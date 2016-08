Kesäkurpitsalla höystetty suklaamuffini on mahtava: mehevän kostea ja täyteläisestä suklaisuudestaan huolimatta raikas. Ja se säilyykin hyvänä ja kosteana monta päivää.

Leivokset kruunaa maitosuklaa-tuorejuustokuorrutus. Se kannattaa tehdä, sillä tumman muffinin ja maitosuklaisen kuorrutuksen yhdistelmä on erinomainen.

Katso HS:n ruokatoimituksen tekemältä videolta, miten muffinit valmistetaan.

Lisää videoita tulossa HS-ruokasivujen Instagram-tilille @hsruoka sekä HS Ruuan Facebookiin.

Suklaa-kesäkurpitsamuffinit

12 isoa muffinia

valmistusaika 1 h

2½ dl vehnäjauhoja

vehnäjauhoja 2½ dl sokeria

sokeria ¾ dl tummaa kaakaojauhetta

tummaa kaakaojauhetta 1 tl soodaa

soodaa 1 tl leivinjauhetta

leivinjauhetta ¼ tl suolaa

suolaa ½ tl kanelia

kanelia 2 kananmunaa

kananmunaa 1¼ dl rypsiöljyä

rypsiöljyä 200 g kesäkurpitsaa

kesäkurpitsaa 50 g maitosuklaata

Kuorrutus:

150 g maitosuklaata

maitosuklaata 300 g maustamatonta tuorejuustoa

maustamatonta tuorejuustoa 2¼ dl tomusokeria

Pinnalle:

suklaarouhetta tai muita koristeita

Laita uuni kuumenemaan 200-asteiseksi. Nostele paperivuoat muffinipellin koloihin.

Yhdistä kulhossa kuivat aineet eli vehnäjauhot, sokeri, kaakaojauhe, sooda, leivinjauhe, suola ja kaneli.

Riko toiseen kulhoon kananmunat, sekoita kevyesti. Lisää öljy munien joukkoon.

Huuhtele ja kuivaa kesäkurpitsa. Sitä ei tarvitse kuoria. Raasta kesäkurpitsa raastinraudan pienikoloisella terällä. Rouhi suklaa veitsellä karkeasti.

Lisää kuivien aineiden joukkoon ensi muna-öljyseos, sitten kesäkurpitsaraaste ja suklaa. Sekoita vain juuri sen verran, että saat tasaisen taikinan.

Jaa taikina muffinivuokiin kahden ison lusikan avulla. Jätä vuokiin hieman kohoamisvaraa.

Paista muffineja 200-asteisessa uunissa keskitasolla noin 22–25 minuuttia. Kokeile kypsyyttä tikulla. Jos tikkuun jää taikinaa, jatka muffinien kypsentämistä. Jos tikku nousee muffinista puhtaana, muffini on kypsä.

Tee kuorrutus valmiiksi jääkaappiin, mutta kuorruta muffinit vasta jäähtyneinä.

Rouhi kuorrutuksen suklaa mikroaaltouunin kestävään kulhoon. Sulata suklaa mikroaaltouunissa pitämällä uunia päällä 10 sekuntia kerrallaan ja sekoittamalla sen jälkeen. Jatka, kunnes suklaa on sulanut.

Vatkaa tuorejuustoa hetki sähkövatkaimella niin, että se notkistuu. Lisää joukkoon sula suklaa sekä tomusokeri. Vatkaa tasaiseksi.

Lusikoi seos pursotuspussiin ja nosta pussi jääkaappiin.

Pursota maitosuklaakuorrutusta jäähtyneiden muffinien päälle. Koristele halutessasi esimerkiksi suklaarouheella.

Vinkki: Kuorrutuksesta riittää 12 muffinille (kohtuullisesti pursottamalla). Jos vain levität kuorrutusta muffineille veitsellä, voit vähentää kuorrutuksen määrää kolmanneksella.

Vinkki: Koska kesäkurpitsaraaste on kosteaa, muffineita joutuu paistamaan tavallista pidempään. Paistuvan muffinin kypsyyttä on syytä kokeilla esimerkiksi cocktailtikulla: jos muffiniin tökättyyn tikkuun ei jää taikinaan, se on kypsä. Jos tikkuun jää taikinaa, jatka kypsentämistä.