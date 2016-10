Kaiva esille voi, kaneli ja sokeri – nämä suosikkireseptit takaavat täydellisen korvapuustipäivän

Tänään tiistaina ilmassa leijailee tavallista enemmän kanelin tuoksua, vaikka jouluun on aikaa vielä kuukausia.

Syy on kansallinen korvapuustipäivä, jota vietetään aina lokakuun neljäntenä päivänä.

Puustipäivän idea on peräisin Ruotsista. Siellä korvapuustipäivää eli kanelbullens dagia on vietetty vuodesta 1999 lähtien. Suomeen teemapäivä on tullut 2000-luvulla.

”Jotkut leipomot nostavat korvapuustipäivää esille, mutta en osaa sanoa, näkyykö se varsinaisesti korvapuustien myynnissä”, sanoo Leipurilehden toimituspäällikkö Elina Matikainen Suomen leipuriliitosta.

Matikaisen mukaan korvapuustit ovat yksi suomalaisten rakkaimmista makeista herkuista.

”Se on perinteinen, hyvä pulla. Korvapuustien lisäksi suomalaiset pitävät myös muista pullista, munkeista ja viinereistä.”

Matikainen arvioi, etteivät sokeria tai vehnää välttelevät muotidieetit ole vaikuttaneet suomalaisten pullansyöntiin, ainakaan kovin paljon.

”Vaikka olisi karpattu, pullia on kuitenkin aina mennyt kaupaksi. Ihmiset herkuttelevat edelleen.”

Näin onnistut perinteisissä korvapuusteissa

Perinteisen korvapuustin uumeniin on piilotettu voita, sokeria ja kanelia, ja se onkin monelle se kaikkein rakkain puusti. Puustit onnistuvat täydellisesti, kun maltat mitata raaka-aineet ja kohotat puustit kahteen kertaan. Tuoreiden korvapuustien kanssa maistuu kahvi tai lasi kylmää maitoa.

Perinteiset korvapuustit valmistuvat tällä reseptillä.

Ruotsalaiset kanelikierteet saavat siirappisivelyn

Korvapuustipäivä on alkujaan ruotsalainen keksintö, joten sitä voi juhlistaa myös ruotsalaisilla kanelikierteillä. Ne eroavat meille tutuista korvapuusteista lähinnä siinä, että puustit täytetään voin ja kanelin ohella fariinisokerilla ja pensselöidään paistamisen jälkeen veden ja siirapin seoksella.

Ruotsalaiset kanelikierteet onnistuvat tällä reseptillä.

Korvapuustivohveli on rapea ja litteä

Korvapuustit onnistuvat myös ilman uunia, ainakin jos kotoa löytyy vohvelirauta. Vohveliraudalla tehdyt puustit ovat lättäniä verrattuna peruspulliin, mutta rapea paistopinta tekee korvapuustivohveleista ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Kauhaise korvapuustivohveleiden päälle pallo vaniljajäätelöä viimeistelemään makunautinto.

Korvapuustivohvelit tehdään tällä ohjeella.

Upota omenasato korvapuustipiirakkaan

Kuluvan syksyn omenasato on ollut mainio, joten omenoita riittää vähän erikoisempiinkin leipomiskokeiluihin. Yksi niistä on pullapohjainen omenapiirakka, joka yhdistää korvapuustien ja omenapiirakan parhaat puolet. Piirakan pohja tehdään kanelikierteistä, ja se täytetään kirpeillä omenalohkoilla ja fariinisokerisella muruseoksella. Täydellinen herkkupala syksyn kahvipöytään!

Pullapohjaisen omenapiirakan reseptin saat tästä.

Herkuttelijan puustit paistetaan kinuskipedillä

Kinuski-pekaanipähkinäpullat eivät ole ihan perinteisiä korvapuusteja, vaikka niiden makumaailma onkin lähellä peruspuusteja. Nämä pullat nimittäin paistetaan kinuskipedillä ja täytetään pekaanipähkinöillä. Muhkeista pullista löytyvät kaikki korvapuustin tärkeimmät peruspiirteet: ne ovat tahmeita, makeita ja hupenevat hetkessä parempiin suihin.

Kinuski-pekaanipähkinäpullat tehdään tällä reseptillä.