Rovion uusi toimitusjohtaja etsii Angry Birds -yhtiölle uutta alkua: ”Meiltä on tulossa uusia juttuja”

Kuka? Kati Levoranta Peli- ja viihdeyhtiö Rovion toimitusjohtaja tammikuusta 2016. Syntynyt vuonna 1970 Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa Pirkanmaalla. Asuu Espoossa. Mitä tekee? Työskennellyt Roviossa kesästä 2012, ensin lakiasioiden hoitajana ja sitten Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan myynnin johtajana. Oikeustieteen maisteri Turun yliopistosta, LLM Columbia Law Schoolista ja MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hoitanut lakitehtäviä muun muassa Nokia Siemens Networksilla, Pöyryllä, Valiolla ja Dittmar & Indreniuksella. Perhe Aviomies, 14- ja 17-vuotiaat pojat ja irlanninsetteri. Mitä harrastaa? Juoksua, pyöräilyä, uintia, laskettelua ja lumilautailua. Pelannut nuorena tennistä maajoukkueessa. Lukee erityisesti dekkareita ja elämäkertoja.

Vihaisista linnuista kuuluisa Rovio on kokenut alle vuodessa rajun laihdutuskuurin, toimitusjohtajan vaihdoksen ja yhtiön keulakuvana tunnetun Peter Vesterbackan siirtymisen taka-alalle.

Tammikuussa yrityksen johtoon nousi Kati Levoranta, joka haluaa tehdä Roviosta vikkelän. Rovion tämä vuosi on kulunut pitkälti animaatioelokuvan parissa, mutta miten yritys oikeastaan voi? Ja kuka on Rovion uusi toimitusjohtaja Kati Levoranta, joka päätyi Vammalasta Yhdysvaltoihin ja takaisin Suomeen?

Kaikki selviää Espoon Keilaniemessä.

Ensin sinne olisi kuitenkin päästävä. Rovion punaiset liput liehuvat merenrannan läheisyydessä sijaitsevalla toimistotalolla, mutta rantatiellä seisoo kaksikymmentä jähmettynyttä kanadanhanhea. Hanhet aukovat äkäisesti nokkiaan ja uhittelevat. Lopulta ne väistyvät laiskasti Roviolle vievältä tieltä.

Rovion toimistolla on rauhallisenakin päivänä tiukat turvatoimet. Vieras valokuvataan ja kuva tulostetaan korttiin.

Peleistä, puistoista ja animaatioista tuttuja eläinhahmoja hypähtelee vastaan seinillä ja sohvilla.

Neuvotteluhuoneen seinälle on nostettu yrityksen tunnetuimmista kehittäjistä piirrettyjä ihmishahmoja.

Yhdestä taulusta katsoo Peter Vesterbacka, joka riisui punaisen hupparinsa kesällä.

Kati Levoranta istuu taulurivistön eteen pöydän ääreen. Hän on Rovion uusin hahmo julkisuudessa. Levoranta ei ole pukeutunut huppariin Vesterbackan tapaan, vaikka hän joskus lenkkeillessään käyttääkin Rovion vaaleanpunaista hupparia.

”Peter on ollut loistava brändilähettiläs. Olemme kuitenkin hyvin erityyppisiä ihmisiä. Koetan tehdä omalla tavallani yhtiölle niin paljon hyvää kuin mahdollista”, Levoranta sanoo harkiten.

Levoranta on juristi, joka on työskennellyt Roviolla neljä vuotta. Hän on eräänlainen ketteröittäjä. Levorannan edeltäjä Pekka Rantala oli muutosjohtaja, joka veti yritystä vuoden. Tuona aikana Rovion rakenteet ravisteltiin auki.

Viime vuoden loppupuolella Rovio alkoi siirtyä uuteen vaiheeseen. Yritykseen haluttiin nopeutta ja yrittäjämäisyyttä, ja Levoranta aloitti toimitusjohtajana tammikuussa.

Parhaimmillaan Roviossa oli yli 800 työntekijää. Viime syksyn yt-neuvottelujen jälkeen työntekijöitä on nyt noin puolet huippuvuosista. Vuosi oli vaikea, sillä oheistuotekauppa väheni. Liikevaihto oli noin 140 miljoonaa euroa, ja huhtikuussa yhtiö kertoi ensimmäisestä tappiovuodesta Angry Birds -ilmiön syntymisen jälkeen.

Vesterbacka sanoi juhannuksen alla HS:ssa, että yhtiöllä menee hyvin, mutta hänen on aika siirtyä tekemään ”vähän isompia juttuja”. Hän säilytti omistuksensa Roviosta.

Levoranta vaikuttaa luottavaiselta. ”Meillä on takana muutama haastava vuosi, mutta nyt olemme aika hyvässä hapessa.”

Tällä viikolla yhtiö tiedotti, että vuoden ensimmäinen puolivuotiskausi sujui hyvin, ja liikevoitto parani lähes 16 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Rovio etsii samanlaista virtaa kuin sillä oli ennen Angry Birdsin läpilyöntiä.

”Tavallaan tämä on paluuta juurille, vaikka yhtiö olikin silloin pienempi ja henkilöstöä oli vähemmän.”

Käytännössä Rovion paluu juurille tarkoittaa, että liiketoimintayksiköt ovat saaneet lisää valtaa ja vastuuta.

”Tämä ei ole sellainen räjäytys, että kaikki tehtäisiin kokonaan eri tavalla. Haluamme rakentaa äärimmäisen vahvat bisnesyksiköt ja huolehtia siitä, ettei päätöksenteko pullonkaulaudu.”

Levoranta ei ole yksin. Hänen rinnallaan ovat näkyvästi peliyksikön vetäjä Wilhelm Taht ja animaation vetäjä Mikael Hed.

Änkkärit, kuten roviolaisetkin vihaisia lintuja kutsuvat, ovat yhtiön kultamunia. Peliyhtiöltä odotetaan kuitenkin koko ajan uusia hittipelejä. Rovio tasapainottelee uuden luomisen ja vanhan kehittämisen välillä.

”Änkkäriä ei tietenkään unohdeta, mutta meiltä on tulossa myös uusia juttuja.”

Pelejä onkin jo tullut. Viime syksynä julkaistu pulmapeli Nibblers on kerännyt kehuja, mutta ainakaan vielä se ei ole yltänyt lintujen menestykseen.

Levoranta haluaa selvästi sytyttää Rovioon samanlaisen palon, minkä hän aisti avatessaan oven ensimmäistä kertaa.

Tuolloin Roviolle ei tuntunut riittävän mikään: maaliskuussa 2012 Nasan astronautti esitteli Rovion uutta peliä ja kertoi fysiikan laeista.

Se oli eräänlainen roviolaisen markkinoinnin huipentuma.

Levoranta tuli taloon vain vähän myöhemmin, viileähkönä maanantaina 4. kesäkuuta 2012. Hän siirtyi Rovion lakiasiainhoitajaksi Nokia Siemens Networksiltä, NSN:ltä.

Vaihto peliyritykseen oli suuri muutos pitkään isoissa yhtiöissä työskennelleelle Levorannalle.

”Siinä vaiheessa Rovio oli niittänyt paljon mainetta, ja oli hauskaa tulla ihan erilaiseen ympäristöön.”

NSN:n liiketoiminnassa oli valtavasti prosesseja, kun taas Roviolla saatettiin ensimmäiseksi miettiä, onko jokin asia tarpeen.

NSN-ajoiltaan Levoranta on oppinut ainakin sen, miten erilaisista taustoista tulevat saadaan työskentelemään yhdessä. NSN:llä saksalaisten ja suomalaisten yhteensovittaminen oli hänen mukaansa välillä ”hyvin värikästäkin”.

Jo tuossa vaiheessa Roviolla oli takanaan pitkä historia. Vuonna 2003 Reludena aloittanut yritys oli kokeillut ja epäonnistunut monesti ennen kuin oikea resepti löytyi.

Levorannan saapuessa taloon vihaisista linnuista puhuttiin kaikkialla.

Touko–kesäkuun vaihteessa 2012 mediassa kirjoitettiin, kuinka Angry Birds -alueet houkuttelevat lapsia huvipuistoihin ja kuinka venäläinen pankki tarjoaa asiakkailleen lintuaiheisia luottokortteja.

Osa kirjoittajista oli huolissaan: Tekeekö peli lapsista väkivaltaisia? Entä saako Rovio hyödynnettyä Angry Birdsin suosion täysimittaisesti?

Suomen kuumimpaan yritykseen saapunut Levoranta työskenteli lakiasioiden parissa muutaman vuoden. Maaliskuussa 2015 hän siirtyi vastaamaan myynnistä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Meni kymmenen kuukautta, ja toimitusjohtajuus kutsui.

Viime vuoden yt-neuvottelujen jälkeen yritys on saanut virtaa elokuvasta. Rivit ovat tiivistyneet tänä vuonna.

”Kaikille on nyt hyvin kirkasta se, mitä tehdään. Rovio on varmasti muuttunut aikaisempaa määrätietoisemmaksi.”

Kesäkuussa Levoranta kirjoitti brittilehti Guardianissa siitä, miten Rovio on hyötynyt Euroopan unionista. Hänen kirjoituksensa julkaistiin vain muutamaa viikkoa ennen brexit-kansanäänestystä, jossa enemmistö briteistä kannatti Britannian lähtöä Euroopan unionista.

Tekstissä Levoranta muistuttaa, että Roviossa on edustettuna lähes 40 kansallisuutta, mikä on vaikuttanut yhtiön onnistumisiin.

Kansainvälisyys on kiehtonut häntä aina, vaikka polku onkin ollut alusta asti täynnä yllätyksiä. Kaikki alkoi pienestä Tyrvään kirjakaupasta Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa. Urheilua aktiivisesti harrastanut Levoranta voisi yhtä hyvin työskennellä liikunnan parissa.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Ylioppilaskeväänään tulevaisuuttaan miettinyt vammalalainen huomasi kirjakaupassa esille nostetut oikeustieteellisen pääsykoekirjat.

”Nappasin kirjan, eikä se todellakaan ollut millään tavalla mielenkiintoista luettavaa, mutta sitten jotenkin ajattelin, että tämähän voisi olla hauskaa.”

Levoranta osti kaksi tiiliskiven paksuista kirjaa, ja jo syksyllä 1990 hän muutti turkulaiseen yksiöön ja aloitti opinnot oikeustieteellisessä.

Viitteitä kiinnostuksesta lakiin oli kuultu jo aiemmin, sillä hän oli kymmenvuotiaana kertonut kummisedälleen ja -tädilleen haluavansa poliisiksi.

Opiskelukesinään hän hankki työkokemusta Saksasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Turun jälkeen Levoranta oli tuomioistuinharjoittelussa Tampereen käräjäoikeudessa ja työskenteli asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksessa. Sitten nuori juristi palasi Yhdysvaltoihin jatkamaan lakiopintojaan.

New Yorkissa hän ymmärsi haluavansa työskennellä lähellä asiakkaita. Se onnistui parhaiten yrityksissä, joihin hän alkoikin erikoistua. Suomi ei ollut kansainväliselle juristille ainoa vaihtoehto. Hän olisi hyvin voinut jäädä monien ystäviensä tapaan Yhdysvaltoihin.

”Siinä oli sellainen pieni asia, että olin löytänyt tulevan aviomieheni ja olimme sopineet häät Suomessa 13. kesäkuuta.”

Vuosi oli 1998, ja Levoranta palasi Suomeen. Jälleen hän mietti, mitä alkaisi tehdä seuraavaksi, ja jälleen vastaus hypähti silmille.

”Selasin lehtiä ja huomasin Valion hakevan juristia.”

Levoranta pääsi elintarvikeyhtiö Valiolle, josta hän siirtyi konsulttiyhtiö Pöyryyn ja myöhemmin Nokialle. Isoihin yrityksiin hän sanoo hakeneensa, koska niissä oli mahdollisuus työskennellä kansainvälisesti.

Nykyisin Rovion toimitusjohtajalle kertyy matkapäiviä erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Juristin tarkkuus tulee ilmi Levorannasta, kun hän puhuu Roviosta. Kun hän puhuu Sastamalan Vammalasta, hänen puheensa vapautuu ja nopeutuu.

Juhani Niiranen / HS

Hän käy edelleen usein kotiseudullaan. Vammalassa asuvat hänen vanhempansa, siellä on kesämökki ja tietysti Vammalan Lentopalloseura VaLePa, jonka saavutuksia hän kehuu ylpeänä. Kivikova lentopalloseura on voittanut kaksi Suomen mestaruutta 2010-luvulla.

Levorannan nimi on tuttu etenkin pirkanmaalaisille. Suku tunnetaan autoliikkeestä, jonka toinen perustaja oli Kati Levorannan isoisä Erkki Levoranta. Nuorukainen oli tuolloin, vuonna 1929, vain 22-vuotias.

Kati Levorannan isä Antti Levoranta on edelleen yksi autoliikkeen omistajista, mutta varsinaista kauppaa tekevät muut.

Kati Levoranta ei ole myynyt autoja, mutta hän on seurannut kaupankäyntiä läheltä koko ikänsä. Hänen isänsä teki pitkiä päiviä autoliikkeessä, ja äiti työskenteli opettajana. Autokauppijuus näyttäytyi kovana työnä, josta ”palkka tuli, jos tuli”.

”Se on opettanut myös sosiaalisuutta ja arvostusta ihmisiä kohtaan – oli ihminen sitten mitä tahansa.”

Sastamalasta on kotoisin myös Googlen Suomen-maajohtaja Antti Järvinen. Levoranta tuntee Järvisen, jonka vanhemmat ovat niin ikään olleet mukana autokaupassa.

Ei siis ihme, että Levorannan toivotaan tuovan Rovioon yrittäjämäisyyttä.

”Näen yrittäjähenkisyyden sellaisena asiana, että intohimo tekemiseen löytyy uudestaan ja pääsemme kokeilemaan juttuja nopeasti. Se on myös sitä, että voidaan todeta nopeasti, jos jokin asia ei lennä ja tehdä jotain muuta.”

Autokauppa-alan opit ovat nousseet tärkeiksi erityisesti nyt, kun pelimarkkinoilla on siirrytty yhä selkeämmin maksullisista peleistä ilmaispeleihin, joissa ostot tapahtuvat pelien sisällä.

”Ostoksen pitää olla miellyttävä tapahtuma. Se voi vähän kirpaista, mutta siitä pitää jäädä hyvä mieli.”

Tänä vuonna Rovion toistaiseksi suurin juttu on ollut pitkä animaatioelokuva, johon on Levorannan mukaan osallistunut jokainen roviolainen jollain tavalla. Touko–kesäkuussa elokuva levisi 88 maahan, ja lokakuussa vuorossa on vielä Japani.

Pelien ja elokuvien tekeminen on hyvin erilaista, minkä myös Rovio on oppinut ensimmäisestä elokuvaprojektistaan. Pelit valmistuvat yleensä vuodessa tai parissa, kun taas ensimmäisen elokuvan tekeminen vaatii opettelua ja kestää kauemmin.

Rovio teki ensimmäistä elokuvaa neljä vuotta. Käytännössä massojen elokuvat saa maailmalle vain, jos on hyvät yhteydet Hollywoodiin. Rovion partneri jakelussa oli viihdejätti Sony.

”Pelejä voi tehdä missä ja miten vaan ja saada ne silti markkinoille, mutta elokuvan jakeluun tarvitaan vahva partneri.”

Silmätippojen kerta-annospipetti on pudonnut Rovion tuulikaappiin. Roviolaiset luovat silmiään säästämättä uutta viihdettä.

Viime aikoina lisätystä todellisuudesta on puhuttu kaikkialla.

Levoranta on seurannut rauhallisesti Pokémon Go -pelin leviämistä. Peli hyödyntää kännykän paikkatietoja, ja pelin hahmot ilmestyvät puhelimen näytölle tietyissä paikoissa, esimerkiksi kotona tai kirjastossa.

”Pokémon Go on ollut hurja juttu. Siinä on hyvin yhdistetty vahva brändi ja uudenlainen pelimekaniikka.”

Levoranta sanoo, ettei lisätty todellisuus ole ainoa pelien tekemistä merkittävästi muuttava asia. Hän uskoo, että pelaamisen sosiaalisuus lisääntyy tulevaisuudessa. Pelejä pelataan joukkueissa, tiimin jäsenet voivat olla eri puolilta maailmaa ja viestintä hoidetaan pelien chateissa.

Kovilla pelimarkkinoilla kuitenkin harva saa nostettua pelinsä hitiksi. Siksi Rovio haluaa pitää huolta Angry Birdsistä.

”Kauppapaikkoihin voi tulla ladattavaksi muutama sata peliä päivässä, ja tällöin vahva brändi auttaa erottumaan.”

Yhdestä asiasta Levoranta on erityisen iloinen. Pokémon Go on saanut ihmiset liikkumaan. Levoranta on pelannut tennistä maajoukkueessa ja harrastaa edelleen liikuntaa, kuten triathlonia ja lumilautailua.

”Liikkumisen ja pelaamisen yhdistäminen näyttäisi toimivan aika hauskasti myös mobiilipeleissä”, hän sanoo Pokémon Gosta.

Levorannan kaksivuotiaana satujumpasta alkanut liikuntainnostus voi auttaa Rovion vielä pitkälle, jos yritys päättää liikuttaa ihmisiä peleillä. ”Miksei? Aivan varmasti meilläkin voisi olla liikuntapelejä.”