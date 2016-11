21-vuotias prinsessa Elizabeth avioituu epäsuositun prinssi Philipin kanssa. Morsiamen pikkusisko Margaret ja naimisissa oleva upseeri Peter Townsend vaihtavat katseita muiden huomaamatta. Kuningas Yrjö VI huomaa yskineensä verta.

Näistä vuoden 1947 tapahtumista lähtee avautumaan Netflixin suursarja The Crown, jonka on käsikirjoittanut Peter Morgan ja kahden ensimmäisen jakson osalta ohjannut Stephen Frears. Molemmat kuuluvat sarjan tuottajiin.

Soveliaampaa kaksikkoa monarkkisarjan peräsimeen saa hakea. Kokeneet Morgan ja Frears tekivät yhdessä The Queen -elokuvan (2006), jossa kuvattiin taiturimaisella tavalla kuningatar Elisabet II:n hämmennystä ja yksinäisyyttä prinsessa Dianan kuoleman aikaan. Helen Mirren palkittiin roolista Oscarilla.

Vuonna 2013 Morgan kirjoitti Mirrenille näytelmän The Audience, jossa Elisabet II tapaa hallintokautensa pääministereitä. Näytelmää on käytetty The Crownin pohjana.

Sarjan avausjaksossa pääministeriksi palaa legendaarinen Winston Churchill. Hän tuo muassaan brittidemokratian ja -monarkian omalaatuisen suhteen, jossa parlamentti vaikuttaa kuninkaallisten yksityiselämään ja kuningasperheen symbolinen asema saa välillä konkreettistakin merkitystä.

Yksi kuninkaallisten tapa vaikuttaa on kiertää Britannian siirtomaissa. Kotimaan yleisen mielipiteen vaalimisen tärkeydestä puolestaan muistuttaa lapsuusaikanaan Kreikasta karkotettu prinssi Philip. Kaikki haluavat välttää sekasortoa, jollaisen Edvard VIII aiheutti luopumalla kruunusta ja sysäämällä vastuun pikkuveljelleen Yrjö VI:lle.

Hienoimman roolisuorituksen sarjan hyvistä näyttelijöistä tekee Churchillina nähtävä amerikkalainen John Lithgow. Erinomainen on myös Yrjö VI:n roolissa nähtävä Jared Harris.

Claire Foy Elisabet II:na lukeutuu hänkin sarjan kantaviin voimiin vaikka ei ylläkään samanlaiseen mestarisuoritukseen kuin Mirren aikoinaan.

Vaatimus on tosin liioiteltu, koska The Crownin kerronta jakautuu useammalle roolihenkilölle.

Vasta seitsemännessä jaksossa keskitytään Elisabetiin, hänen omalaatuiseen lapsuuteensa ja epävarmuuden tuntemuksiin, mikä näkyy ja tuntuu osan hienossa lopussa.

The Queen -elokuvan tasoista yhtenäistä, monikerroksista taituruutta joutuu kuitenkin odottamaan yhdeksänteen jaksoon, jossa vilautetaan tuskaa Churchillin karisman takana.

On silti helppo ymmärtää, miksi The Crownista on tilattu jo toinen tuotantokausi.

Sarja houkuttelee Netflixille tilaajia, jotka toivovat draamaa ilman väkivaltaa, näyttävyyttä ilman erikoistehosteita ja tasavahvaa laatua jaksosta toiseen.

The Crownin 1. kausi Netflixissä (netflix.fi).