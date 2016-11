Jos Suomesta jotakin puuttuu, niin Skavlan. Ruotsalais-norjalainen talk show ei ole parasta juuri nyt, vaan on ollut sitä pitkään. Usein Skavlanin kaltaisia ohjelmia pidetään taskulämpimänä hömppänä, vaikka niiden merkitys on suurempi. Muistelen itse yhä vielä esimerkiksi yhtä Skavlanin jaksoa, josta on jo vuosi. Se oli mieleenpainuva tv-hetki.

Siinä norjalaistoimittaja Fredrik Skavlanin vieraina olivat laulaja Adele, kokki Jamie Oliver sekä Ruotsin prinsessa Madeleine ja hänen miehensä Chris O’Neill. Siis yhdessä ja samassa jaksossa.

Suomessa ja miksei muuallakin popin supernainen ja julkkiskokkien kärkinimi olisivat olleet minkä tahansa median ykköshaastateltavia, mutta Skavlanissa he jäivät seinäruusuiksi todellisten kuninkaallisten rinnalla. Ovi aukeaa, kun koputtaja on oikea.

Skavlan näkyy Suomessa perjantai-iltaisin Yle Femillä sekä verkossa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n sivulla. Sitä on tehty vuodesta 2009, eikä sen perusresepti ole mitenkään poikkeuksellinen.

Vastaavalla formaatilla tehdään keskusteluohjelmaa muuallakin viikonlopun tv-iltoihin. Siihen kuuluu hyvä juontajapersoona, kattaus kiinnostavia ja ajankohtaisia vieraita sekä yleistunnelma, joka on yhtä aikaa aikuismainen ja kepeä.

Olennaista Skavlanissa on juuri jälkimmäinen. Kiva fiilis ei synny ilman paneutumista. Vieraat julkisuuden huipulta tulevat Skavlaniin saavutustensa tai asemansa vuoksi, mutta kokenut toimittaja osaavine taustaryhmineen kääntää haastattelut aina yksityiseen.

Etsii siis ihmistä imagon takaa ja tekee sen epäröimättä.

Tämän julkisuuden hippaleikin toimittaja Skavlan taitaa, sillä hän ja hänen puolisonsa, näyttelijä Maria Bonnevie, ovat kuuluisuuden valokeilassa itsekin. Iholle pyritään ilman tungettelua ja joutavuuksia, joissa juontajasta itsestään tulee usein päähenkilö.

Esimerkki: Vuosi sitten kamera tallensi Skavlanissa, miten prinsessa Madeleine kehotti vaivihkaa vastapäätä istunutta bisnesmiestään korjaamaan kampausta. Pari hiusta oli Chrisiltä livahtanut otsalle. Skavlan luki toisarvoisen tilanteen ja käänsi episodin osoitukseksi parin välisestä dynamiikasta ja tyylistä, jolla Madeleinen kaltainen puoliso huolehtii miehestään ja tämän ulkonäöstä.

Tänä syksynä Skavlanissa ovat vierailleet muiden muassa Tyra Banks, Bruce Springsteen ja Salman Rushdie. Arto Nybergissä on nähty samaan aikaan Cheek, Satu Silvo ja Jari Tervo.

Olisiko Ylessäkin jo aika tavoitella maailmaa Pasilasta yli Impivaaran – muissakin kuin urheiluohjelmissa?

Talk show on tv:n kestävimpiä ja elävimpiä ohjelmatyyppejä, sillä niin kauan kuin toisten ihmisten elämä kiinnostaa, niin kauan meillä kaikilla on toivoa.

Skavlanin viimevuotisen jakson, jossa vieraina olivat prinsessa Madeleine, puolisonsa Chris O’Neill, kokki Jamie Oliver ja laulaja Adele, voi katsoa oheisesta linkistä. Kohdassa 26’ alkaen Madeleine korjaa Chrisin hiuksia.