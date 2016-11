Atlanta tekee osuvaa parodiaa räppikliseistä

Radio ja TV

Hiphop-kulttuurin kuvauksissa keskitytään useimmiten joko katuelämän romantisointiin tai kerskailevaan pintaliitoon. Foxilla alkava Atlanta (2016–) sijoittuu virkistävästi jonnekin ­ääripäiden väliin, vähemmän kuohuttaviin olosuhteisiin.

Draamakomedian pääosassa ovat atlantalaisserkukset Earn (Donald Gloverhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Glover) ja Paper Boi (Brian Tyree Henryhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Brian%20Tyree%20Henry). Earn on opintonsa keskeyttänyt ajelehtija, joka yrittää lämmittää suhdettaan tyttärensä äitiin. Paper Boi on paikallisessa skenessä vähän nimeä saanut räppäri, jota tosielämän gangstarooli vetää puoleensa.

Kun Paper Boin biisi herättää pientä pöhinää, haistaa kroonista persaukisuutta poteva Earn mahdollisuutensa: hän ryhtyy serkkunsa manageriksi.

Atlanta on Earnia näyttelevän koomikko-käsikirjoittaja Gloverin luomus. Aihe on tuttu, sillä Glover on itse tehnyt uraa myös rap-artisti Childish Gambinona. Hänen lisäkseen sarjassa kuullaan ja nähdään monia muita etelän räppäreitä.

Räppikliseiden osuvan parodioinnin ohella Atlantassa naureskellaan mustan Amerikan kulttuurivaikutteista innostuneelle valtavirralle. Samasta syystä sarjan naseva huumori aukeaa myös laajoille yleisöille. Asetelmaa pusketaan äärimmilleen viidennessä jaksossa, jossa kohdataan uuden sukupolven röyhkeä poptähti Justin Bieber http://www.hs.fi/haku/?search-term=Justin%20Bieber– tummaihoisena.

Atlantan huumori ei silti etäännytä päähenkilöitä karusta todellisuudesta. Kun Earl ja Paper Boi joutuvat poliisiasemalle selvittelemään ammuskelua, ainoa paikalla oleva valkoinen on armotta pamppuaan käyttävä kyttä.

