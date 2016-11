Eletään kolmannen maailmansodan jälkeistä aikaa tuhoutuneessa Pariisissa. Ihmiset sinnittelevät maan alla.

Tiedemiehet ovat keksineet tavan lähettää ihmisiä toiseen aikaan. He lähettävät vangin menneisyyteen hakemaan apua, jotta ihmiskunta pelastuisi nykyhetkestään. Menneisyydessä hän törmää tuttuun hahmoon – itseensä.

Tutun tuntuinen juoni, vai mitä? Kyse ei kuitenkaan ole Terry Gilliamin menestyksekkäästä scifi-elokuvasta 12 apinaa vaan sen esikuvasta, ranskalaisen Chris Markerin Kiitoradasta (La Jetée, 1962).

Näin Kiitoradan ensimmäisen kerran, kun se esitettiin Teemalla keväällä 2009. Se on yhä kovalevytallentimeni vanhin ohjelma. Minulla ei ole ollut sydäntä poistaa sitä, vaan katson pätkän aika ajoin.

Miksikö? Kiitorata on yksi parhaimpia näkemiäni scifielokuvia, vaikka siitä puuttuvat kaikki lajityypille tärkeät tuntomerkit.

Elokuvassa ei näy mystisiä laitteita, erikoistehosteita, toimintaa saatikka muukalaisia. Pääosassa tosin on tieteiselokuvien keskeinen elementti, aikamatkailu. Kiitorata kestää vain 27 minuuttia ja koostuu still-kuvista, äänitehosteista ja kertojaäänestä. Kuvat ovat enimmäkseen arkisesta Pariisista 1960-luvun alusta.

Kivittäkää vaikka minut, mutta tunnen pakottavaa tarvetta tehdä juonipaljastuksen: 18 minuutin kohdalla still-kuvien sarja keskeytyy, kun kuva herää eloon muutaman sekunnin ajaksi.

Se on minusta yksi elokuvahistorian maagisimmista hetkistä.

Monissa takavuosikymmenien taide-elokuvissa on hankalaa se, että niitä on nihkeä katsoa. Juonesta ei saa tolkkua, musiikki on atonaalista jazzia ja raina kestää ikuisuuden.

Kiitorata välttää nuo kaikki. Vaikka kokeellinen lyhytelokuva on lähempänä runoutta kuin scifiä, siinä on koskettava tarina. Päähenkilöiden huolettoman vierailun luonnontieteellisessä museossa juuri ennen kolmatta maailmansotaa voi tulkita hyvästijätöksi ihmiskunnalle sellaisena kuin me sen tunnemme.

On jälkipolvien onni, että Kiitoradasta inspiroitunut käsikirjoitus päätyi vimmaisista visioistaan tunnetun Terry Gilliamin käsiin. Vaikka hän ei ollut nähnyt esikuvana ollutta elokuvaa etukäteen, 12 apinaa on huikea suuren budjetin jatkojalostus taidelyhäristä, joka muuten olisi jäänyt pienten diggaripiirien aarteeksi.

Kiitorata (K7) Teemalla tänään la 26.11. klo 17.40 sekä Yle Areenassa 30 päivän ajan. Teeman elokuvafestivaalin ohjelmistoa.