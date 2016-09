Sienten hinnat ovat nyt alhaalla – asiantuntija neuvoo, miten ja mistä sieniä kannattaa kerätä myyntiin

Kantarellit kolmesta kuuteen euroa litra, suppilovahverot neljästä seitsemään euroa litra. Sienten torihinnat Helsingin Kauppatorilla eivät päätä huimaa.

Metsät ovat tänä vuonna niin täynnä sieniä, että ostajia ei riitä torille tarpeeksi. Ihmiset keräävät mieluummin tarvitsemansa itse.

”Ei tällä tienaamaan pääse. Kantarellien oikea hinta olisi siinä seitsemän euroa, mutta nyt niitä on myytävä paljon halvemmalla”, sanoo Kauppatorilla syksyn satoa myyvä Jouni Matero.

Alhaisista myyntihinnoista voi myös päätellä, etteivät myyjät osta sieniä kerääjiltä kovaan hintaan. Sienten myynti on verovapaata, eli niitä voi vapaasti kaupitella esimerkiksi torimyyjille ja ravintoloille. Myös kiertäville ostopisteille voi tarjota omaa saalistaan.

Suomessa kasvaa parisataa syötävää suursienilajia, joista kauppasieniksi on hyväksytty runsaat parikymmentä lajia. Syksyllä metsiin nousee rouskuja, haperoita, tatteja, kantarelleja ja suppilovahveroja.

Miksi sieniä on nyt niin paljon, erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskukselta?

”Nyt on sillä tavalla poikkeava vuosi, että kausi alkoi jo kesäkuun alusta ja heinäkuussakin pystyi sieniä poimimaan. Yleensä heinäkuussa sieniä on vain vähän, koska se on kuivin ja kuumin kuukautemme. Tänä vuonna humus oli koko heinäkuunkin kosteata, joten rihmastot pääsivät kasvamaan ja voivat hyvin.

Syyskuu näyttää melko normaalilta sadon suhteen, vaikkakin esimerkiksi rouskuja oli jo elokuussa. Samoin suppilovahvero on aikaisessa. Eri lajeja on myös ollut tänä vuonna hyvin paljon saatavilla.”

Mikä on suomalaisten suosikkisieni?

”Haaparousku, kangasrousku ja karvarousku sekä kantarelli, herkkutatti ja männynherkkutatti. Jos joku väittää keränneensä kuusenherkkutattia, se on palturia, sillä sitä lajia ei Suomessa ole.”

Mitä sieniä kannattaa tarjota myyntiin?

”Edellä mainittuja suosikkisieniämme menee toreillakin eniten. Torimyynnissä on lisääntynyt suppilovahveroiden suosio. Pienempiä määriä myydään myös matsutakea, mutta sitä ei saa joka vuosi. Tänä vuonna sitä on löytynyt kohtuudella Lapista. Matsutake on arvokas vientisieni, jota viedään varsinkin Japaniin.

Myyntiin kannattaa tarjota tuoreita, nuoria tai täysi-ikäisiä, kiinteälihaisia sieniä. Vanhoja ei mielellään oteta vastaan.

Muutamat toukat eivät sinänsä haittaa, mutta esteettinen näkökulmahan niissä on. Matoja sienissä ei ole koskaan, vaan ne ovat nimenomaan sienisääsken toukkia.”

Millaisina sienet pitää viedä myyntiin?

”Ne pitää sekä poimia että viedä kuivana, eli sieniä ei koskaan pestä. Sen sijaan ne pitää putsata. Myyntiin vietävät kannattaa ehdottomasti putsata maastossa, jotta perkeet jäävät sinne. Multainen tyvi poistetaan, ja toukansyömät leikataan veitsellä pois. Harjalla voi pyyhkiä neulaset ja muut metsän roskat sienestä. Tatit voi sitten vielä halkaista, jotta näkee, ovatko ne sisältä hyviä vai toukkaisia.

Jotkut ottavat vastaan myös valmiiksi keitettyjä rouskuja, mutta paras on viedä sienet raakana. Moni ostaja kysyy, mistä sienet on kerätty. Teiden varsiltahan niitä ei pidä kerätä, sillä sienet keräävät raskasmetalleja. Myöskään kaupungin puistoista ei kannata kerätä.

Omalta takapihalta voi kyllä poimia, yleensähän omakotitalojen tontit ovat ihan puhtaita. Kaikista paras keräyspaikka on tietysti metsä.”

Minne asti satokausi kestää?

”Etelä-Suomessa ihan vuoden loppuun asti. Esimerkiksi suppilovahveroa voi kerätä vielä joulukuussa, jos ei ole kovaa pakkasta ja lunta.

Joitakin kymmeniä vuosia sitten sienten satokausi kesti pari kolme kuukautta, nykyisin se voi kestää hyvinkin puoli vuotta.”