Julkaistu 16.1.2016: Aki Hintsa sai kutsun puhumaan maailman huippujohtajille: ”Filosofianne on poikkeuksellinen”

Aki Hintsa vastaan Skype-puheluun kotonaan Sveitsissä. Sytostaattihoito on loppunut pari päivää aiemmin.

”Kun immuniteetti on matalalla, ei kannata mennä ihmisten ilmoille”, Hintsa sanoo.

Hintsa, 57, näyttää sairaudestaan huolimatta lähes samalta kuin urheilusivujen kuvissa, joissa hän on kulkenut niin Mika Häkkisen, Kimi Räikkösen, Lewis Hamiltonin kuin Sebastian Vettelinkin rinnalla. Tuuhea tukka on alkanut kasvaa takaisin hoidoista huolimatta.

Kesällä 2015 Hintsa kärsi kovista vatsakivuista. Lopulta hän pyysi kollegaansa tutkimaan, mistä voisi olla kyse. Vatsaontelosta löytyi pahanlaatuinen kasvain. Ennuste: kolme kuukautta elinaikaa.

Hintsa on pelastanut ihmishenkiä Etiopiassa ja tehnyt tuhansia vaativia leikkauksia. Hänen ensireaktionsa oli silti sama kuin monen maallikon. Antautuminen.

Kotona oli vaimo ja kaksi taaperoikäistä lasta. Työelämässä oli alkamassa uusi vaihe. Hintsan hyvinvointifilosofia oli leviämässä maailmalle. Hänet oli kutsuttu puhujaksi maailman tärkeimpään johtajien tapaamiseen.

Lyhyen lamaannuksen jälkeen Hintsa sisuuntui.

”Päätin, että tuota en osta. Taistelen vastaan.”

Kesällä 2014 Aki Hintsan puhelin soi keskellä päivää, mutta hän ei saanut selvää soittajan nimestä.

”Onnitteluni tohtori, te olette kehittänyt jotain, josta olemme äärimmäisen kiinnostuneita. Filosofianne on poikkeuksellinen”, soittaja sanoi.

Jaaha, joku kollega siellä kiittelee, Hintsa ajatteli. Sitten hän erotti puheen seasta kolme sanaa: World Economic Forum.

Voisitteko tulla Davosiin kertomaan ajatuksistanne, soittaja kysyi.

Hintsa tajusi, kuka oli toisessa päässä: Klaus Schwab, World Economic Forumin eli Maailman talousfoorumin WEFin perustaja.

Sveitsin Davosissa vuosittain järjestettävä WEF kokoaa 2 500 politiikan ja liike-elämän ykköspäättäjää Ban Ki-Moonista Bill Gatesiin ja Angela Merkelistä U2-yhtyeen Bonoon keskustelemaan globaaleista haasteista.

WEFin järjestävät olivat etsineet maailmalta puhujaa, joka osaisi kertoa huippujohtajille hyvinvoinnin merkityksestä ja ennaltaehkäisevistä menetelmistä. He olivat päätyneet Hintsaan. Se johtui todennäköisesti formuloista. Mutta kaikki alkoi Etiopiassa.

Potilashuone oli tarkoitettu kahdeksalle, mutta sinne oli ahdettu yli kaksikymmentä potilasta. Eritteiden haju oli hirvittävä.

Yhden potilaan reidessä oli tulehtunut haava, joka kihisi valkoisia matoja ja kärpäsiä. Viereisessä vuoteessa makasi äiti vastasyntyneen lapsensa kanssa.

Kesällä 1992 Aki Hintsa oli saapunut uuteen työpaikkaansa, vaatimattomaan kenttäsairaalaan, joka sijaitsi Etiopian Shebessä. Ensitöikseen uusi lääkäri määräsi suursiivouksen. Siihen osallistuivat kaikki, myös kenttäsairaalan uusi lääkäri.

Seinäjoella lääkärinä työskennellyt Hintsa muutti Etiopiaan viisihenkisen perheensä kanssa lähetystyöhön. Lapset olivat iältään neljä, kolme ja yksi.

Aki Hintsa oli pelannut nuorena tosissaan jääkiekkoa ja haaveillut ammattilaisuudesta. Lukiovuosina hän oli tullut uskoon ja päättänyt lopulta pyrkiä lääketieteelliseen.

Usko vei hänet Etiopiaan, jota palattuaan Hintsa erikoistui Suomessa kirurgiksi. Vuonna 1997 hän palasi lähetystyöhön Etiopiaan.

Etiopiassa elämä on yksinkertaista. Kenttäsairaala toimi generaattorisähköllä, juomavesi keitettiin sadevedestä.

”Oli aikaa miettiä. Turhat rönsyt olivat poissa”, Hintsa sanoo.

Etiopiassa hän alkoi pohtia omaa hyvinvointimalliaan. Tärkeä sytyke oli juoksijatähti Haile Gerbselassie, johon Hintsa tutustui Etiopiassa. Hintsa seurasi läheltä Gerbselassien arkea, jossa harjoittelu, liikemiehen työ ja perhe-elämä noudattivat kurinalaista rytmiä. Vielä vaikuttavampaa oli juoksijan sitoutuminen, energisyys ja onnellisuus.

Skype-puhelun taustalta kuuluu hälinää. Aki Hintsa on toisessa liitossaan sveitsiläisen Lindan kanssa. Heidän lapsensa, nelivuotias Niina ja yksivuotias Tomi, ovat heräilemässä päiväuniltaan. Perhe asuu Morgesissa Lausannen ja Geneven välissä.

Hintsa siirtyy työhuoneeseensa ja jatkaa tarinaansa. On aika siirtyä formularadalle.

Kaudella 1998 Mika Häkkinen taisteli Formula 1 -sarjan maailmanmestaruudesta Michael Schumacherin kanssa. Häkkinen oli täydellisyydentavoittelija. Hän oli edennyt huipulle, mutta jokin palanen puuttui.

Kontaktiensa kautta Häkkinen oli kuullut Hintsasta. Tapaaminen järjestettiin kesällä 1998 helsinkiläishotellissa, jonka sviitissä Häkkinen istui parturoitavana.

Häkkinen vaikuttui Hintsan puheista ja halusi palkata lääkärin jo ensitapaamisella.

Hintsasta tuli Häkkisen lääkäri ja valmentaja. Hintsa tunnustaa, ettei hän silloin pitänyt formuloita edes urheiluna.

”Ajattelin, että se on vain ajamista. Tajusin pian, että tämä on ehkä vaativin urheilulaji, jossa olen koskaan ollut mukana.”

Lajin vaativuus perustuu siihen, että kisa on vain pieni osa. Kuljettajan suorituskyky riippuu siitä, että kaikki yksityiskohdat on pantu millintarkasti kuntoon.

Ehkä Mika Häkkinen osaisi selittää tämän tarkemmin. Häkkinen vastaa puhelimeen Lontoossa. Palaveri asiakkaan kanssa on juuri päättynyt.

”F1-kuskin elämä on jatkuvaa matkustelua ympäri maapalloa. Ollaan eri aikavyöhykkeillä, ruokakulttuureissa, lämpötiloissa. Siitä huolimatta kuskin pitää suoriutua fyysisestä ja henkisestä paineesta. Siihen tarvitaan tiedettä”, Häkkinen sanoo.

Siksi hän kertoo halunneensa Hintsan avukseen. Häkkiseen teki vaikutuksen myös se, miten laajasti Hintsa oli verkostoitunut muiden asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyön alkamisen jälkeen Häkkinen voitti kaksi maailmanmestaruutta. Hintsa ei koe vaikuttaneensa niihin vielä olennaisesti, mutta yhteistyö Häkkisen kanssa johti paljon syvemmälle.

Hintsasta tuli McLaren-tallin lääkäri vuonna 2003. Häkkisen jälkeen hän vaikutti keskeisesti F1-maailmanmestarien Kimi Räikkösen, Lewis Hamiltonin ja Sebastian Vettelin taustalla.

Hintsalle formulat olivat laboratorio, jossa hän alkoi testata menetelmäänsä.

On aika avata Aki Hintsan menetelmä, jonka takia Klaus Schwab halusi juuri Hintsan Davosin huippukokouksen puhujaksi.

Hintsan mielestä hyvinvointia voi edistää vain ennaltaehkäisevällä ajattelulla. Pienillä elämäntapojen parannuksilla voi saada aikaan suuria muutoksia.

Suorituskyky on vain tasapainon ja hyvinvoinnin sivutuote, kuuluu filosofian ydinajatus.

Hintsan mallissa hyvinvointi on jaettu kuuteen lohkoon: yleinen terveys, biomekaniikka (eli kehon ja sen tukirakenteiden toiminta), palautuminen, ravinto, fyysinen aktiivisuus ja henkinen energia. Näistä koostuu ”menestyksen ympyrä”, jonka keskellä on ”core”, ydin.

Core viittaa Hintsan käsitteistössä ihmisen minuuteen ja henkiseen profiiliin.

Hyvinvointiin vaikuttavia ulkokehän asioita ei voi korjata ennen kuin ydin on kunnossa. Muuten parannus on yleensä hyvin lyhytaikainen, Hintsa sanoo.

Ydin muodostuu vastauksesta kolmeen kysymykseen, jotka Hintsa aina aluksi esittää asiakkailleen: Tiedätkö, kuka olet? Tiedätkö, mitä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi?

Kysymykset kuulostavat yksinkertaisilta, mutta vastaukset ovat paljastavia. Monet menestyneet ihmiset määrittelevät itsensä vain uransa kautta.

”Johtajat ja urheilijat laskevat oman elämänsä arvon suoritusten perusteella. Se on haavoittuva mittari, joka johtaa moniin ongelmiin”, Hintsa sanoo.

Tavoitteensa voi saavuttaa, mutta moni menestyjä hukkaa matkalla elämänsä ja minuutensa. Jos identiteetti rakentuu vain työn kautta, epäonnistuminen tai potkut voivat johtaa syvään masennukseen.

Sama koskee huippu-urheilijoita. Monen identiteetti romahtaa, kun ura on ohi.

Neljällä viidestä asiakkaastani on haasteita kolmen ydinkysymyksen kanssa, Hintsa sanoo.

”Ongelmat menevät todella syvälle. Johtajat tarvitsevat apua sekä identiteettinsä että elämänhallintansa osalta. Haluan herätellä heitä ajattelemaan, että omaa tekemistä ja itseään voi pohtia laajemmin kuin työn tulosten kautta.”

Sveitsissä on viime aikoina puhuttu paljon ylimmän johdon burnouteista ja itsemurhista.

”Ne eivät ole minulle yllätys. Pikemminkin ne ovat looginen seuraus siitä, millainen maailma tällä hetkellä on. Tästä täytyy päästä pois ja herättää ihmiset”, Hintsa sanoo.

Arvot, joilla ihmisiä nyt mitataan, pitää kyseenalaistaa.

”Ihminen on arvokas omana itsenään, kunhan vain löytää oman itsensä.”

Hintsan metodi nojaa vahvasti tieteelliseen tutkimukseen. Hänen verkostossaan on mukana maailmalla vaikuttavia valmentamisen ja lääketieteen asiantuntijoita, kuten unitutkimuksistaan tunnettu Harvardin lääketieteellisen professori Steven Lockley.

Monia mallin osia on testattu formulakuskeilla.

”Ilman formuloita moni näistä asioista olisi teoriaa. Olemme voineet testata asioita yhdessä maailman rajuimmista ja henkisesti vaativimmista urheilulajeista.”

”Formula 1 on paras silta huippu-urheilusta liike-elämään ja politiikkaan”, Hintsa sanoo.

Molemmissa pitää sietää jatkuvaa aikaerorasitusta, ulkopuolisia odotuksia ja paineita.

Ennaltaehkäisevä terveydenhoito koskee formulakuskien ja johtajien lisäksi ketä tahansa.

Nyt Hintsa haluaa levittää filosofiansa paljon laajemmille yleisöille.

Siinä hänen apunaan on suomalainen startup-yhtiö.

Seinälle on liimattu post-it-lappuja, joissa lukee ”Sleep & Recovery”, ”Alkumotivointi”, ”Better life”.

Eletään marraskuun loppupuolta 2015, ja Heiaheia-yhtiön toimistossa Kampin Autotalon ylimmässä kerroksessa tehdään kiivaasti töitä. Heiaheia on liikuntasovelluksestaan tunnettu suomalainen startup-yritys.

Yhtiön tuotejohtaja ja toinen perustaja Olli Oksanen ja koodari Petri Louhelainen esittelevät sovellusta, joka pitää saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen tammikuuta. Silloin sovellus tulee ladattavaksi World Economic Forumin osallistujille – ja pian muillekin.

”Sovelluksesta tulee Hintsan menetelmän käyntikortti”, Oksanen sanoo.

Sovelluksesta pitää tehdä mahdollisimman pelkistetty ja ymmärrettävä, sillä WEFin varttuneemmat osallistujat eivät välttämättä ole kovin näppäriä älypuhelintensa kanssa. Sovellus sisältää menetelmän esittelyn lisäksi vihjeitä ja esimerkkitarinoita.

Heiaheia ja Hintsan filosofiaan perustuvia valmennuspalveluita tuottava Hintsa Performance fuusioituivat äskettäin.

Hintsa oli kumppaneineen etsinyt sopivaa ohjelmistofirmaa, jonka kanssa valmennuspalvelut voitaisiin digitalisoida. Yhteistyötä oli kokeiltu sveitsiläisen, kreikkalaisen ja yhdysvaltalaisen yhtiön kanssa, kunnes sopiva kumppani löytyi Suomesta.

Fuusion jälkeen yhtiön nimeksi tulee H2H Performance ja sen kotipaikka on Suomi. Firmassa on viitisenkymmentä työntekijää, ja sen toimitusjohtajana toimii Jussi Räisänen, toinen Heiaheian perustajista.

Yhtiö on juuri järjestänyt 2,3 miljoonan euron osakeannin, jossa sen omistajaksi liittyi myös eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja kaksi yksityistä sijoitusrahastoa.

Uusi yhtiö saa kovan startin Davosin ansiosta.

”Davosissa paikalla on huikein mahdollinen yleisö. Tämä on meille erittäin merkittävä mahdollisuus”, Aki Hintsa sanoo.

Omien puheenvuorojensa lisäksi Hintsa esiintyy Davosissa kahdessa sessiossa panelistina. Toinen on Steve Jobsin ja WEFin yhdessä perustaman syöpäsäätiön järjestämä keskustelu ja toinen Brain at the Work -paneeli, jota vetää The Huffington Post -lehden perustaja Arianna Huffington.

Kun sveitsiläinen kollega kuuli Hintsan WEF-keikasta, hän totesi, että Sveitsissä WEF on kovempi juttu kuin Nobel-palkinto, Hintsa kertoo.

Formuloilla on valtava statusarvo maailmalla, Hintsa sanoo.

”Kun kerron, keiden kanssa olen työskennellyt, se avaa saman tien ovet melkein mihin tahansa yritykseen tai instituutioon”, Hintsa sanoo.

Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina Aki Hintsa nousee lavalle Davosissa.

Puheen otsikkona on Reaching Peak Performance, huippusuorituksen saavuttaminen. VIP-vieraat varasivat paikat sessioihin ennen kuin varsinainen ilmoittautuminen ehti edes alkaa.

Mukana panelisteina ovat Häkkinen ja Sebastian Vettel sekä Mercedes-tallin johtaja Toto Wolff.

He valaisevat Hintsan filosofiaa käytännön esimerkeillä.

Itse pääpuhuja on vielä toipilas. Hintsa ei puhu vielä paranemisesta, vaan ”merkittävästä osavoitosta”.

”Tutkimusten mukaan valtaosa kasvaimesta on jo kadonnut.”

Hintsa on toteuttanut itselleen laatimaansa hoito-ohjelmaa, joka huomioi lääketieteen lisäksi ravinnon, unen ja liikunnan.

”Kaikki mahdollinen taudin kukistamiseksi on tehty.”

Hintsaa hoitanut Geneven yliopistollisessa sairaalan professori on hämmästellyt potilaansa paranemista.

”Se, että olen nähnyt joulun ja uudenvuoden on jo ihme. 99,5 prosentin todennäköisyydellä minun ei pitäisi olla enää hengissä”, Hintsa sanoo.

”Mutta todellinen ihme on se, missä kunnossa nyt olen.”

