Ei ole jännitettä, eikä jännitettävää.

Lähiö – Reunalla alkaa TV2.ssa klo klo 19.30.