Viiden vuoden ajan on Aki Palsanmäki on opettanut Suomen huutokauppakeisarin katsojille, että Hirvaskankaalla huutokauppa alkaa aina kuparipannun myymisellä. Akin, Heli -vaimon ja apumiehen Markun nimikirjoituksilla varustettuja kannuja on lähtenyt maailmalle kymmenittäin ja yleensä parin kympin vasarahinnoin.

Tämän tuotantokauden aikana Suomi on selvästi noussut lamasta, sillä kuparipannujen hinnat ovat pompahtaneet välillä yli sadan euron. Aki on samalla opettanut katsojille uuden kuparipannusäännön: paras aika myydä pannu on heinäkuu.

Pannujen kohonneesta arvosta yllättyneet Aki ja Heli reagoivat asiaan kuin kunnon kauppiaiden kuuluukin. He ripustivat salin seinälle liitutaulun, johon kirjattiin ylös tämän kauden huippuhinta, 260 euroa, kannustukseksi uusille huutajille. Akin kuparipannu on uusi muumimuki!

