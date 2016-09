Mestari täytti suihkulähteen boolilla

Moni on haaveillut boolimaljasta, jossa on ponnahduslauta, mutta harva on pystynyt toteuttamaan niin suuren mittakaavan boolihankkeita. Baarimestari Erik Lorincz on. Hän vei boolin suihkulähteeseen.

Lorincz on Lontoon Savoy-hotellin American Barin pääbaarimestari, mikä on alan arvostetuimpia ellei arvostetuin työpaikka.

2012 Lorinczin esimiehet pyysivät häntä luomaan jaettavan cocktailin eli boolin Savoyn illalliselle, jossa juhlittiin kuningatar Elisabet II:n 60 vuotta kestänyttä hallintokautta.

Lorincz kehitti boolin, jossa oli kuninkaalliseen perheeseen liittyviä makuja, kuten giniä, teetä, samppanjaa.

”Sitten mietin, miten juoma tarjottaisiin. Sehän oli tarkoitettu jaettavaksi juhlaväelle. Päätin täyttää boolilla lasisen suihkulähteen, joka on hotellin edustalla”, Lorincz kertoo ravintola Teatterissa. Hän on Helsingissä vetämässä työpajaa suomalaisille baarimestareille.

Lorinczin esimiehet pyörittelivät silmiään, kun kuulivat boolista suihkulähteessä.

”Mutta sanoin, että saamme sen toimimaan. Savoyn sisäänkäynnin luona on kaunis Lalique-suihkulähde. Insinöörit kehittivät suihkulähteeseen erikoisventtiilit ja putket, että siitä olisi terveellistä ja turvallista juoda.”

Juhlaa edeltävänä yönä Lorincz valmisti 360 litraa boolia.

”Se oli kova urakka, mutta tulos oli loistava. 120 ihmistä saapui juhlaan. He tulivat suihkulähteelle ja ojensivat lasin, johon booli suihkusi kaaressa.”

Millaista palautetta sait boolisuihkulähteestä?

”Siitä puhutaan vieläkin, vaikka siitä on jo vuosia. Se oli tajunnan räjäyttävä kokemus niille, jotka pääsivät sen näkemään. Boolikin oli herkullista.”

1889 perustettu Savoy on Lontoon ensimmäinen luksushotelli, ja sen American Barin pääbaarimestarit luetellaan Wikipediassa kuin Wimbledonin tennisturnauksen voittajat.

Lorinczin mukaan juoma-alalla trendit vaihtuvat nopeasti, mutta nyt suositaan cocktaileja, joissa on mahdollisimman vähän sokeria.

”Ihmiset haluavat terveellisiltä vaikuttavia juomia. Sellaisia, jotka on tehty tuoreista raaka-aineista kuten erikoisista yrteistä. Nyt vältetään liian makeaa, ja baarimestarit keksivät vaihtoehtoja sokerille, jotta juomasta tulisi mahdollisimman terveellisen oloinen mutta silti nautinnollinen. Trendi on juoda vähemmän mutta laadukkaampaa.”

Lorinczin esimerkki tästä trendistä on Green Park -cocktail, jossa on giniä, munanvalkuaista, tuoretta basilikaa, selleriä, sitruunamehua ja sokerisiirappia.

Suomessa ihmiset pitävät kovasti shoteista, joissa on karkkia ja viinaa. Maistuuko Lontoossa baaritiskillä fisu tai salmari?

”Englannissa shottina juodaan viskiä, tequilaa tai mezcalia.”

Voisivatko pastillishotit valloittaa maailman?

”En sano ei, koska aina joku niistäkin pitäisi.”

Lorincz voitti 2010 World Class -baarimestarikilpailun. Suomi on ensimmäistä kertaa mukana tässä arvostetussa kilpailussa, johon viime vuonna osallistui 25 000 baarimestaria eri 54 maasta.