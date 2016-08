Ruokakassipalvelu vähentää ruokahävikkiä kun heräteostokset jäävät väliin

Tänään alkoi kuluttajaliiton valtakunnallinen Hävikkiviikko. Sen tavoite on kannustaa ruokahävikin vähentämiseen ja lisätä ruoan arvostusta. Suomessa heitetään vuosittain roskiin noin 120–160 miljoona kiloa syömäkelpoista ruokaa. Kyllä, siis aavistuksen nahistuneita vihanneksia, hieman kovettunutta leipää tai munia, jotka oikein säilytettyinä olisivat syömäkelpoisia vielä kaksi viikkoa parasta ennen päiväyksen jälkeenkin.

Eniten ruokaa menee hukkaan kotitalouksissa. Olisikin hienoa, jos Hävikkiviikko antaisi uusia ideoita tavalliselle kuluttajalle. Itse kuvittelen, että suurin hyöty olisi opettaa, mistä tunnistaa oikeasti pilaantuneen ruoan. Aika moni katsoo päiväystä ja kaataa suosiolla tuotteet biojätteeseen sen enempää haistamatta tai maistamatta. Niin tein hiljattain minäkin, kun huomasin monen kuivakaapin tuotteen nähneen jo parhaat päivänsä. Mutta kuinka pitkä on seuraava vaihe, jolloin ruoka on varmasti vähintäänkin ok.

Muutama ystäväni on löytänyt vastauksen ruokahävikin vähentämiseen uusista ruokakassipalveluista. Vaikka viikkohinta tuntui aluksi suurelta, palvelu on itse asiassa laskenut heillä ruokakuluja. Heräteostokset ovat jääneet, koska kaupassa tulee käytyä harvemmin. Kauppakassipalvelua eivät ohjaa mieliteot, vaan ostokset perustuvat ennalta laadittuihin valmiisiin reseptikokonaisuuksiin.

Koko viikon ruokalista on siis suunniteltu etukäteen ja ostoksista löytyy vain niihin tarvittavat raaka-aineet. Ellei nyt sitten jätä kokonaan syömättä kyseisiä aterioita, ruokahävikkiä ei pitäisi syntyä. Nerokasta. Ruokahävikkiä voikin miettiä päästöjen lisäksi taloudellisesti. Kannattaa kirjata ylös kaikki viikon aikana pois heitetty ruoka ja sen arvo. Kun niistä laskee kulut koko vuodelle, summa saattaa hirvittää.

Jos kaapeista löytyy päivä toisensa jälkeen käyttämättä jääneitä elintarvikkeita, voi Hävikkiviikon luennoista olla hyötyä. Myös viikonloppuna Helsingissä Korjaamolla järjestettävä Hävikkiruokafestivaali tarjoaa varmasti tuoreita ajatuksia siitä, miten jämäruoka-aineita voi käyttää. Tapahtumasta löytyy ainakin hävikkibrunssi, hävikki-illallinen, särki-lahnaburgereita ja hävikkihedelmistä valmistettuja smoothieita.

Toivottavasti moni innostuu miettimään ruokahävikkiä myös tämän viikon jälkeen.