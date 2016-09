Tämä kaksikko haluaa kaupunkisieniviljelmän Helsinkiin ja sinut kasvattamaan sieniä kotonasi

Ravintola Löylyn terassilla Helsingin Hernesaaressa istuu joukko päiväkahvittelijoita. Vain harva heistä tietää, että tien toisella puolella möllöttävässä karussa teollisuusrakennuksessa on pieni kotimainen kasvuyritys, joka aikoo tehdä bisnestä sienillä.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, tähän sienibisnekseen liittyy pian myös Löylyssä nautittu kahvi. Käytettyjen kahvinporojen seassa on nimittäin tarkoitus kasvattaa osterivinokkaita.

Idean taustalla on helmikuussa 2016 perustettu Helsieni-yritys, joka on hollantilaisen Chris Holtslagin, 33, ja ranskalaisen Stéphane Poirién, 26, luomus. He pyörittävät Helsientä täysipäiväisesti, minkä lisäksi yrityksessä työskentelee neljä muuta henkilöä.

”Helsieni tähtää ensimmäiseksi helsinkiläisten omaksi sieniviljelmäksi. Vastaavia kaupunkifarmeja on muun muassa Kööpenhaminassa, Rotterdamissa, Berliinissä ja Pariisissa. Suomesta vastaava sienifarmi kuitenkin puuttui”, sanoo Holtslag.

Kaupallista sientenviljelyä Suomessa kuitenkin harjoitetaan jo nyt. Alan isoin toimija on Mykora Oy, joka myy sieniä muun muassa Champ-tuotemerkin nimellä.

”Tuotamme vajaat kaksi miljoonaa kiloa ruskeaa ja valkoista herkkusientä vuodessa”, sanoo Mykoran toimitusjohtaja Hannu Pitkänen.

Pitkäsen mukaan herkkusieni on viljellyistä ruokasienistä selvästi suosituin. Sen osuus kaikista myydyistä sienistä on jopa 97–98 prosenttia.

Lisäksi Mykoralla on sopimusviljelijä, joka kasvattaa siitakesieniä.

Osterivinokkaita kasvatettiin Suomessa Pitkäsen mukaan aiemmin isommissakin määrin, mutta nykyään niitä viljelee korkeintaan muutama pienempi toimija.

Sienten kasvattaminen vaatii tarkkuutta.

”Tuotantohygienia ratkaisee paljon näissä asioissa”, sanoo Pitkänen.

Pienemmässä mittakaavassa sieniä viljelee myös Polar Shiitake. Yritys viljelee luomusiitakkeita Pohjois-Karjalan Rääkkylässä.

”Tänä vuonna tuotamme siitakkeita noin 100 000 kiloa, josta 95 prosenttia menee vientiin. Loput jäävät Suomeen”, kertoo toimitusjohtaja Markku Leppänen.

Leppäsen mukaan viljeltyjen sienten markkina ei ole Suomessa kovin hyvä, koska jokamiehenoikeuksien takia ihmiset ovat tottuneet noutamaan perinteiset sienet metsästä. Eurooppa sen sijaan on maailman toiseksi isoin sienimarkkina-alue heti Kiinan jälkeen.

Leppänen kuitenkin suhtautuu sientenviljelyn tulevaisuuteen positiivisesti.

”Joka vuosi on kasvettu 15 prosentin tahtia, ja kovasti tavoittelemme kasvua jatkossakin.”

Leppäsen mukaan monet käynnissä olevista isoista ruokatrendeistä liittyvät sieniin. Näitä ovat esimerkiksi terveellisyys, ruuan puhtaus ja alkuperä sekä kasviproteiinit.

”Entistä useampi on valmis maksamaan puhtaasti tuotetuista elintarvikkeista.”

Nyt Helsieni aikoo rakentaa kaupunkisieniviljelmän kahteen konttiin toimistotilojensa edustalle, eli tänne:

Kontit siis vielä puuttuvat.

Konttiviljelmäänsä varten Helsienen kaksikko Holtslag ja Poirié hakevat joukkorahoitusta Joukon voima -joukkorauhoituspalvelussa. Tavoitteena on kerätä 36 000 euroa.

”Joukkorahoituksella katetaan koko viljelmä kontteja lukuun ottamatta, ne maksamme yrityksen pääomista”, sanoo Poirié.

Tällä hetkellä kasassa on yli 5 000 euroa, kun minimimäärä, jolla hanke saadaan toteutettua on 13 000 euroa. Rahankeruuseen on aikaa 27. syyskuuta asti.

”13 000 euroa riittää perusviljelmään. 36 000 eurolla saisimme aikaan unelmafarmin”, Poirié tarkentaa.

Helsieni rakentaa sieniviljelmänsä käytännössä alusta alkaen itse, koska tarvittavia laitteita ei ole tarjolla näin pieneen tuotantoon.

”Lyhyen tähtäimen tavoite on saada kaupunkisieniviljelmä pystyyn ja toimintaan. Haluaisimme kuitenkin käyttää viljelyssä uutta teknologiaa kuten lämmöntalteenottoa ja aurinkopaneeleja, joita sientenviljelyssä ei vielä juuri käytetä. Haluamme korostaa ekologisia arvoja”, sanoo Holtslag.

Alkuvaiheessa kaupunkisieniviljelmällä on tarkoitus kasvattaa osterivinokkaita helsinkiläisille ravintoloille, jotka käyttävät paljon sieniä. Jos viljelmä toteutuu, Helsieni aikoo järjestää myös kaikille avoimia poiminta-aikoja maksua vastaan.

”Meillä ei ole varsinaisia satokausia, vaan sieniä voi kerätä mihin vuodenaikaan tahansa. Siksi toimintamme kiinnostaa etenkin ravintoloita”, sanoo Holtslag.

Jos Helsieni saa joukkorahoitustavoitteensa täyteen, osterivinokkaiden viljely alkaa Hernesaaressa lokakuun puolivälissä. Ensimmäiset kaupunkisienet putkahtavat ilmoille joulukuussa.

”Ensimmäisen sadon sienet on varattu joukkorahoitukseen osallistuneille”, sanoo Holtslag.

Helsieni valitsi viljelysienikseen osterivinokkaat, koska ne kasvavat nopeasti ja ovat käyttötarkoituksiltaan monipuolisia. Lisäksi osterivinokkaat kasvavat erityisen hyvin juuri kahvinporoissa.

”Käytämme sienten kasvattamiseen paikallisia kahvinporoja ja Fazerilta tulevia kauran akanoita. Muuten ne menisivät jätteeksi”, sanoo Poirié.

Niin sanottu kiertotalous onkin olennainen osa Helsienen toimintamallia. Yksinkertaistettuna se on kierrätystä, jossa Helsieni luo uutta liiketoimintaa käyttämällä hyödyksi muussa liiketoiminnassa syntyvää jätettä, tässä tapauksessa kahvinporoja.

”Luonnossa ei ole jätettä, vaan kaikki päätyy käyttöön. Materiaali kiertää”, sanoo Holtslag.

”Yhden jäte on jonkun toisen raaka-aine”, lisää Poirié.

Toistaiseksi Helsieni on myynyt kuluttajille sientenkasvatussettejä kotikäyttöön ja tarjonnut kursseja ja työpajoja sientenviljelystä kiinnostuneille yrittäjille tai harrastajille. Kotikasvatussettejä on mennyt kaupaksi kolmisensataa kappaletta, ja tällä hetkellä niitä voi ostaa joukkorahoituskampanjaan osallistumalla.

”Niistä on tullut hyvää palautetta, vaikka sienten onnistuminen riippuu siitä, miten hyvää huolta ihmiset pitävät niistä. Sanoisin, että yhdeksän kasvattajaa kymmenestä on onnistunut”, sanoo Poirié.

Katso tältä videolta, kuinka kotiviljely kahvinporoissa onnistuu. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näin kasvatat sieniä kotona

Sienten kotikasvatus vaatii hieman kärsivällisyyttä ja reilusti kosteutta.

”Toivomme, että saisimme sientenkasvatussettejä myyntiin kauppoihin, kun joukkorahoituskampanja on ohi”, Holtslag kertoo.

Osterivinokkaiden kasvatus on kuitenkin vain osa Helsienen tavoitteista.

”Pitkällä tähtäimellä haluamme keskittyä myös tutkimukseen ja koulutukseen. Haluaisimme esimerkiksi opiskelijoita ja tutkijoita mukaan sieniviljelmän kehittämiseen ja hyödyntää tätä kautta tulevaa tietoa. Tavoitteenamme on perustaa useita keskikokoisia kaupunkisieniviljelmiä muihinkin kaupunkeihin”, sanoo Poirié.

Samalla Helsieni yrittää kääntää ihmisten ruokailutottumuksia ekologisempaan suuntaan.

”Ruuantuotanto nykyisellään on maapallon kannalta kestämätöntä. Meidän pitää vähentää radikaalisti lihan- ja kalankulutusta. Sieniä syödään tällä hetkellä aivan liian vähän etenkin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Aasiassa sienibisnes sen sijaan kasvaa. Sienet ovat kiinnostavia myös vegaaniruokavalion suosion myötä. Uskon, että ne ovat avainasemassa tulevaisuuden ruokavalioissa”, sanoo Holtslag.

Sientenviljelyn lisäksi Helsieni onkin hyppäämässä hurjaa vauhtia kulkevan vegaaniruokakelkan kyytiin. Yritys kehittelee parhaillaan Sihis-nimellä kulkevaa vegaanista sienipiirakkaa, joka on samantyyppinen kuin vihiksiksi nimetyt kasvispiirakat tai tavalliset lihapiirakat. Sihis on ollut koemyynnissä muutamilla festivaaleilla, esimerkiksi Tampereella toukokuussa järjestetyssä Vegfest-kasvisruokatapahtumassa.

”Sihis on varsin lupaava tuote. Myymme sitä myös 24. syyskuuta Helsingin Lapinlahdessa järjestettävässä Foodycle-tapahtumassa. Myöhemmin se on tulossa myyntiin myös vegaanikioski Jänöön”, sanoo Poirié.

Mutta mikä sai hollantilaisen, muotoilua ja teollista ekologiaa opiskelleen Holtslagin ja ranskalaisen, insinööritaustaisen Poirién tulemaan Suomeen ja lähtemään sienibisnekseen?

Rakkaus.

Holtslag tuli saapui Suomeen vuonna 2014 tyttöystävänsä Lilli Linkolan perässä. Linkola on myös yksi Helsienen omistajista ja hoitaa muun muassa yrityksen viestintää.

Itse asiassa Holtslag innostui sienistä juuri kumppaninsa sienestysharrastuksen ansiosta.

”Nautin sienestyksestä, ja olin jo valmiiksi kiinnostunut kestävään kehitykseen ja etenkin kiertotalouteen liittyvistä asioista. Kiertotalouteen keskittyviä yrityksiä ei kuitenkaan ole Suomessa kovin paljon, joten oman yrityksen perustaminen alkoi kiinnostaa. Lisäksi Suomessa juodaan paljon kahvia, joten ainakin raaka-ainetta sientenkasvattamiseen on kylliksi”, sanoo Holtslag.

Poirié puolestaan tapasi puolisonsa Miina Rautiaisen heidän ollessaan opiskelijavaihdossa Saksassa vuonna 2011. Myös Rautiainen työskentelee Helsienessä – muun muassa tuotekehityksen ja käännösasioiden parissa.

”Olin nuorena kiinnostunut musiikista ja maanviljelystä, mutta minulle toitotettiin, miten musiikki on epävarma ala ja maanviljelys niille, jotka eivät pärjää koulussa. Olin hyvä oppilas, joten päädyin insinööriksi. En kuitenkaan löytänyt töitä, joten palasin alkuperäiseen haaveeseeni maanviljelyksestä”, sanoo Poirié.

Kuuden työntekijän Helsieni-tiimiin kuuluu lisäksi vielä kolmas pariskunta, bisnes- ja kiertotalousosaaja Sini Ilmonen ja tämän puoliso Joonas Hoikkala, joka on biologi ja hoitaa sientenviljelyyn liittyviä käytännön asioita.

Syyskuun lopussa selviää, muuttavatko nämä kolme pariskuntaa myös sinun kahvinporosi pian osterivinokkaiksi.