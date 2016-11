Kun chileläis-kanadalainen María Teresa Larraín aloitteli dokumenttinsa Kun maailma pimenee (2016) tekemistä, hän tiesi sen jäävän hänen viimeiseksi ohjaustyökseen. Larraín oli sokeutumassa.

Projekti kasvoikin tilitykseksi siitä, mitä näkevälle ihmiselle merkitsee elämän luisuminen kohti tuntematonta.

María Teresa Larraín (s. 1951) oli jo lapsena kuullut, että hänellä on vakava ja periytyvä silmäsairaus. Hänen äitinsä kuitenkin vakuutteli, ettei tytär koskaan sokeutuisi.

Larraín ehti luoda pitkän uran elokuvantekijänä, kunnes kuusikymppisenä huomasi silmänpohjan rappeuman tekevän tuhojaan. Valojen ja muotojen vääristyminen näkökentässä nostatti pelkoja ja ammatillisenkin kriisin. Miten sokea ohjaaja tekisi elokuvia?

Kanadassa, Chilessä ja Costa Ricassa kuvatussa dokumentissaan Larraín kertoo kamppailustaan. Aluksi hän torjui ongelman olemassaolon. Sitten hän jätti miesystävänsä, koska arveli tätä kyvyttömäksi rakastamaan sokeaa naista. Valkoinen keppikin hävetti.

Selvää on, että Larraínilta on vaadittu isoja ponnistuksia tämän dokumentin äärellä. Kun maailma pimenee on henkilökohtainen tarina, mutta ohjaaja pitää kiinni asioiden lähes toteavasta käsittelytavasta, jolla vältetään kaikenlaista surkuttelua. Samalla yksityiset pelot saavat yleisiä merkityksiä.

Ohjaaja käyttää myös hyvin toimivia visuaalisia keinoja, jotta katsoja ymmärtäisi, miten näkönsä menettävä kokee maailman. Ääniraitakin on harkittu. Kepin kopina maata vasten luo vahvan efektin.

Kun maailma pimenee Femillä klo 22.00.