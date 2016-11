Laatusarjoilla maineen luonut HBO on laajentanut tuotantoaan Keski-Eurooppaan omakielisillä, paikallistetuilla versioillaan. Myös HBO Asia on aloittanut myös sarjatuotannon. Singaporessa päämajaa pitävän ja 23 maata kattava suuren yhtiön ensimmäinen täysin oma yritys on fantasiatrilleri Halfworlds (2015).

Kahdeksanosaisen sarjan lähtökohta on kiehtova ainakin täältä etäältä, sillä se sijoittuu Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan ja perustuu paikallisiin myytteihin. Ohjaaja ja toinen kirjoittaja on Joko Anwar, jonka omat elokuvat ovat herättäneet hieman kansainvälistäkin huomiota.

Valitettavasti vaikuttaa, että tekijät eivät ole luottaneet laisinkaan omaansa, sillä pääosin englanninkielisen sarjan erottaa muista ennustettavista fantasiatrillereistä vain roolitus. Eikä sekään ole paljoa, sillä ylikorostetuissa hyvisten ja pahisten rooleissa ei ole liikkumavaraa.

Pääosassa on orpo Sarah ( Salvita Decorte ), joka elää piirtämällä kaduilla muotokuvia – ja piirtää myös unikuvia ihmistä, jotka voivat liittyä hänen vanhempiensa kuolemaan. Vähitellen selvää, että toinen puoli maailmaa ovat ihmisiä suojelleet vampyyrimaiset ihmisolennot, jotka ovat kääntyneet osittain toisiaan vastaan.

Toiminnallisilla kohtauksilla täydennetty sarja on kaikkine ylimääräisine selityksineen eriparinen ja epäjohdonmukainen. Se lietsoo lopulta enimmäkseen vain välinpitämättömyyttä.

Halfworlds HBO Nordicilla (hbonordic.fi). Toisen kauden ensi-ilta on 15.12.