Ravintolat innostuivat alkuviineistä – näin kansalaiset kommentoivat persoonallisen makuisia viinejä HSTV:n testissä

Alkuviinit tai natural winet ovat viime vuosien aikana ujuttautuneet enenevissä määrin myös suomalaisten ravintoloiden ja viinibaarien listoille. Mutta mitä alkuviinit oikeastaan ovat?

”Alkuviinin käsite on melko laaja. Monet ammattilaisetkin ovat erimielisiä, mistä niissä on kyse”, sanoo sommelier Pekka Rantala helsinkiläisestä ravintola Grönistä.

Alkuviinien tunnistamista vaikeuttaa se, että niille ei ole yhteistä luokittelua. Yhdistäviä tekijöitä kuitenkin on.

”Yleensä alkuviini tarkoittaa sitä, että viini tehdään samalla tavalla, kuin se on aina tehty. Viinissä on mahdollisimman vähän ihmiskäden kosketusta matkalla pellolta pulloon”, sanoo Alkon tuoteviestintäpäällikkö ja Master of Wine Taina Vilkuna.

Vilkunan mukaan alkuviineihin ei yleensä lisätä hapettumisenestoaineena toimivaa rikkiä eli sulfiittia, vaan viinintekijät luottavat rypäleissä itsestään käymisen aikana muodostuviin sulfiitteihin.

Lisäaineettomuuden lisäksi toinen alkuviinejä yhdistävä tekijä on se, ettei niitä suodateta. Tästä johtuen alkuviinit voivat olla sameita verrattuna tavanomaisiin viineihin.

Pekka Rantalan mukaan viinejä suodatetaan usein eläinperäisten aineiden kuten kananmunan, kalanruotojen tai liivatteen avulla. Ne poistavat viinistä epäpuhtaudet.

”Tosin etenkin punaviineissä esiintyy usein sakkaa, vaikka ne ovat suodatettuja”, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan on myös tyypillistä, että monet alkuviinien tekijät käyttävät sellaisia rypäleitä, joista ei enää tehdä muita viinejä.

”Tällainen on esimerkiksi Pineau d’Aunis, se on Chenin Blancin punainen versio, enkä ole nähnyt sitä muualla kuin alkuviineissä.”

Monesti alkuviinit ovat myös biodynaamisesti viljeltyjä ja luomuja, mutta eivät aina.

Vilkuna kuvaa biodynaamista viljelyä ”luomuksi potenssiin kaksi”. Siinä hyödynnetään paitsi luomuviljelyä mutta myös Rudolf Steinerin oppeja 1920-luvulta. Viiniä esimerkiksi lannoitetaan tilalla elävien eläinten lannalla.

Steinerin oppeihin liittyvät myös biodynaamiset preparaatit. Viljelijä voi esimerkiksi täyttää lehmänsarven lannalla ja haudata sen puoleksi vuodeksi maahan. Sitten sarvi kaivetaan esiin, sen sisältö sekoitetaan veteen ja käytetään rypäleiden lannoittamiseen tai kasteluun.

Biodynaamisessa viljelyssä myös planeettojen liikkeillä on merkitystä. Se kuulostaa huuhaalta, mutta luonnon vuosikiertoa on noudatettu myös Suomessa, Vilkuna muistuttaa.

”Planetaariset liikkeet ovat biodynaamisessa viljelyssä äärimmäisen tärkeitä. Suomalainenkin vanha kansa tiesi, milloin saunavihdat pitää tehdä, että ne säilyvät pitkään.”

Tieteellistä näyttöä biodynaamisten preparaattien tai planeettojen liikkeiden merkityksestä viinintuotannossa ei kuitenkaan ole.

Alkuviinit eivät ole täysin uusi ilmiö Suomessakaan. Niitä on tuotu maahan jo 1990-luvun alussa.

Henri Bäckman viinien maahantuontiyritys Bioviinistä sanoo, että Keski-Euroopassa alkuviinit ovat olleet suosiossa viimeisen viiden vuoden ajan. Suomessa niistä on alettu innostua hiljattain.

”Kuluvan vuoden aikana olen huomannut, että sellaisetkin ravintolat, joissa alkuviinit eivät ole aiemmin kiinnostaneet, alkavat innostua niistä.”

Bäckman uskoo, että alkuviini-innostus liittyy yleisempään puhtaan ja terveellisen ruuan ja juoman trendiin.

”Luomuviini on ollut kasvumielessä iso artikkeli Alkossa. Alkuviini on luomuviinibuumin jatkumoa. Ihmiset hakevat aitoa ja lisäaineetonta viiniä. Alkuviinissä on kyse oikeasti luomusta viinistä, jossa tehokkuuden kustannuksella tehdään laadukkaampaa tavaraa”, sanoo Bäckman.

Bäckman on myös toinen Helsingin Kallioon tulevan Wino-baarin omistajista. Myöhemmin syksyllä avattavan baarin valikoimiin kuuluu hänen mukaansa useita alkuviinejä.

Alkuviini-into ei Bäckmanin mukaan kuitenkaan koske vain uusia ravintoloita, vaan kiinnostusta löytyy myös klassista ruokaa tarjoavista paikoista.

”Alkuviini on aito viini ja kuvaa hyvin rypäleen ominaispiirteitä. Alkuviinit ovat monikäyttöisiä, sillä niiden aromimaailma on eläväinen. Se tekee niistä hyviä ruokaviinejä.”

Tosiaan, miltä alkuviinit sitten maistuvat?

Koska alkuviinejä ei suodateta eikä niihin panna lisäaineita, niissä maistuu Bäckmanin mukaan viinin luontainen kasvuympäristö.

”Se vaatii tuottajalta taitoa ja tarkkuutta, että saa aikaan hyvän alkuviinin”, sanoo Bäckman.

Monet alkuviinejä maistaneet luonnehtivat niitä esimerkiksi simamaisiksi.

”Kyllä se maku siellä on. Kun viiniä ei suodateta, joukkoon jää hiivaa. Siitä voi tulla siiderimäinen tai simamainen tunne”, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan alkuviinit ovat tyyliltään puhdaspiirteisiä. Näin ollen niiden kanssa sopii puhdas ruoka, jonka makumaailma on selkeä.

”Itse olin tosi tyytyväinen tartarpihvin ja eteläitävaltalaisen roseealkuviinin yhdistelmään.”

Tällä hetkellä alkuviineistä voi Suomessa nauttia lähinnä ravintoloissa. Alkon valikoimissa niitä ei ole, koska alkuviinit eivät ole tasalaatuisia. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuviinien laatu vaihtelee pullokohtaisesti huomattavasti enemmän kuin tavallisissa viineissä.

”Meillä on haaste kommunikoida asiakkaalle, että pulloissa voi olla vaihtelua. Asiakkaan pitäisi tietää, että alkuviinien onnistumisprosentti on pienempi kuin tavallisissa viineissä. Meillä on vastuu, että ihmiset tietävät, mihin rahansa laittavat”, sanoo Taina Vilkuna Alkosta.

Ulkomaanmatkoilta tai verkkokaupoista kotiin hankitut alkuviinit pitäisikin sommelier Pekka Rantalan mukaan säilyttää matalassa ja tasaisessa lämpötilassa. Jos säilytyslämpötila on väärä, pullon sisältö voi alkaa käydä.

Pilaantuneita alkuviinejä ei Rantalan mukaan kuitenkaan tule vastaan usein.

”Esimerkiksi korkkivikaa ei esiinny alkuviineissä oikeastaan yhtään. Uskon, että monet tekijät haluavat käyttää hyvälaatuista korkkia.”

Miten kansalaiset kommentoivat alkuviinien makua? Katso HSTV:n testi uutisen alussa olevasta videosta.