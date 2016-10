Varo huonolaatuista teetä ja liikaa lilluttamista – Pirkko Arstila kertoo, miten haudutat hyvää teetä helposti

Hauduta teet näin: Mustat teet Haudutusaika 3–4 minuuttia, veden lämpötila 85–95 astetta. Vihreät teet Haudutusaika 1–3 minuuttia, veden lämpötila 50–80 astetta. (Japanilaista Gyokuro-teetä haudutetaan 1–2 minuuttia 50–60 asteessa.) Valkoinen tee Haudutusaika 4–7 minuuttia, veden lämpötila 70 astetta. Keltainen tee Haudutusaika 3–5 minuuttia, veden lämpötila 75 astetta. Oolong-tee Haudutusaika 5–6 minuuttia, veden lämpötila 95 astetta. Tummat teet (pu’erh) Haudutusaika 3–5 minuuttia, veden lämpötila 95 astetta. Lähde: Teen Ystävät.

Suomalainen teekulttuuri on elpynyt, mutta parannettavaa riittää vielä, sanoo Teen Ystävät ry:n puheenjohtaja Pirkko Arstila. Teen Ystävät on lähes 15-vuotias yhdistys.

”Kun yhdistys perustettiin, Suomessa oli vain yksi teehen keskittynyt erikoisliike, Turun Tee ja Mauste. Se sijaitsi – ja sijaitsee edelleen – Turun kauppahallissa.”

Sittemmin teepuoteja on auennut useita. Arstilan mukaan Helsinkiin on jo muodostunut eräänlainen tea district, siis sellainen alue, jossa teeväellä riittää kauppavaihtoehtoja. Alueen voi paikallistaa jotakuinkin Punavuoren ja Kampin kupeeseen, ja siellä toimivat muun muassa The Ounce, Demmers Teehaus, TeeMaa, Tokyokan ja Thé Huone.

”Maailman trendit muuttuivat 2000-luvulla teetä suosiviksi. Ihmiset kiinnostuivat esimerkiksi joogasta ja aasialaisesta kulttuurista. Samalla teen ystävät alkoivat vaatia hyvää teetä. Nykyään Suomesta saa jo aivan uskomattomia teelaatuja”, sanoo Arstila.

Vaikka teekulttuuri on Suomessakin nosteessa, se on vielä pientä verrattuna kahvikulttuuriin. Arstilan mukaan Suomen ravintolakouluissa ei edelleenkään ole systemaattista teekoulutusta vaan korkeintaan yksittäisiä kursseja.

Koulutuksen puutteen huomaa esimerkiksi ravintoloissa, joissa teeosaaminen on Arstilan mielestä usein henkilökunnan oman harrastuneisuuden varassa.

”Jos ravintolan henkilökunnassa on edes yksi teen juoja, sen huomaa heti teen laadussa.”

Ja juuri teen laadusta Arstila puhuukin suurella intohimolla.

”Meidän vihollinen ei ole kahvi vaan huono tee. On myös Lipton eli teemaailman Coca Cola, joka on kouluttanut pari sukupolvea omaan makumaailmaansa. Siinä ei maistu aito tee. Jos Lipton-kasvatille tarjoaa lehtiteetä, se ei heidän mielestään ole teetä ollenkaan!”

Laadukkaan teen salaisuus on Arstilan mukaan kolmen tekijän summa. Tarvitaan hyvää teetä, oikean lämpöistä vettä ja sopivan lyhyt haudutusaika.

”Meillä on Suomessa ikivanha tapa, jossa teelehtiä lillutetaan pannussa. Se tappaa herkät teelaadut kuten oolongin ja vihreän teen. Vihreästä teestä taas tulee melkoista myrkkylientä, jos sen hauduttaa väärässä lämpötilassa.”

Esimerkiksi japanilaista teetä pitäisi Arstilan mukaan hauduttaa 60-asteisessa vedessä vain minuutti tai kaksi. Arstila suositteleekin teenjuojia hankkimaan sellaisen vedenkeittimen, jonka lämpötila on säädettävissä. Hän itse pitää keittimen vieressä myös ajastinta, jotta haudutus ei venähtäisi liian pitkäksi.

”Säädettävä keitin ja ajastin tekevät teen hauduttamisesta helppoa. Jos haudutan japanilaista teetä, ja kännykkäni soi, en vastaa, ettei tee mene pilalle.”

Tämä voi kuulostaa turhalta hifistelyltä niille, jotka ovat tottuneet vain napsauttamaan kahvinkeittimen päälle. Arstila kuitenkin sanoo, että lämpötilakikkailu vetoaa etenkin miehiin.

”Nuoret miehet innostuvat usein lämpötiloista. Se on mieshipstereiden juttu.”

Nuoremmat sukupolvet ovatkin Arstilan mukaan löytäneet teen pariin varsin hyvin, vaikka viime vuosina isot trendit ovatkin suosineet kahvia.

”Nuorten maku ei ole vakiintunut, vaan he kokeilevat mieluusti eri teelaatuja. Vanhemmat ihmiset taas ovat tottuneet juomaan mustaa brittiteetä. He ovat hyvin merkkiuskollisia ja tuntevat merkit hyvin. Jos ihminen on Earl Greyn ystävä, hän ei luovu siitä millään.”

Arstila uskoo, että viime vuosina myös ihmisten motiivit teen juomiseen ovat muuttuneet.

”Aiemmin teetä juotiin usein siksi, että se on terveellistä. Asiakas saattoi tulla teepuotiin ja pyytää terveellisintä vaihtoehtoa. Nyt teestä haetaan myös makuja, tuoksuja ja tuoreutta.”

Tämä näkyy teepuotien valikoimissa. Mustan teen lisäksi tarjolla on esimerkiksi vihreää, keltaista, valkoista, kiinalaista mustaa teetä eli pu’erhia ja oolong-teetä.

”Tällä hetkellä trendikkäin tee on japanilainen matcha”, sanoo Arstila.

Matcha on jauhettua teenlehteä, jota ei hauduteta vaan sekoitetaan veteen tai muuhun nesteeseen. Siinä on paljon kofeiinia mutta myös vitamiineja, antioksidantteja.

Arstila vinkkakin, että matcha voisi sopia vaikkapa kuntosalitreenaajille. Jauhemuodossa sen voi sekoittaa vaikka proteiinipirtelön joukkoon.

”Matcha on yhtä virkistävää kuin huume! Siinä on valtava kofeiinipitoisuus ja paljon myös vitamiineja. Voin säädellä virkeystasoani teen avulla. Jos haluan mennä katon läpi, valitsen matchan.”