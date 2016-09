Tiesitkö? Lasten vaateosastolta voi löytyä aarteita myös aikuisille

Lapsille ja aikuisille suunnatuilla tuotteilla, kuten vaatteilla, astioilla ja retkeilyvarusteilla, on eroa paitsi ulkonäössä ja koossa, myös hinnassa.

Lasten tavarat saattavat olla huomattavasti halvempia kuin aikuisille tarkoitetut. Ne voivat myös olla paljon kivemman näköisiä.

Poimimme neljä tuotetta, joiden lasten malleista voi olla säästöä tai iloa aikuiselle.

Kumisaappaissa kymppien hintaero

Pienijalkaisuudesta voi olla aikuiselle hyötyä kenkäostoksilla. Lasten kenkien suurimmat koot ulottuvat monesti 36:teen asti. Lasten kengät ovat usein halvemmat kuin aikuisten.

Esimerkiksi lasten kumpparit maksavat usein kymmeniä euroja vähemmän kuin aikuisten.

Samoin merkkikengät kuten Converse-tennarit ovat lasten osastolla halvemmat.

Kauppakeskus Forumin Kookengän myymäläpäällikkö Ritva Vuokko-Puustinen kertoo, että aikuisten varrellisen Converse-tennariparin hinta on noin 80 euroa, kun lasten vastaava maksaa noin 60 euroa.

Pienissä jaloissa on huonojakin puolia. Esimerkiksi koon 35 aikuiseen jalkaan voi olla vaikeaa löytää sopivan kokoisia kenkiä.

Pienijalkaiset aikuiset kääntyvätkin joskus lastenosaston puoleen, Kookengästä kerrotaan.

Aikuisten osastolla on malleja myös koosta 35, mutta valikoima on suppeampi kuin yleisissä kokoluokissa. Suomalaisten naisten yleisin kengänkoko on 38–39 ja miesten 42–43.

Vuokko-Puustisen mukaan lasten kengät eivät kuitenkaan aina käy aikuiseen jalkaan. Ne voivat olla kapealestiset eli aikuisen jalkaan liian ahtaat.

Hintaero ei riipu materiaalikustannuksista, Vuokko-Puustinen sanoo.

”Työ maksaa saman verran, oli aikuisen tai lasten kenkä. Hintaerossa on kyse lähinnä siitä, että aikuiset käyttävät kenkää pidempään kuin lapset, joilla jalka kasvaa nopeasti, eli markkinat määräävät hinnan.”

Kurahanskat suojaavat sadesäällä

Ollapa hanskat, jotka eivät päästäisi vettä läpi sadesäällä pyöräillessä tai pihatöitä tehdessä!

Aikuisille tarkoitettuja kurarukkasia ei kaupoissa juuri ole, mutta lasten L-kokoiset sujahtavat monen aikuisenkin käteen. Esimerkiksi kotimainen Rukka tekee syksyisen pirteitä sadehanskoja, joiden joustava materiaali tekee niistä mukavat käyttää. Kurahanskat saa alle parilla kympillä.

Yhden koon niskatuki sopii isollekin

Pitkillä matkoilla niskatyyny auttaa nukkumisessa esimerkiksi junassa ja lentokoneessa. Lasten ja aikuisten tyynyissä on isojakin hintaeroja. Merkitystä on silläkin, mistä tyynyn ostaa.

Apteekissa laadukas niskatuki saattaa maksaa yli 30 euroa. Lastentarvikeliikkeistä yhden koon niskatyynyjä saa huomattavasti halvemmalla: alle kymmenenkin euron tyynyjä on saatavilla.

Lasten kuulosuojaimissa on värivalikoimaa

Kupumallisia kuulosuojaimia tehdään erikseen aikuisille ja lapsille. Esimerkiksi Peltor valmistaa eri kokoisia ja eri tavoin varusteltuja kuulosuojaimia eri ikäisille käyttäjille.

Peltorin lasten kuulosuojaimet sopivat aikuisenkin päähän. Laatu eli se, miten hyvin suojaimet kuuloa suojaavat, on käytännössä sama. Esimerkiksi lasten Peltor Kids Ear Muffs ja aikuisten Peltor Optime Ear Muffs vaimentavat 27 desibeliin saakka.

Molempia voi säätää helposti, ja kummassakin on käyttömukavuutta lisäävät pehmusteet, jotka on helppo vaihtaa ja puhdistaa.

Lasten mallien värivalikoima on laajempi kuin aikuisten: voi valita vaikka pinkit tai neonvihreät.

Hintaero aikuisten perusmallin ja lasten mallin välillä ei ole valtava. Aikuisille tarjotaan myös esimerkiksi radiolla varustettuja kuulosuojaimia, joiden hinta on jo paljon lasten suojaimia korkeampi.