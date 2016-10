Kirjoitan tässä tällä erää viimeisen kolumnini tälle lehdelle ja mietin viimeisiä sanoja. En elämäni viimeisiä, vaan yleensä: miksi viimeinen sana sanotaan niin usein talouden kielellä?

Koska onhan se näin. Jos haluamme lyödä vihoviimeisen niitin vastapuolen argumentointiin, tuomme tänä päivänä miltei aina talouden sanan, sellaisen, joka iskee kuin leka.

Sanomme, ettei meillä ole varaa. Toteamme, että emme voi elää velaksi. Kyseenalaistamme, josko se, mikä tahansa onkin, luo talouskasvua. Ja avot, viimeinen sana on sanottu.

Niin, voihan vastapuoli vikistä jotain inhimillisyydestä, oikeudesta tai sivistyksestä, mutta kaikki tietävät silti, että se on vain vaikerointia. Talous on puhunut.

Moni toteaa ehkä, ettei tässä ole mitään ihmeellistä. Talous puhuu oikeista asioista, vääjäämättömästä totuuksista, asioista, joita ei vain voi kyseenalaistaa.

Ovathan ne muutkin sanat mukavia ja omalla tavallaan tärkeitä, mutta ne ovat ennemmin hienoja lisiä, kun talous on ensin ottanut omansa.

Samalla tämäkin on valinta, aivan kuten talous on sarja valintoja. Me puhumme taloudesta ehdottomana, vaikka se on oikeastaan ehtoja täynnä. Me puhumme siitä varmana ja ikuisena, vaikka sen kyky muuttua ja kehittyä on sen ehkä jännittävin erityispiirre.

Kun nyt ajattelen taaksepäin, koko urani on ollut tämän yhden idean – talouden ehdottomuuden ja sen viimeisen sanan – kyseenalaistamista.

Olen yrittänyt erinäisillä tavoilla todeta, että talous on laajempi ja hauskempi ja vähemmän varma kuin millaisena me sen usein näemme, ja haastaa ihmisiä asettamaan taloudelle ennemmin kysymyksiä kuin julistamaan sitä ehdottomana totuutena.

Siitä ei ole kauan, kun talouden viimeinen sana oli orjuuden tarpeellisuus, kultakannan ehdottomuus tai se, etteivät naiset siihen kuuluneet. Unohdamme usein tämän ja kuvittelemme, että olemme tänään fiksumpia.

Mutta talous on viekas epeli. Se elää ja kehittyy yllättävillä tavoilla ja heittää aina kysymysmerkin viimeisen sanamme perään. Koska taloudella ei ole viimeistä sanaa.

Ennemmin se on nöyryyttä vaativa keskustelu, sellainen, johon mahtuu monta sanaa. Jopa sellaiset kuin inhimillisyys ja sivistys. Ugh, olen puhunut viimeisen sanani.