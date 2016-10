Rahalla saa onnea – Unna Lehtipuu kertoo, miten rahaa pitäisi käyttää, että se tekisi onnelliseksi

Neljä euroa. Sen verran Unna Lehtipuu maksaa erikoislatesta, kun hän käy trendikahvilassa.

Mutta mitä hän itse asiassa silloin ostaa?

Ei niinkään kahvia. Se on tapahtumassa vain sivuosassa. Lehtipuu ostaa itselleen ennen kaikkea yksityisyyttä. Ylellisyyttä.

”Lunastan itselleni hetken aikaa ajatella ja keskittyä. Omassa arjessa hiljaiset yksityiset hetket ovat harvinaisia. Kahvit voisin keittää kotonakin”, sanoo neljän lapsen äiti ja toimitusjohtaja-yrittäjä.

Joskus Lehtipuu maksaa kahvistaan neljä euroa täysin toisesta syystä: ystäviä tavatakseen ja sosiaalisia suhteita hoitaakseen.

Joku toinen voi olla valmis maksamaan kahvista jopa vitosen, koska liittää sen mielessään vaurauteen ja menestykseen. Vain menestyjillä on varaa istua hienossa kahvilassa. Yksinäinen saattaa puolestaan kahvilan vilinässä unohtaa hetkeksi kotona odottavan hiljaisuuden.

Shoppailu on usein tunneterapiaa, Lehtipuu sanoo. Kuluttaminen hoitaa tiedostamattomia tarpeita. Ostamalla voi paikata syyllisyyttä, tuskaa, pelkoa, kateutta, yksinäisyyttä, rakkautta tai itsetuntoa.

Hyöty on kuitenkin lyhytaikaista – ja tällainen terapia käy helposti kalliiksi. Siksi jokaisen kannattaisi Lehtipuun mielestä miettiä, mitä tunteita itse rahankäytöllä hoitaa.

Käykö lompakolla näkymätön käsi, joka höylää maksukortteja ja tyhjentää välillä tilin ennen aikojaan? Hallitsemmeko tätä kättä itse? Ja laajemmin: annammeko rahan ohjata käyttäytymistä niin, että teemme sen ehdoilla elämän tärkeimmät päätökset?

Elämäni kuva: kenialainen traktorikyyti muistuttaa Unna Lehtipuuta omasta lapsuudesta.

Viestintäyrittäjä ja entinen tv-kasvo Unna Lehtipuu haluaa rohkaista ihmisiä sijoittamaan viisaammin ja tulemaan samalla onnellisemmaksi. Elämäni kuva -sarjaan Lehtipuu valitsi tuoreen otoksen Kenian maaseudulta, jossa naiset ovat luoneet bisnestä maidosta. Traktori tuo mieleen myös oman lapsuuden maaseudulla. Toimittaja: Tanja Vasama, kuvaus: Terhi Liimu, leikkaus: Kristiina Marttinen.

Unna Lehtipuu on viestintäalan monitoiminainen, tietokirjailija ja bloggari. Moni muistaa hänet 1990-luvulta tv-kasvona, kun Lehtipuu juonsi räväkkää Amatsonia-keskusteluohjelmaa yhdessä Yazka Loven ja Marianne Heikkilän kanssa sekä myöhemmin Mediauutisia.

Edellä mainittuja kysymyksiä hän alkoi pohtia, kun hän työskenteli kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin viestintäjohtajana. Kuuden varainhankinnassa viettämänsä vuoden aikana hän huomasi, miten vaikeaa rahasta puhuminen suomalaisille on.

Mielessä alkoi kyteä kirjaidea, joka pureutuisi rahankäytön ja kuluttamisen syvärakenteisiin. Muistiinpanoja kertyi työ- ja lomamatkoilla, äärimmäisessä köyhyydessä ja toisaalta yltäkylläisyyden ympäröimänä Kenian slummeista Las Vegasiin ja Jerusalemiin.

Tänä syksynä ilmestynyt Lehtipuun neljäs kirja, Timanttipesula, on opus rahasta ja sijoittamisesta. Konkreettisia vinkkejä rahastoilla, osakkeilla tai kiinteistöillä rikastumiseen se ei kuitenkaan tarjoa.

Timanttipesula on erilainen sijoitusopas: tarkoitus ei ole tehdä lukijasta vain taloudellisesti vauraampi, vaan onnellisempi ja siten rikkaampi. Turhasta tunneshoppailusta kannattaa Lehtipuun mielestä pyristellä eroon. Silloin rahat riittävät paremmin ja ajan voi käyttää mielekkäämpään tekemiseen.

Kun Lehtipuu eli lapsuuttaan Pihtiputaan kirkonkylällä Keski-Suomessa, kuluttaminen ei näkynyt samalla tavalla arjessa kuin nyt. Nykyisessä kotikaupungissa Espoossa asuminen ja kouluvalinnatkin ovat tiiviisti rahaan ja kulutukseen sidottuja asioita.

Pikku-Unna kävi ukkinsa kanssa raveissa totoilemassa. Isoisä ja isä työskentelivät aikoinaan molemmat paikallisen vakuutusyhdistyksen toimitusjohtajina, ja Lehtipuu muistaa lapsuudesta yhä tarinat, että kaiken voi menettää äkillisesti. Siksi tulevaisuus on turvattava. Mutta kaikkea turvaa ei kannata panostaa materiaan.

Näiden oppien Lehtipuu uskoo vaikuttaneen omaan rahasuhteeseensa ja siihen, miksi hän päätyi kirjoittamaan kokonaisen kirjan onnellisesta sijoittamisesta.

Raha tuo toki usein lisää onnea, mutta vain tiettyyn tasoon saakka. Tulojen kasvaminen lisää tyytyväisyyttä noin keskitulotasoon saakka – euroissa tämä summa on vaihdellut eri selvityksissä noin 45 000:sta 80 000:een euroon.

”Raha ei kuitenkaan luo hyvinvointia kauhean pitkälle. Hyvin nopeasti tulee vastaan rajahyöty. Tämä pätee sekä bruttokansantuotteen kasvattamiseen valtiotasolla että yksittäiseen ihmiseen. Tämän jälkeen pitää ottaa käyttöön muita pääomia”, Lehtipuu sanoo.

Näistä muista pääomista Lehtipuu haluaa nyt puhua. Toisenlaista pääomaa on aika, joka voi olla onnellisuuden kannalta rahaa paljon tärkeämpää. Se on rajallista, ja siitä on monilla puutetta.

”Ajalla on myös hinta. Se on arvovalinta. Aika ajoin on hyvä tarkistaa, viekö ajankäyttö kohti niitä arvoja, joita haluaa.”

Tutkijat Daniel Kahneman ja Alan B. Krueger ovat kehittäneet käsitteen U-indeksi. Se on aikaa, jonka ihminen käyttää epämiellyttäviin asioihin: ruuhkiin, jonottamiseen, ärsyttäviin työtehtäviin.

Lehtipuun mielestä asioille pitää uskaltaa laskea kokonaiskustannukset: kannattaako vaikka matkalle hankkia 85 euroa halvempi lentolippu, jos se tarkoittaa yhdeksän tunnin nuokkumista lentokentän transithallissa?

”Ostamalla talosi kauempana keskustasta, pidemmän työmatkan päästä, saatat saada enemmän neliöitä halvemmalla ja useamman metrin kukkapenkkiä, mutta laske kokonaiskustannuksiin mukaan myös matkoihin menetetty aika ja bensat”, Lehtipuu kirjoittaa.

Hänen mukaansa ihmisen strategiset pääomat ovat raha, aika ja talentti. Talentilla hän tarkoittaa jokaisen omaa osaamista, kokemuksia, älyä, energiaa ja suhteita.

Jos osaa tehdä näistä kaikista voimavaran, ei edes työttömäksi jääminen ole tämän ajattelutavan mukaan maailmanloppu. Työtön on silloin menettänyt ostajan, mutta omistaa yhä osaamisensa ja suhteensa. Osaamiselle täytyy sitten etsiä uusi ostaja.

Mutta puhutaan vielä rahasta. Pääomasta, jota kaikki ajattelevat mutta josta on niin vaikea puhua.

Varainhankintatyössä hän havainnoi, että suomalainen keskustelu typistyy usein siihen, onko rahaa paljon vai vähän. Suomalaisten rahasuhde on hyvin yksityinen ja niukka – toisin kuin vaikkapa juutalaisilla, joiden mielestä rikastuminen on viisauden ansiota. Se on hyve.

”Säästämisestä vielä ymmärrämme, että se on hyve. Mutta helposti ajatellaan, että sijoittaminen ei kuulu minulle”, Lehtipuu sanoo suomalaisista.

Säästäminen ja sijoittaminen eivät kuitenkaan kuulu vain supervauraille. Sijoittaminen on jokaisen velvollisuus. Sen tajuaa, kun tarkkailee Suomen talouskehitystä.

”Kun katsoo tulevaisuutta, niin eläke tulee olemaan aika pieni, ihan erilainen kuin omien vanhempien ikäpolvella. Oma vastuu on miettiä, miten rahan ja oman osaamisen voi sijoittaa niin, että olisi erilaisia tulonlähteitä.”

Lehtipuu haluaa saada suomalaisten pankkitileillä lähes nollakorolla makaavat rahat liikkumaan. Hän muistuttaa Suomen Pankin tuoreesta arviosta, jonka mukaan suomalaisilla kotitalouksilla on talletustileillä varoja yhteensä yli 85 miljardia. Se on kaikkien aikojen ennätys.

Miten olet itse sijoittanut?

Lehtipuu nauraa – mutta äänestä kuultaa pieni vaivautuneisuus.

”Mistään hirveän isoista summista ei ole kyse. Mutta on minulla suoria sijoituksia rahastoihin ja osakkeita. Sitten on taustoista johtuen metsää”, Pihtiputaan kasvatti sanoo.

”Jokaisesta palkasta yritän ostaa itselleni tulevaisuutta ja säästösijoittaa vähän.”

Pihtiputaalta Lehtipuu päätyi Helsinkiin opiskelemaan ensin politiikkaa ja myöhemmin taloutta. Ruotsissakin hän on opiskellut. 1990-luvun televisiotöiden jälkeen hän on vilahdellut julkisuudessa työtehtäviensä takia.

Lehtipuu rakastaa kauniita vaatteita ja muita esteettisiä asioita, mutta himoshoppaajaa hänestä ei koskaan ole kehkeytynyt.

”Ei ole ollut mahdollisuuttakaan siihen. Kun meitä on käytännössä seitsemän henkeä perheessä ja avaa jääkaapin oven ja näkee siellä 12 litraa maitoa, niin tietää, mihin ne rahat menevät. Arjessa ei tule oikeastaan edes kysymystä, mihin rahaa käyttäisi.”

Lehtipuulla on yrittäjämiehensä kanssa neljä lasta, minkä lisäksi kotona asuu aupair. Aupair auttaa suurperheen arjessa, kun yksi lapsista tarvitsee kehitysvammansa vuoksi erityistä huolenpitoa ja perheen äiti on matkannut työnsä vuoksi kehitysmaissa.

Vaikka Lehtipuu ei anna yksityiskohtaisia sijoitusneuvoja, rahankäyttövinkkejä hän jakaa mielellään. Yksi on se, että rahat kannattaa sijoittaa mieluummin kokemuksiin kuin tavaroihin.

”Kun ostan lapsille synttärilahjoja, menemme lapsen kanssa yhteisenä hetkenä vaikka kerran vuodessa syömään. Tai harrastan lapsen kanssa tai hankin jonkun elämyksen.”

Tavaran ostaminen olisi helpompaa, mutta Lehtipuu haluaa antaa lahjaksi jotain, josta voi puhua myöhemmin yhdessä.

Tärkeitä kokemuksia ovat myös sijoitukset matkoihin. Kerran vuodessa suurperhe pyrkii matkustamaan johonkin kauemmas: Israeliin, Yhdysvaltoihin, Turkkiin.

Toinen vinkki on antaminen. Se on Lehtipuun mukaan nopein tapa rikastua.

Antaminen aktivoi merkityksen ja palkkion tunteen – oli antaminen sitten rahaa, aikaa tai osaamista. Arvostetussa Science-lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että kun lahjoittaa toiselle rahaa, aivojen palkitsemiskeskukset aktivoituvat.

Suomi on Lehtipuun mielestä taskulaskinyhteiskunta.

Raha hallitsee ajattelua välillä aivan liikaa. Rahahuolet ovat yleisimpiä stressin aiheuttajia. Parisuhdeterapeuttien mukaan puolisot riitelevät eniten juuri rahasta. Tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään liikaa vain rahan perusteella.

”Raha korvaa etiikan.”

Lehtipuu on perehtynyt kirjaansa varten pariskuntien rahasuhteisiin. Parisuhteissa on Lehtipuun mukaan taloudellista uskottomuutta.

”Koska Suomessa ei puhuta rahasta, aika monilla on parisuhteissa salainen rahaelämä.”

Rahaa saatetaan piilottaa salaiselle tilille. Amerikkalaiskyselyn mukaan kolmasosa raha-asiansa parisuhteessa jakavista ihmisistä on valehdellut kumppanilleen rahasta.

Lehtipuu kehottaakin ihmisiä puhumaan kumppaneilleen avoimesti finanssiasioista.

”Jos haluat vipinää peittojen väliin, on tärkeää, että olet puolisosi kanssa samalla tilikirjan sivulla myös taloudenhoidossa”, hän neuvoo.

Sitä hän ei kuitenkaan ohjeista, miten puolisoiden tulisi raha-asiansa hoitaa: yhteisillä vai erillisillä tileillä. Tärkeintä on, että pari puhuu raha-asioista avoimesti ja jakaa rahankäytössään samat tavoitteet ja arvot.

Tuoreimman kirjan kirjoittaminen oli Lehtipuulle myös henkilökohtainen matka. Hän sanoo järkeistäneensä rahankäyttöään ja osaavansa sanoa paremmin ei. Kaikkea ei tarvitse omistaa.

Myös aikaa ja osaamistaan hän sijoittaa uusiksi.

Lehtipuu ei ole koskaan halunnut antaa työlleen 150:tä prosenttia itsestään – eikä ole parissa viime työpaikassa tehnyt täyspitkää viikkoa.

Nyt hän kokeilee siipiään yrittäjänä. Lehtipuu jätti syyskuussa palkkatyön World Visionissa ja lähti toimitusjohtajaksi viestintätoimisto Framilla Finlandiin. Ensi askeliaan ottava firma toimii mainostoimisto Folk Finlandin tytäryhtiönä.

”Aikansa kutakin”, Lehtipuu sanoo, kun häneltä kysyy hypystä palkkatöistä yrittäjän epävarmuuteen. ”Olen luonteeltani käynnistäjä. Tykkään rakentaa uusia projekteja.”

Elämä on hänestä vähän kuin venäläinen maatuskanukke: se koostuu kerroksista. Aiemmin opitut asiat ovat kerroksia, joita voi hyödyntää aina uusissa tehtävissä.

Yrittäjyydessä häntä kiehtoo myös vapaampi mahdollisuus etätyöhön.

Ostitko siis tällä ratkaisulla itsellesi aikaa?

”Se jää nähtäväksi. Toistaiseksi näin ei ole ollut.”

Näin vältyt tunneshoppailulta

Älä lähde rääsyissä ostoksille

Oli olosi millainen hyvänsä, älä lähde ostoksille missään muissa vaatteissa kuin sellaisissa, joissa tunnet olosi upeaksi. Kaupat ja kauppakeskukset on suunniteltu tekemään vaikutus ihmisiin. Jos lähdet kiertelemään kauppoja muuten kuin pukeutuneena ja meikattuna, kauppojen tarjonta saattaa aiheuttaa epävarman olon, jolloin sortuu helpommin heräteostoksiin.

Ruokakauppaan taas ei kannata mennä nälkäisenä vaan syödä alle välipala.

Päätä budjetti ennakkoon

Määrää ostoksille kohtuullinen yläraja, jota et voi ylittää. Ota raha mukaan käteisenä.

Vain paras kelpaa

Älä osta mitään, mistä et pidä yhtä paljon tai enemmän kuin nykyisestä lempiasiastasi. Monet tavarat ovat kivoja ja niitä saa tarjouksella. Se ei ole tarpeeksi hyvä syy ostamiseen.

Luovu samalla vanhasta

Kun ostat yhden uuden tavaran tai asian, lahjoita tai heitä pois yksi vanha. Näin säästyt liialta haalimiselta ja päivität vaatekaappiasi tai kotiasi paremmaksi.

Lähde: Sarah Newcombin kirja Loaded. Ohjeet löytyvät myös Unna Lehtipuun Timanttipesula-kirjasta.

Lehtipuun sijoitusvinkit

Selvitä, mitä ja miksi kulutat

Terve rahasuhde edellyttää omistajuuden tunnetta. Jos koet, että ”näkymätön käsi” tyhjentää tilisi jo ennen palkkapäivää, selvitä mitä tunteita ja tarpeita kuluttamisella hoidat.

Sijoita kokemuksiin

Jos voit valita, sijoita rahasi mieluummin kokemuksiin, taitoihin ja elämyksiin kuin tavaraan. Niiden arvo säilyy mielessä pidempään.

Anna ja rikastu

Antaminen on nopein tapa rikastua, sillä se saa ihmisen tuntemaan itsensä vauraammaksi, palkitsee aivoja ja luo yhteyttä muihin.

Laske voimavarasi

Inventoi osaamisesi, suhteesi, aikasi ja energiasi. Mieti, miten voisit muuttaa niitä lisätulon lähteiksi. Kaikki, mitä olet ja osaat, on varallisuuttasi.

Laske ajalle arvo

Ajan määrää ei voi kasvattaa. Kun lasket ajallesi arvon, otat paremmin huomioon kulutuspäätöstesi vaikutukset hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin.