Ruokahaasteet ovat ihmisten tapa osoittaa arjenhallintaansa – ”Keskiluokka haluaa näyttää, että pienelläkin rahalla voi syödä hyvin”

Syyskuun halparuokalaiset! -haaste saavutti valtavan suosion. Torstaina alkaneen haasteen Facebook-tapahtumaan on jo ilmoittautunut 16 000 osallistujaa, minkä lisäksi haasteesta kiinnostuneita on yli 21 000. Haasteen ideana on kokeilla, voiko 3,50 euron päiväbudjetilla syödä sekä hyvin että terveellisesti koko syyskuun ajan. HS kertoi haasteesta keskiviikkona.

Miksi köyhäilyhaaste kiinnostaa ihmisiä niin kovasti?

Ruuan hinta on suomalaisille tärkeä asia, sanoo kulutuskäyttäytymistä tutkiva sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

”Suomalaiset suhtautuvat ruuan hintaan hyvin tunteenomaisesti. Ruoka on ihmisten mielestä aina liian kallista Suomessa”, sanoo Wilska.

Wilskan mukaan ruoka on yksi perustarpeista, ja etenkin keskituloiset ihmiset haluavat kuluttaa rahansa perustarpeiden sijaan vapaa-aikaan. Näin ollen perustarpeet, kuten asuminen, ruoka ja energia pitäisi saada mahdollisimman halvalla.

”Ihmiset suhtautuvat nihkeästi perustarpeiden kallistumiseen, koska ne lohkaisevat ison osan tuloista. Siksi perustarpeiden hinnasta valitetaan paljon.”

Wilskan mukaan ihmiset ovat myös hyvin hintatietoisia perustarpeisiin kuten ruokaan liittyen. Perustarpeista ruoka on myös tavallaan helppo säästökohde.

”Ihmisiä tuntuu kiinnostavan esimerkiksi lihan, kalan, marjojen, hedelmien ja vihannesten hinta.”

Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta muistuttaa, että ruuan hinta on myös yhteiskunnallinen kysymys.

”Uskoisin, että ilmiössä on kyse siitä, minkälaisella rahasummalla ihmiset pärjäävät eli mikä on riittävä summa toimeentuloon. Se on iso yhteiskunnallinen kysymys. Lisäksi ruuan terveellisyys on koko ajan läsnä, se kiinnostaa ihmisiä aina”, sanoo Mäkelä.

Terveellisyys on ekologisuuden ohella maailmanlaajuinen ruokaan liittyvä megatrendi. Syyskuun halparuokalaiset -haaste yhdistää nämä kaksi hintatietoisuuteen. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa väylän jakaa kokemuksia ja kysellä vinkkejä edulliseen mutta terveelliseen syömiseen liittyen.

Mäkelän mukaan ”voiko samaan aikaan syödä terveellisesti ja halvalla” -tyyppisiin haasteisiin liittyy vahvasti myös kysymys taidoista. Ihmiset haluavat haasteisiin osallistumalla osoittaa, että he hallitsevat arkensa.

”Tässähän on kyse sellaisista taidoista ja tiedoista, joita kotitalouden oppiaine opettaa. Haasteet ottavat kantaa siihen, millaisia meidän arjenhallinnan taitomme ovat. Niihin kuuluu kokkauksen lisäksi myös kuluttaja- ja taloustaitoja. Näillä taidoilla luodaan hyvinvointia suomalaisissa kotitalouksissa”, Mäkelä sanoo.

Myös Wilska kokee, että ihmiset haluavat halparuokahaasteen kaltaisissa tempauksissa korostaa kykyään selvitä arjesta.

”Arjen kompetenssi on keskiluokkaistunut. Haasteissa osoitetaan omaa kulinaristista tietoutta ja kompetenssia. Se on osa keskiluokan elämäntaitoja, hifistelyä ja ehkä moralisointiakin”, sanoo Wilska.

Julkisessa keskustelussa nousee usein esille, että terveellinen ruoka on kallista, eikä pienituloisilla ole varaa syödä hyvin. Sen sijaan epäterveellistä ruokaa kuten makkaroita tai pakasteranskalaisia pidetään edullisina.

”Keskiluokka haluaa näyttää, että pienelläkin rahalla voi syödä hyvin ja ehkä siten osoittaa ylemmyyttään. Se on vähän kuin extreme-urheilua, että leikitään köyhää, vaikka oikea köyhyys on täysin eri asia”, Wilska sanoo.

Wilska huomauttaa, että oikeassa köyhyydessä resurssit ja energia kuluvat perustarpeiden täyttämiseen. Siis siihen, onko ruokaa ylipäätään pöydässä.

”Köyhyyteen liittyy useammin myös masennusta kuin keskituloisilla. Terveellä ihmisellä on myös henkisiä resursseja miettiä terveellistä ruokaa.”

Wilska ei kuitenkaan kutsuisi syyskuun ruokahaastetta vain keskiluokkaisten tempaukseksi.

”Uskon, että haasteeseen voivat tarttua myös oikeasti pienituloiset.”

Myös Mäkelä muistuttaa, että köyhäilykokemus on täysin erilainen niille, joiden voimavarat ja taloudelliset varat ovat oikeasti niukat. Köyhäily on helppoa keskiluokkaiselle, joka tietää kokeilun kestävän vain vähän aikaa.

”Halparuokahaaste on helppo ottaa vastaan, koska se on eräänlaista flirttailua köyhyyden kanssa. Niukkuudesta tehdään ikään kuin taidetta. Sitten vanhemmat sukupolvet, etenkin iäkkäämmät naiset toteavat, että näinhän me olemme tehneet aina.”

Mäkelä pitää Syyskuun halparuokahaastetta loistavana kampanjana, sillä siihen osallistuvat pyrkivät ottamaan haltuun isomman kokonaisuuden. Hän arvioi, että kuukauden kestävä haaste on jo sen verran pitkä, että sen on käytännössä pakko olla opettavainen.

”Jos haastetta toteuttaa kuukauden ajan, jossain vaiheessa vastaan tulee myös vaikeuksia. Haasteeseen osallistuvat lähtevät ikään kuin retkelle uuteen maailmaan. Olisin hämmästynyt, jos he eivät kuukauden aikana oppisi mitään.”

Mäkelän mukaan kysymys onkin osin tietynlaisesta arjen taitojen jatkumosta. Samankaltaisesta ilmiöstä on kyse niin sanotun vinkki- tai niksijournalismin yleistymisessä. Arkea helpottavat vinkkijutut ovat tällä hetkellä hyvin luettuja sekä kotimaassa että kansainvälisissä medioissa.

Mäkelä on havainnut, että erilaisia ruokahaasteita on nykyisellä sosiaalisen median aikakaudella paljon. Ihmiset lopettavat lihansyönnin lokakuun ajaksi, kokeilevat vegaaniruokavalion noudattamista kuukauden ajan tai luopuvat määräajaksi sokerista.

”Haasteet ottavat aina kiinni ajankohtaiseen keskusteluun ja tarttuvat siihen, mikä on ruokakulttuurissa pinnalla. Ne ovat eräänlaisia arjen laboratorioita, joissa ihmiset testaavat, onko puheenaiheena oleva asia oikeasti mahdollista toteuttaa ja olisiko siitä jopa elämäntavaksi.”