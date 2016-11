Miellyttävä jälleennäkeminen – Gilmore Girlsin uusien jaksojen tunnelma on tuttu ja turvallinen

Radio ja TV

Gilmore Girls on aina ollut käsivarren mitan päässä todellisuudesta. Amerikkalaissarjan nopea ja nokkela dialogi muistuttaa screwball-komedioita. Pikkukaupunki Stars Hollow’n asukkaat ovat rakastettavan eksentrisiä, teini-ikäiset sovinnaisia ja pääkatu kuin 1950-luvun idyllistä.

Amy Sherman-Palladinon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Amy%20Sherman-Palladinonluomaa Gilmore Girlsiä tehtiin aikoinaan 157 jaksoa, ja ne saavat nyt jatkoa yhdeksän vuoden jälkeen. Netflixin ohjelmistoon kuuluvat puolitoistatuntiset jaksot on nimetty Talveksi, Kevääksi, Kesäksi ja Syksyksi.

Gilmore Girls: A Year in the Life kattaa vuoden nyt kolmekymppisen Roryn (Alexis Bledelhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Alexis%20Bledel), hänen pian viisikymppisen äitinsä Lorelain (Lauren Grahamhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Lauren%20Graham) ja seitsemänkymppisen isoäitinsä Emily Gilmoren (Kelly Bishophttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Kelly%20Bishop) elämästä.

Päähahmojen ja tarinankin kannalta keskeistä on yhden hahmon poissaolo. Suvun patriarkka Richard Gilmore on kuollut (häntä näytellyt Edward Herrmann http://www.hs.fi/haku/?search-term=Edward%20Herrmannkuoli 2014). Aviomiehen ja isän kuolema puskee Emily ja Lorelai Gilmoren jälleen epäsopuun ja kriiseihin. Rorylla puolestaan on isoisän kuoleman lisäksi pohdittavanaan ura – tai se, ettei se urkene.

Mukana on tuttu joukko sivuhahmoja kuppilanpitäjä Lukesta kaupungin jokapaikanhöylä Kirkiin ja Roryn yliopistokamu Parisiin. Ruutuun marssitetaan myös joukko Roryn ex-poika­ystäviä.

Sarja on kuin muisto tai utopia paremmasta paikasta. Kolmekymppiset nuoret voivat palata kotiin, kun maailma on potkinut heitä päähän. Kaupunkilaiset kokoontuvat yhteen päättämään asioistaan, eikä paikallisessa kuppilassa, Luke’s ­Dinerissa, katsota hyvällä ”läppäriväkeä”.

Kaikki ei kuitenkaan ole paremmin. Jotkut kohtauksista saavat olon epämukavaksi. Ex-nuorukaisten holtiton hurvittelu suvun rikkauksilla ei naurata, ei myöskään hoikkien naisten irvistely ylipainoisille uima-altaan laidalla.

Kolmosjakson täysin irrallinen episodi, pöhkö Stars Hollow -musikaali, pitkästyttää. Se nielaisee jaksosta melkein 20 minuuttia tuomatta tarinaan mitään lisää.

Alkuperäissarjan ystäville kyseessä on kuitenkin miellyttävä jälleennäkeminen vanhojen ystävien kanssa. Nykyilmiöt, kuten KonMari ja Uber, ovat löytäneet tiensä tarinaan, mutta tunnelma on tuttu. Sitä paitsi suomalaisen on aina ollut helppo ymmärtää huumoria, jota lauotaan kahvikupposten äärellä.

Gilmore Girls: A Year in the Life tuntuukin turvalliselta. Ristiriitojen riivaamassa maailmassa voi joskus olla tarvetta livahtaa todellisuuteen, jossa suurimpia uhkia on se, että joku saa kuppilan wifi-salasanan käsiinsä.

Gilmore Girls: A Year in the Life Netflixissä (netflix.fi).