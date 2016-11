Rotuerottelun tolkuttomuuden voi ilmaista näinkin: ”Etelä-Carolinassa poliisi pysäytti minut ja sanoi, että ajoit päin punaisia. Vastasin, että tiedän sen – olen nähnyt, kun te valkoiset ylitätte risteyksen vihreän valon aikaan ja oletin, että punainen on meille.”

Edellinen on yksi tuhansista vitseistä, joita Jackie ” Moms ” Mabley (1894–1975) kertoi kuuluisimmilla mustien klubeilla, kuten New Yorkin Apollossa ja Cotton Clubilla. Huumorialbumeja hän äänitti urallaan parikymmentä, ja niitä myytiin miljoonia kappaleita. Vuosikymmeniä kestäneestä tähteydestä huolimatta Mabley oli – ja on – valkoisten parissa huonosti tunnettu, koska hän pääsi televisioon vasta 1960-luvun lopulla.

Tilannetta paikkaa näyttelijä Whoopi Goldbergin esikoisdokumentti Mustan huumorin pioneeri Moms Mabley (2013).

Sen kaksitulkintainen suomenkielinen nimi on hyvä: Mabley oli tienraivaaja sekä mustana koomikkona että mustan huumorin saralla, siis sanan perinteisessä merkityksessä surkeuden hupaistajana. Aivan erityisesti hän oli edellä aikaansa naiskoomikkona.

Mabley aloitti uransa 1920-luvulla, jolloin USA:n mustilla ei ollut surkeudesta pulaa. Vaikka isoäidiksi pukeutuneen Mableyn vakiovitsit kertoivat vanhojen miesten epämiellyttävyydestä, huumorimonologeissa nousi toistuvasti esiin myös afroamerikkalaisten alistettu asema.

Mableyn mustin huumori ei tosin dokumenttiin ole päässyt. 1960-luvulla hän esimerkiksi saattoi puhua sarkastisesti ”vanhoista hyvistä ajoista”, jolloin suun avaaminen johti välittömään tajunnanmenetykseen.

Ehkäpä Mableyn huumorin koko kuva hahmottuu paremmin dokumentin alkuperäisversiossa, joka on parikymmentä minuuttia pidempi. Todennäköisesti siitäkin on sensuroitu synkkä teini-ikä, jolloin Mabley joutui kahdesti seksuaalisen väkivallan uhriksi. Tältäkin kannalta kyse on selviytyjän tarinasta.

Mableyn tähteyden aikaa muistelevat muun muassa näyttelijä Sidney Poitier ja laulaja Harry Belafonte. Lapsuusaikaisesta Moms-levyjen salakuuntelusta kertoo mukavasti koomikko Arsenio Hall. Hankalinta on suhtautua kymmenistä seksirikoksista syytettyyn Bill Cosbyyn haastateltujen joukossa.

Dokumentin suurin yllätys on, että sen huippukohta ei ole komediallinen, vaan riipaiseva – ja samalla absurdi.

Vuonna 1969 Mabley on vierailulla Playboy After Dark -ohjelmassa, missä hän miestenlehden omistajan Hugh Hefnerin ja koristeihmisten edessä esittää laulunsa Abraham Lincolnista, Martin Luther Kingistä ja John F. Kennedystä.

Pinnallinen törmää syvälliseen, hämmentynyt eläytyvään ja mitäänsanomaton koskettavaan. Intensiteetin takaa Moms Mabley.

Mustan huumorin pioneeri Moms Mabley Teemalla klo 20.00.