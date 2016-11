Suuri kauneus ★★★★★ La grande bellezza Italia 2013 Teema klo 20.30 (K12)

Suuri kauneus oli valmistumisvuotensa 2013 elokuvatapauksia, joka keräsi ylistäviä arvioita ja sen mukaisesti palkintoja, lopulta myös Oscarin. Se nosti ohjaajansa Paolo Sorrentinon eurooppalaisen elokuvan huipulle.

Yli kaksituntinen yltäkylläinen elokuvafresko ylistää Roomaa: sen historiaa, palatseja ja puistoja mutta myös bileitä, taidetta, väittelyitä ja ihmisiä.

Yhteydet Fellinin elokuviin ovat ilmeisiä ja tietoisia, mutta Suuri kauneus ei silti ole Fellinin toisintoa. Sorrentinon huumori on hienovaraista, eikä hän karrikoi henkilöitään vaan suhtautuu jokaiseen vakavasti.

Elokuvan päähenkilö, kuusikymppinen Jep Gambardella, on uinut Rooman seurapiireissä viimeiset 40 vuotta. Hän on kirjoittanut yhden menestyneen romaanin ja sen jälkeen enimmäkseen nautiskellut. Jepin eli näyttelijä Toni Servillon itsetyytyväiset kasvot ilmaantuvat kuvaan euforisen tanssin pyörteissä hänen omilla syntymäpäivillään.

Juhlien jälkeen Jep kuulee ensirakkautensa kuolemasta, ja siitä käynnistyy itsetutkiskelu, joka vie hänet harhailemaan ympäri Roomaa, usein yöaikaan.

Hän kohtaa ihmisiä, yleensä tuttuja, sillä hän tuntee puoli Roomaa. Hän antautuu nostalgialle, terästää katsettaan, tarkkailee ihmisiä, pysähtyy ihmettelemään. Sorrentinon vakiokuvaajan Luca Bigazzin kamera kulkee Jepin ajatusten rinnalla.

Suuri kauneus on kypsän ohjaajan työ, ja voisi luulla, että Sorrentino on jo itse käynyt läpi kuudenkympin kriisin, mutta hän on vasta nelikymppinen.

Hänen uusimmassa Youth-elokuvassaan on siinäkin pääosissa iäkkäitä miehiä. Vanheneminen tuntuu kiehtovan Sorrentinoa ja sen kautta myös kuolema, joka on Suuressa kauneudessa koko ajan läsnä.

Jepin hahmo antaa synninpäästön kaltaisilleen seurapiirisankareille. Kauneus ei katoa, vaikka se katoaa joskus hälyn alle.

Elokuvassa on myös erityisen hieno soundtrack.