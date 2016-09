Osaatko kattaa synttäripöydän nykylapselle? Unohda tylsät kakut – todellinen hitti onkin terveellinen välipala

Nykylapset eivät kaipaa täytekakkua syntymäpäiväjuhliinsa. Tämä kävi selkeästi ilmi HS:n haastattelemien lastenkutsuasiantuntijoiden kommenteista.

Lasten syntymäpäiväjuhlapaketteja järjestävät reippailuhalli Huimala ja seikkailupuisto Hoplop eivät edes tarjoa kakkua juhlapaketeissaan. Täytekakun sijaan päivänsankari saa Huimalassa jäätelöpalloista kasatun vuoren ja Hoplopissa jäätelöpallokakun.

”Jäätelövuori ajaa hyvin täytekakun asemaa. Kynttilöitä ei voi turvallisuussyistä polttaa, mutta vuoren keskellä on näyttävä soihtu”, sanoo Huimalan toimitusjohtaja Kimmo Stude.

”Meillä oli joskus perinteinen kakku, mutta lapsille kermakakut eivät maistu. Jäätelö sen sijaan on pitänyt vuodesta toiseen pintansa”, sanoo palvelujohtaja Taru Kauppinen Hoplopista.

Studen mukaan Huimalaan voi halutessaan tuoda oman täytekakun, mutta vain harva kaipaa kakkua.

”Jotkut tuovat mukanaan itse tehdyn kakun, mutta heitä on todella vähän. Puhutaan ihan prosenteista. Tosin venäläisillä asiakkailla on usein täytekakku mukana”, Stude sanoo.

Hoplopiin omaa kakkua ei saa viedä.

”Meiltä saa kakun tilaamalla, mutta niitä ei tilata juuri lainkaan”, sanoo Kauppinen.

Huimalan ja Hoplopin kakkukulttuuri antaa osviittaa suomalaislasten mausta, sillä Huimalassa järjestetään Studen mukaan vuosittain 2 500:t syntymäpäiväjuhlat.

”Lähes joka viikonloppu meillä on 40:t synttärit.”

Suomen 19:ssä Hoplopissa puolestaan päästään syntymäpäiväjuhlien määrässä tänä vuonna ”viisinumeroiseen lukuun”, sanoo Kauppinen.

Kondiittorimestari Eero Paulamäki Fazerilta vahvistaa, etteivät nykylapset välttämättä kaipaa täytekakkua juhliinsa.

”Kakun asema erityisesti lastenkutsuilla on pienentynyt.”

Paulamäen mukaan Fazerin Kluuvikadun kahvilasta tilataan lastenkutsuille kakkuja viikoittain, mutta määrä vaihtelee kovasti. Joskus kakkuja menee yksi tai kaksi, kun taas jonakin viikonloppuina lastenkakkuja voi mennä kymmenenkin kappaletta.

”Monet tekevät lastenkutsuille kakun itse”, Paulamäki sanoo.

Päiväkodinjohtaja Unna Tamminen-Schreiberin kokemuksen mukaan perinteiset täytekakut jäävät lapsilta usein syömättä. Monissa juhlissa kakkua saattaa olla tarjolla, mutta se on aikuisia varten. Pienten, kaksi- tai kolmevuotiaiden lasten juhlissa ovat usein mukana myös lasten vanhemmat, joille tarjotaan eri ruokaa kuin lapsille.

”Aikuisille voi olla tarjolla esimerkiksi erikoisempi kakku, suolainen piirakka tai salaatti.”

Tamminen-Schreiber on huomannut, että jos lastenkutsuilla on kakku, se on täytekakun sijaan juhlien teemaan sopiva fantasiakakku.

Suosittuja lastenkutsujen teemoja ovat esimerkiksi prinsessat, merirosvot, koirat ja hevoset. Populaarikulttuuri-ilmiöistä kutsuilla näkyvät esimerkiksi Frozen-elokuva, Itse ilkimys -elokuvasta tutut Kätyrit, Littlest Pet Shop -hahmot ja Angry Birdsit.

”Aika näyttävän näköisiä ovat kakut lastensynttäreillä olleet”, Tamminen-Schreiber sanoo.

Myös Fazerin Eero Paulamäen mielestä lastenjuhlakakun suunnittelussa on tärkeintä toimia lapsen ehdoilla. Päivänsankarilta voi tiedustella, pitääkö kakussa olla jokin teema. Paulamäki vahvistaa, että lastenkakut koristellaan usein lasten fanittamien tv-ohjelmien tai elokuvien mukaan.

”Frozen on näkynyt paljon, ja Lemmikkien salainen elämä on tosi kova juttu. Toki myös tuhkimot, barbiet ja muut klassikot ovat aina suosittuja”, Paulamäki sanoo.

Kakun koristeluun kannattaa satsata, koska usein se on lapselle tärkeämpää kuin kakun maku.

”Koristelun ei tarvitse olla aikuisen mielestä järkevä. Oma tyttäreni toivoi kuusivuotiskakkuunsa tiikerin, My Little Ponyn ja ruusuja. Oli hankalaa saada nämä nivottua järkeväksi kokonaisuudeksi, mutta järkevät kakut voi sitten tehdä aikuisten juhliin”, sanoo Paulamäki.

Vaikka maku on lastenkakuissa toissijainen asia suhteessa koristeluun, toki maullakin on väliä. Paulamäen mukaan tutut ”mummolan maut” kuten mansikka, vadelma ja banaani ovat suosittuja.

”Lastenkutsuilla ei ole passiokakkua, mutta makumaailmaa ei tarvitse ajatella lapsen kautta, koska lapset syövät kakkua niin vähän. Monet vanhemmat tilaavat kakun oikeastaan muita aikuisia varten.”

Myös erikoisruokavaliot näkyvät Paulamäen mukaan lastenkakkutarjonnassa.

”Vähintään joka toinen kehittämistämme kakuista on gluteeniton, ja käytännössä koko valikoiman saa gluteenittomana. Myös vegaanisia kakkuja menee jonkin verran.”

Jos täytekakut eivät ole lasten mieleen, niin mitä lastenkutsuilla sitten kannattaa tarjota?

Valmiita syntymäpäiväpaketteja myyvät Huimala ja Hoplop luottavat varsin perinteisiin tarjoiluihin.

Huimalan syntymäpäiväpaketeissa on muutamia eri vaihtoehtoja, sanoo Kimmo Stude. Tarjolla on esimerkiksi karkeista, jäätelöstä ja donitseista koostuva makea paketti, ja jos vieraat toivovat suolaista syötävää, pöytään kannetaan muun muassa ranskalaisia, kananugetteja tai lihapullia. Lisäksi tarjolla on hedelmiä kuten appelsiinia, viinirypäleitä, vesimelonia ja banaania.

Hoplopissa puolestaan on myynnissä kolme erihintaista syntymäpäiväpakettia. Peruspaketin tarjoiluihin kuuluu mehua, popcornia, karkkia ja jäätelöpallokakku. Plus-paketissa on edellä mainittujen lisäksi sipsejä, donitseja, keksejä, limsaa ja hedelmiä kuten appelsiinia, vesimelonia ja omenaa. Super-paketissa on näiden kaikkien lisäksi vielä suolaiseksi syötäväksi nakkeja, lihapullia, kananugetteja ja ranskalaisia, sekä kurkku- ja porkkanatikkuja ja kirsikkatomaatteja dipin kanssa.

”Hedelmistä vesimeloni on ehdottomasti suosituin”, sanoo Kauppinen.

Hän on myös huomannut, että juomapuolella mehu maistuu monille lapsille limsoja paremmin.

”Limu ei välttämättä ole se juttu, vaan monet perheet tarjoavat pienille lapsille mehua limsan sijaan”, Kauppinen sanoo.

Janne Stude muistuttaa, että ruoka ei ole pääosassa reippailu- tai seikkailupuistoissa järjestetyillä syntymäpäivillä.

”Pääjuttu on itse tekeminen ja energian hukkaaminen. Huimalassa 90 prosenttia toiminnasta on leikkiä. Kun tunti on riehuttu, lapset saa pöydän ääreen päivänsankaria juhlistamaan”, Stude sanoo.

Unna Tamminen-Schreiber järjesti viikko sitten tyttärensä 11-vuotisjuhlat. Tarjolla oli muun muassa spagetti bolognesea, kuppikakkuja, mokkapaloja, sipsejä ja karkkia. Tarjoilut hän suunnitteli yhdessä päivänsankarin kanssa.

Tamminen-Schreiber arvioi, että vanhemmat vastaavat lastenkutsujen järjestelyistä jotakuinkin siihen asti, kun lapsi siirtyy yläasteelle.

”Tuntuu, että lapset ovat hyvin tietoisia siitä, mitä juhlissa tarjotaan ja mitä tarjoiluja pitää olla.”

Tamminen-Schreiberin itse järjestämissä lastenjuhlissa suosituimmat tarjoilut ovat olleet varsin perinteisiä. Lasten oma näkemys on tärkeä ottaa huomioon tarjoilujen suunnittelussa.

”Olemme tehneet pellillisen mokkapaloja tai muffinsseja. Suklaapitoiset tarjottavat ovat tähän mennessä kelvanneet kaikille lapsille. Myös jäätelöbaari, jossa lapset saavat tuunata itse annoksensa, on hyvin suosittu, koska lapsi saa päättää itse, mitä jäätelöön tulee ja myös tehdä itse annoksen.”

Mika Ranta / HS

Jäätelöt, sipsit ja muut herkut kaivetaan kuitenkin tarjolle vasta ”oikean ruuan” jälkeen.

”Alkuun monilla synttäreillä on suolaista”, Tamminen-Schreiber sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi cocktail-tikkuihin pujotetut lihapullat, nakit, kirsikkatomaatit ja kurkkupalat tekevät lastenjuhlissa hyvin kauppansa. Myös nakkipiilot, pasteijat, pizza, hodarit ja hampurilaiset ovat lastenkutsujen vakiotarjoiluita.

”Etenkin kurkku on aina ollut suosittu. En tiedä yhtäkään lasta, joka ei pitäisi kurkusta.”

Myös Hoplopissa kurkkutikut maistuvat lapsille parhaiten. Taru Kauppisen mukaan porkkanatikkuja sen sijaan tuppaa jäämään yli.

Kurkku maistuu myös Huimalassa juhliville lapsille, sanoo Kimmo Stude.

”Jotkut asiakkaat haluavat terveellisempää ruokaa, jolloin tarjolla on esimerkiksi kurkku- ja porkkanatikkuja, kirsikkatomaattia ja dippiä. Porkkanatikut maistuvat lapsille huonoiten, mutta kurkkua ja tomaattia pitää usein tuoda lisää. Hyvää, lapsille uppoavaa ruokaa saa muutenkin kuin lisäämällä sokeria”, sanoo Stude.

HS kokosi reseptivinkit lastenkutsujen hittiruokiin

Pastojen kestosuosikki on yhä bolognese

Mika Ranta / HS

Spagetti bolognese on lastenkutsujen lämpimien ruokien hitti. Se ei ole ihme, sillä keikkuuhan jauhelihakastikekin vuodesta toiseen suomalaisten lempiruokalistausten kärkijoukossa.

Tällä reseptillä teet perusbolognesen, jonka makumaailmaa voit halutessasi säätää syöjien iän ja makutottumusten mukaan. Lasten kohdalla reseptin punaviinitilkan voi jättää vallan hyvin pois, vaikka alkoholi haihtuukin kypsennyksen aikana.

Bolognesen reseptin saat tästä.

Helppo nachodippi edustaa aitoa sormiruokaa

Laura Kaapro

Nachodippi on nappivalinta, jos kokkauksessa haluaa päästä helpolla. Ruoka syntyy nimittäin yhdessä pannussa 20 minuutissa.

Sormin syötävä nachodippi sopii myös kasvissyöjille, mutta se on sen verran mausteista, että pienimmille vieraille kannattanee tehdä oma, miedompi versio.

Nachodippi valmistuu tällä ohjeella.

Nostalginen peltipiirakka herättää makumuistot

Elina Himanen

Perinteinen peltilihapiirakka on monelle tuttu herkku jo lapsuudesta, ja se maistuu hyvin myös nykylapsille.

Helppo peltipiirakka sopii isompiinkin juhliin, koska siitä riittää useammallekin pienelle juhlijalle. Varaudu tosin pyyhkäisemään kasa murusia pöydältä, mikäli piirakkaa syövät ihan pienet lapset.

Lihapiirakan resepti löytyy täältä.

Kasta kasvikset dippipurkkiin

Elvi Rista

Kurkku on lasten suosikkikasvis, mutta myös muut kasvikset ovat mainioita dipattavia. Kokeile esimerkiksi paprikatikkuja ja kirsikkatomaatteja.

Helpoin dippi tehdään maustamalla purkillinen kermaviiliä esimerkiksi suola- ja sokeriripauksella, sinappinokareella, yrteillä ja tilkalla sitruunamehua. Voit myös annostella dipin ja kasvikset valmiiksi purkkeihin ja jakaa jokaiselle vieraalle oman dippipurkin.

Lisää hyviä dippi-ideoita saat alla olevasta linkistä.

Saat ideoita kylmiin dippikastikkeisiin täältä.

Pyöräytä popcornit kinuskikuorrutteessa

Elvi Rista

Popcornit maistuvat monille lapsille sellaisenaan, mutta makea kinuskikuorrutus tekee niistä todellista juhlapurtavaa.

Kotikinuskin keittämistä ei kannata pelätä, ja valmiilla kinuskilla voi kuorruttaa niin mikropopcornit kuin perinteisesti kattilassa paukautetut maissinjyvät.

Karamellipopcornien reseptin saat tästä.

Kahden aineen kotijäätelöä ei tarvitse kirnuta

Panu Pälviä

Jäätelö on korvannut täytekakut monissa lastenjuhlissa. Kotioloissa helpoin jäätelö tehdään kondensoidusta maidosta ja kuohukermasta.

Kahden aineen jäätelöpohjan voi maustaa päivänsankarin suosikkimarjoilla, karkeilla tai vaikka suklaalla. Ja mikä parasta, tämä jäätelö valmistuu ilman jäätelökonetta tai sekoittelua pakastamisen aikana.

Jäätelöpohjan perusreseptin saat tästä.

Mokkapalat ovat aina muodissa

Anna Huovinen

Jos peltipiirakka on suolaisten tarjoomusten klassikko, mokkapalat jyräävät makealla puolella. Mokkapalojen suosion salaisuus on vaivattomuudessa.

Yhden pellin pyöräyttää suhteellisen vikkelästi, ja paloihin saa helposti vaihtelua erilaisilla päällysteillä kuten nameilla ja nonparelleilla. Jäätelöpallon kanssa mokkapalat käyvät hyvin kakusta.

Saat mokkapalojen ohjeen tästä.

Muffinit maistuvat sellaisenaan tai kuorrutettuina

Laura Kaapro

Myös muffinien leipoja pääsee helpolla, ainakin tätä suklaamuffinireseptiä noudattamalla.

Niiden jo sinällään mahtava maku nousee uudelle tasolle, kun teet jäähtyneille muffineille vielä helpon suklaakuorrutteen. Jos lastenkutsuilla ei ole varsinaista kakkua, voi päivänsankarin muffiniin sytyttää vielä kynttilän synttäritoivetta varten.

Helpot suklaamuffinit tehdään tällä reseptillä.