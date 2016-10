Limainen, harmahtava massa löllii kulhossa. Kookosmaitoon sekoitettu kvinoapuuro ei ole kaunista, mutta se on ah niin terveellistä. Siinä on paljon proteiinia ja hivenaineita. Ja se on gluteenitonta!

On 2016. Olen myöhässä, kun vasta nyt tutustun ihmejyvään. Kvinoatrendin huippu on jo ohitettu. YK:n ruokajärjestö FAO:kin ehti nimetä jo vuoden 2013 kansainväliseksi kvinoan vuodeksi. Ihan ok maku, mutta kulhossa pitäisi olla jo hirssiä. Se on uusi kvinoa, amerikkalainen ruokablogi tietää.

95 prosenttia maailman kvinoasta tuotetaan Perussa ja Boliviassa. Hittikasvin viljelyala lähes kolminkertaistui vuosina 2007–2015, kun sen kysyntä ampaisi kasvuun.

On ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kuinka paljon kysyntäpiikkiä seurannut hinnannousu on jättänyt perulaisia ja bolivialaisia ilman kvinoaa, kun heillä ei ole enää ollut varaa ostaa perusruokaansa.

Kysynnän ja satojen vaihtelu on osa maataloutta. Suurilla viljelykasveilla käänteet ovat hitaita. Tällaisia ovat riisi, vehnä ja peruna.

Pienemmillä viljelykasveilla käänteet ovat rajumpia. Superruokabuumi ja ruokamuodin kiihtyminen houkuttavat viljelijöitä äkillisiin tuotantokasvien vaihdoksiin. Seuraukset voivat olla kauaskantoisia sekä viljelijöiden toimeentulolle että ympäristölle.

Kvinoan lisäksi avokadosta on tullut viime vuosina peruskauraa. Ihmehedelmä on vesisyöppö, joten toisen vesisyöpön suosikin mantelin kanssa se on kriisiyttänyt kuivuudesta viime vuosina kärsinyttä Kaliforniaa.

Meksikon Michoagánin osavaltiossa avokadonviljelyä hallitsee huumekartelli, jonka kovien otteiden takia puhutaan veriavokadoista. Kauppa käy.

Vietnamissa cashewpähkinät saivat veri-etuliitteen, kun dokumentti näytti, miten huumeidenkäyttäjiksi väitetyt pakkotyöläiset kuorivat eurooppalaisten ja amerikkalaisten rakastamia terveysihmeitä sormet verillä.

Kuoret ovat niin tiukassa, että niiden poistamiseksi pitää käyttää happoa, eikä pakkotyöläisillä ole hanskoja. Silti kysyntä kasvaa.

Ruokatrendit leviävät yhä nopeammin ympäri maailmaa. Niinpä tuotannon virittelyssä tulee väistämättä kiire. Silloin hyvät tavat, harkinta ja lait saattavat unohtua, kuten niin usein rikkauksien siintäessä silmissä. Ehkä on onni, ettei puolukoista ole vielä tullut globaalia hittiä.

Tämä on viimeinen kolumnini tällä paikalla. Lukijoille kiitos!

Kirjoittaja on talouteen ja politiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja. Hän ei siedä tositeeveetä mutta jaksaa seurata rahoitusinstrumenttien seikkailuja loputtomiin.