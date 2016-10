Haudutuspata valmistaa ruuan kuin itsestään – USA:n kokkaushitti on Suomessa vasta pienen piirin suosikki

Tulet kotiin, ja keittiöpöydällä muhii padallinen mehevää lihapataa, joka kypsyi itsekseen työpäiväsi aikana.

Tämä on todellisuutta monessa amerikkalaiskodissa. Amerikkalaiset ovat nimittäin innostuneet haudutuspadoista. Haudutuspatabuumi näkyy amerikkalaisilla ruokasivustoilla. Esimerkiksi Buzzfeed-sivusto on julkaissut pelkästään tänä vuonna useita pelkkiin haudutuspataresepteihin perustuvia reseptilistauksia. Myös Food Network ja Food52 ovat laatineet runsaasti omaa haudutuspatareseptiikkaa.

Haudutuspatojen perusidea on se, että vaikka ruuan valmistukseen kuluu kauan aikaa, jopa kahdeksan tuntia, itse kokkaaja on tämän ajan vapaa tekemään muita asioita. Pata napsautetaan päälle, ja ruoka muhii itsekseen kypsäksi.

Haudutuspatojen myynti on kaksinkertaistunut Yhdysvalloissa viimeisen 15 vuoden aikana. The Washington Post -lehti kirjoitti jo viime vuonna, kuinka haudutuspatojen myynti lähti Yhdysvalloissa kasvuun vuonna 2008. Vuonna 2014 amerikassa myytiin lähes 12 miljoonaa haudutuspataa.

Suomessa haudutuspatojen myynti on vielä varsin vähäistä, eikä niitä ole ollut kauppojen valikoimissakaan kuin muutaman vuoden ajan.

Esimerkiksi kodinkonekauppa Gigantti myy Crock-Pot-merkkisiä haudutuspatoja. Tuotepäällikkö Antti Pakarisen mukaan patoja menee kaupaksi vuodessa reilu tuhat kappaletta.

”Haudutuspata tuli meille myyntiin 2013 Asiakkaat ottivat sen hyvin vastaan, ja niiden myynti on kehittynyt hyvin.”

Gigantissa Crock-Potien myynti yli kaksinkertaistui vuonna 2014, ja vuonna 2015 myynti kasvoi viisi prosenttia. Tänä vuonna myynnissä on kasvua seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nyt asiakkaita kiinnostavat Pakarisen mukaan etenkin tilavuudeltaan suuremmat padat. Crock-Potien hinta vaihtelee Gigantissa 60–90 euron välillä padan koosta riippuen.

Myös Verkkokauppa.comin valikoimissa on haudutuspatoja. Ensimmäiset haudutuspadat tulivat myyntiin muutama vuosi sitten, sanoo tuotepäällikkö Joonas Heiniö. Tuolloin tarjolla oli kaksi merkkiä, Avec ja Electrolux. Kolmas merkki, Crock-Pot, tuli Verkkokauppa.comin valikoimiin vuoden 2016 alussa.

Heiniön mukaan myös Verkkokauppa.com myy noin tuhat haudutuspataa vuodessa.

”Haudutuspatojen kysyntä on piristynyt huomattavasti. Kysyntä on myös kasvattanut valikoimaa. Nyt hyllyssä on 11 erilaista mallia”, sanoo Heiniö.

Verkkokauppa.comissa haudutuspatojen hinta vaihtelee 30–180 euron välillä. Kalliimmissa padoissa on isompi tilavuus ja enemmän teknisiä ominaisuuksia, kuten ajastinmahdollisuus.

Vaikka haudutuspatojen myyntimäärät ovat toistaiseksi Suomessa pieniä, Gigantin Antti Pakarinen uskoo, että niiden myynti voi vielä kasvaa, kunhan ihmiset alkavat tuntea tuotteen paremmin.

Myös Verkkokauppa.comin Joonas Heiniö epäilee, että suomalaiset eivät välttämättä ole tietoisia, että haudutuspadan kaltaisia tuotteita on edes olemassa.

Pakarinen on huomannut, että haudutuspadat käyvät kaupaksi etenkin syksyllä, kun metsästyssesonki on käynnissä ja pitkään hautuvat pataruuat alkavat maistua ihmisille. Pakarisen arvion mukaan haudutuspatojen ostajista noin 65 prosenttia on miehiä.

”Haudutuspadassa voi tehdä niin perinteisen karjalanpaistin kuin nyhtöpossunkin”, Pakarinen sanoo.

Joonas Heiniön mukaan haudutuspatojen valtit ovat helppous ja turvallisuus. Ruoka kypsyy padassa itsestään, ja Heiniön mukaan laite sammuu automaattisesti, jos jokin on vialla.

”Haudutuspadassa tulee mielettömän hyviä ruokia, mutta valmistus vie aikaa noin viisi tuntia.”

Jotkut asiakkaat ovat suhtautuneet haudutuspatoihin epäillen. Pakarinenkin sai kuulla kollegoidensa naureskelua testatessaan tuotetta.

”Kollegat nauroivat, että onko tämä Aromipesän uusi tuleminen.”