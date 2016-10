It-johtaja piti sapattivuoden, kävi retriitissä, alkoi tanssia ja jätti työnsä – nyt hän opettaa muillekin kehon kieltä

Kuka? Rainer Puittinen 48-vuotias tietotekniikan diplomi-insinööri. Tämän vuoden alusta lähtien somaattinen valmentaja ja kehollisen johtamisen valmentaja. Asunut 13 vuotta ulkomailla ja toiminut ohjelmistoalan kansainvälisissä johtotehtävissä muun muassa Sveitsissä, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Viimeisin työ oli insinööritiedonhallinnassa toimivan BlueCielo Group B.V:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Hollannissa. Harrastukset: tietoinen tanssi, omat säännölliset somaattiset harjoitukset, jooga, ulkoilu ja satunnainen golfin pelaaminen vanhojen ystävien kanssa.

Mies näyttää insinööriltä. Hänellä on silmälasit, kauluspaita ja Dieselin farkut.

Diplomi-insinööri Rainer Puittinen onkin, mutta myös somaattinen valmentaja. Sellaiseksi hän opiskeli kaksi vuotta sitten Yhdysvalloissa.

Aiemmin Puittinen työskenteli it-alalla toimitusjohtajana. Hän istui paljon palavereissa, lentokoneessa ja tietokoneen äärellä.

Nyt hänen työhuoneessaan on hoitopöytä, jossa hän auttaa ihmisiä korjaamaan virheasentojaan. Se on Puittisen mukaan mullistavaa: hän uskoo, että kehon vapautuminen tekee ihmisten mielistäkin vapaampia.

Kun Puittinen työskenteli it-alalla johtajana, hän ei ollut tyytymätön eikä haaveillut alanvaihdoksesta.

Sitten Puittinen alkoi harrastaa vapaata eli tietoista tanssia. Mitä enemmän hän tanssi, sitä enemmän hän halusi tanssia.

Alkoi liike, jota ei voinut pysäyttää.

Nuorena miehenä Puittista kiinnostivat tietokoneet. Hän opetteli 1980-luvulla omatoimisesti ohjelmoimaan.

Diplomityönsä hän teki 1990-luvun puolivälissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Sveitsin Cernissä.

”Rakensimme järjestelmän, jonka kautta Cernin isojen projektien dokumentaatio jaettiin kaikille osapuolille. Hyödynsimme siinä uutta keksintöä, World Wide Webiä”, Puittinen kertoo.

Cernissä Puittinen kollegoineen ymmärsi, että teollisuus ja muu yritysmaailma tarvitsee kipeästi vastaavia järjestelmiä.

He perustivat Kronodoc-nimisen firman, jonne Puittinen meni johtamaan tuotekehitystä. Vuonna 2007 hänestä tuli yrityksen toimitusjohtaja.

Puittinen opiskeli Yhdysvalloissa yhteisöllistä johtajuutta. Opit siitä, miten ihmiset motivoituvat päästessään vaikuttamaan ja osallistumaan, puhuttelivat häntä.

”Firmasta tehtiin sen näköinen, mitä porukka oli. Kaikki pääsivät rakentamaan missiota, visiota sekä strategiaa ja vaikuttamaan siihen, miten ne toteutuvat. Johtajan tehtävänä oli vain mahdollistaa, että ihmiset saivat tehdä, mitä osasivat parhaiten.”

Puittista kiinnosti ihmisten potentiaali: se, miten työntekijöistä saadaan paras esiin.

”Halusin sytyttää liekin, jonka sytyttyä kaikki antavat parhaansa innosta silmät kiiluen.”

Vuonna 2010 Kronodoc myytiin hollantilaiselle BlueCielolle. Vuosi myöhemmin Puittinen siirtyi toimitusjohtajaksi BlueCielon pääkonttoriin ja pakkasi hyviksi havaitut johtajuusopit mukaan.

Kun firma siirtyi seuraavalle omistajalle vuonna 2013, Puittinen ei jatkanut toimitusjohtajana. Hän palasi Suomeen ja aikoi viettää sapattivuoden.

Hän ei murehtinut tulevaisuutta.

”Ajattelin, että vuoden jälkeen jatkan töitä jossain suomalaisessa softafirmassa. Sitä ennen halusin hengähdystauon ja olla täysipäiväinen isä kouluikäiselle tyttärelleni.”

Kesällä lomareissu suuntautui Ranskaan. Ennen matkaa Puittinen huomasi, että Ranskassa järjestetään juuri loman jälkeen Radical Aliveness -niminen retriitti, jota hänen yhdysvaltalainen ystävänsä oli kehunut.

Ystävä oli yritysvalmentaja ja tuttu yhteisöllisen johtamisen koulutuksista. Puittinen koki, että retriittiin osallistuminen oli seuraava askel siinä, miten ymmärtää ihmisten potentiaalia syvemmin ja tulla paremmaksi johtajaksi.

Retriitti oli sitä, mitä nimessä luvattiin. ”Se oli kymmenen päivää myllytystä, jossa elävyys vietiin aivan uudelle tasolle.”

Puittisella ei ollut aiempaa kokemusta vastaavista retriiteistä. Silti hän heittäytyi ennakkoluulottomasti harjoituksiin.

Esimerkiksi siihen, jossa oltiin kolmen hengen ryhmissä ja jokaisen tuli vuorollaan laulaa kaksi tuntia. Jos laulu katkesi, muut motivoivat.

Sitten oli vapaa tanssi: se, joka muutti Puittisen elämän.

Retriitissä päivät aloitettiin musiikin tahdissa, liikkumalla kehoa kuunnellen. Kun jossain päin kehoa heräsi tuntemus, oli syytä liikuttaa sitä paikkaa.

Ei koreografioita, ei muille esiintymistä. Sen sijaan ajan ja paikan katoamista, liikkuvaa meditaatiota.

Puittinen sai tanssissa itseensä yhteyden, jollaista ei ollut aiemmin kokenut.

”Tuntui, että jokin asia yrittää tulla esiin ja minun on syytä kuunnella sitä. Aivan kuin sisälläni olisi ollut joku, joka vilkuttaa ja sanoo, että hyvä, kun viimein huomasit minut.”

Sen jälkeen Puittinen ei voinut lopettaa tanssimista.

Katso, millaisin erilaisin tavoin voi torjua epämiellyttävän lähestymisen

Somaattinen valmentaja Rainer Puittinen näyttää, miten monella tavalla voi sanoa kehonkielellä "ei". Toimittaja: Hanna Syrjälä, kuvaus: Markus Jokela, leikkaus: Esa Syväkuru.

Retriitin jälkeen Puittinen tanssi yksin kotona. Musiikki saattoi olla vaikkapa akustista kitaramusiikkia tai klassista. Sen tahtiin hän liikkui kuten retriitissäkin. Itseään kuunnellen, liikkuen sen mukaan, mitä hänen sisällään tapahtui.

Helsingissä järjestettiin tietoisen tanssin työpaja, johon Puittinen osallistui. Se vain lisäsi hänen tanssimisen nälkäänsä.

Hän ilmoitti muille tietoisesta tanssista innostuneille, että vuokraa tilan ja alkaa tanssia siellä joka keskiviikko. Tulkaa sinne, jos kiinnostaa.

Ihmisiä tuli, viitisentoista. Ohjausta ei ollut, kukin liikkui omien tuntemustensa ohjaamana.

Ulkopuolisesta olisi voinut näyttää, että käynnissä on jonkinlainen modernin tanssin esitys. Liikkeet saattoivat olla kolhoja, välillä joku meni lattiaa pitkin. Joskus muihin tanssijoihin tuli ihokontakti.

”Tanssiessa ymmärsin, miten ihmiseen voi olla yhteydessä ilman, että siihen liittyy odotuksia, pelkoa tai häpeää. Vapaassa tanssissa ei ole rakenteita, miten ihmisten kanssa pitää olla. Syvä yhteys muihin on läsnä siinä hetkessä, ja kun tanssi on ohi, on yhteyskin.”

Tanssi herätti Puittisessa tunteen, että hänen elämässään on alkamassa jotain uutta. Se oli pelottavaakin. Oli siis tieto, että jokin on pian ohi – mutta ei sitä, mitä seuraavaksi.

Tämän hän kuitenkin tiesi: hänen on pakko tanssia.

Puittinen tanssi, ja sapattivuosi venyi. Kerran hän sattui puheisiin yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa – sen saman, joka oli vinkannut retriitistä.

”Ystäväni kehotti lukemaan somaattista valmennusta käsittelevän kirjan. Kirjaa lukiessa tuli tunne, että nyt kaikki palaset loksahtavat kohdilleen. Vuosikymmenten työkokemukseni liike-elämässä ja tanssissa herännyt kiinnostukseni kehollisuuteen oli mahdollista yhdistää. Ratkaisu oli somaattinen valmennus.”

Somaattisessa valmennuksessa on lyhyesti sanottuna kyse tästä: ihmisen kehon muodon ajatellaan vaikuttavan siihen, miten ihminen tuntee ja suhtautuu maailmaan. Tunteet ja suhtautuminen taas vaikuttavat siihen, mikä on ihmisen toimintakyky.

Somaattisen valmentaja auttaa ihmistä pääsemään kehontilaan, jossa hän on valmis toimimaan ja avoin maailmalle – ei pelokas, ylivirittynyt tai sisäänpäin kääntynyt.

Puittinen lähti opiskelemaan somaattiseksi valmentajaksi Strozzi-instituuttiin Yhdysvaltoihin. Siellä hän oppi valmennuksen tekniikoita, jotka perustuvat muun muassa budolaji aikidon tekniikoihin, Alexander-tekniikkaan, keholliseen Feldenkrais-menetelmään ja hengitysterapioihin.

Välillä hän sai rationaalisuuskohtauksia. Oliko hän tosiaan hylkäämässä turvallisen, hyväpalkkaisen uran ja ryhtymässä somaattiseksi valmentajaksi? Kaikki pitävät häntä varmaan jonain hippinä! Onkohan hänellä yhtäkään kaveria tämän jälkeen?

Aina sellaisessa tilanteessa Puittinen näki unen, joka kertoi hänen olevan oikealla tiellä.

”Eräässä unessa lähdin viidakkoon ja jätin reppuni raiteilla seisovan junan kyljessä oleviin koukkuihin. Kun palasin, juna lähti. Sinne menivät passini, lompakkoni ja koko elämäni. En saanut juostua junaa kiinni, oli jäätävä viidakkoon. Unessa se tuntui oikealta ratkaisulta.”

Markus Jokela / HS

Viime tammikuussa Puittinen ryhtyi täysipäiväisesti somaattiseksi valmentajaksi. Hän näyttää, millainen seisovan ihmisen asento on luontaisesti.

”Kehossa on suora pystylinja, joka ei kallistu eteen eikä taakse. Hartiat ja käsivarret roikkuvat sivulla, rintakehä on auki. Hengitys kulkee rennosti, alavatsaan saakka. Ihminen on rento, rauhallinen ja samalla valpas. Tähän kehonmuotoon ihminen on suunniteltu.”

Esimerkiksi istumatyöläiselle tyypillisessä asennossa pää on painunut, hartiat ovat lysyssä ja kyynärpäät kiinni kyljissä.

”Kun pää nojaa eteenpäin, ihminen näkee vain seuraavan edessään olevan tehtävän. Hän ei huomaa, mitä ympärillä tapahtuu, eikä pysty olemaan läsnä. Hartialinjan taas on tärkeää olla auki, jotta sydämen alue on auki. Silloin ihminen tuntee olevansa enemmän ja tiiviimmässä yhteydessä ympäristöönsä.”

Jos lysähtänyt konttorirotta tulee Puittisen somaattisen valmennuksen asiakkaaksi, Puittinen opettaa häntä etenkin kiinnittämään huomiota pystylinjaan ja avaamaan rintakehäänsä.

Keinoina ovat toiminnalliset harjoitukset ja hoitopöydällä tapahtuvat ”kehotyöskentelytekniikat”, kuten Puittinen sanoo. Se tarkoittaa esimerkiksi lihasjännitysten purkamista hengitykseen perustuvien menetelmien avulla.

Kun ”sydämen alue” aukeaa, ihminen tuntee intensiivisemmin, Puittinen uskoo. Sen taas pitäisi vaikuttaa ihmissuhteisiin ja suhtautumiseen ympäristön tapahtumiin.

Somaattisen valmennuksen tehokkuutta ei ole tutkittu tieteellisesti. Se kuitenkin tiedetään, että kehon ja mielen hyvinvoinnilla on yhteys. Puittinen vertaa kehollista lähestymistapaa meditaatioon: sitäkin on harjoitettu vuosituhansia, mutta vasta nyt on saatu tutkimustuloksia, miksi se toimii.

”Melkein joka kulttuurissa on esimerkiksi soitettu ja tanssittu yhdessä. Ihmiset ovat intuitiivisesti tienneet, että kehollisuus on parantavaa ja elämään merkitystä tuovaa.”

Hän mainitsee tuttuja esimerkkejä, miten keho vaikuttaa mieleen: Väkisin hymyily tekee tutkitusti iloisemmaksi. Korviin nostetut hartiat saavat olon tuntumaan pelokkaalta. Ja toisaalta ilmaan kohotetut kädet tekevät voittajafiiliksen, vaikka ei olisi paljon juhlimista.

Puittisen somaattinen valmennus on suunnattu kaikille. Toistaiseksi toiminta on ollut varsin pienimuotoista.

Lisäksi Puittinen on kehittänyt Petri Rauhakallion kanssa Blacksheep Leadership -nimisen kehollisen johtamisen valmennuksen. Se on suunnattu yrityksille ja muille yhteisöille.

Johtajat saavat samaa käsittelyä kuin muutkin somaattiset valmennettavat. Puittisen mukaan valmennus pyrkii siihen, että johtajan reaktiivisuus vähenee.

Se tarkoittaa, että johtaja ei ole tunteidensa vietävissä, kun paine kasvaa: hän pystyy vaikeassa tilanteessa tunnistamaan, että nyt suututtaa tai stressaa, mutta se ei johda esimerkiksi hätäilyyn tai määräilyyn.

Puittisen tanssihurahdus ja sitä seurannut alanvaihto kuulostaa suurelta muutokselta. Hän kuitenkin sanoo, ettei askel toimitusjohtajasta somaattiseksi valmentajaksi ollut niin valtava harppaus.

”Johtajana motivoiduin ihmisten kanssa tekemisestä, en Exceleistä ja raporteista. Numerot tulevat sivutuotteena, kun ihmiset laittavat itsensä likoon.”

Ihmisen potentiaali on se, mistä Puittinen puhuu jatkuvasti. Sen esiin kaivaminen yhdistää johtajia ja somaattisia valmentajia.

Jälkikäteen Puittinen ymmärtää, että hänen uransa johtajana oli menossa epäkiinnostavaan suuntaan. Viimeisimmässä työpaikassaan hän johti 200 työntekijän kansainvälistä organisaatiota.

”Jo sen kokoisessa organisaatiossa toimitusjohtaja etääntyy ihmisistä ja hallinnollisen työn osuus kasvaa.”

Puittinen ei ainakaan nyt suunnittele vanhoihin töihin palaamista. Siitä hän ei huolestu, mitä vaikkapa vanhat bisnestutut ajattelevat hänen elämänmuutoksestaan. Pääasia on, että ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka ovat tukeneet tanssin viemää Puittista.

”Muutama läheinen ystävä sanoi jo alussa, että jos sinun pitää tehdä tuo elämänmuutos, kyllä minä kuljen kanssasi.”

Puittinen laskee tanssineensa tuhat tuntia kolmen vuoden aikana. Nykyään hän tanssii osan ajasta pienissä pätkissä, vaikka vain yhden kappaleen verran kotona tai ennen asiakkaiden tapaamista.

Tanssin alkaessa hänen olonsa on tarkkaavainen ja kuunteleva. Mitä hänessä tapahtuu ja miten se kääntyy liikkeeksi?

Puittinen ei osaa selittää, mistä liike tulee.

Mutta mihin se häntä viekään, hän seuraa sitä.