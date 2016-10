Muhkeat pataruuat lämmittävät kolealla kelillä – valitse kolmesta mausteisesta suosikkireseptistä

Leffafanin kanapata maustuu konjakkitilkalla

Punaviinissä muhinut kanapata, tuttavallisemmin kukkoa viinissä, on varsinainen pataruokien klassikko. Tässä versiossa kanapalat saavat maustua yön yli tomaattisessa punaviinimarinadissa, jossa pata myös haudutellaan kypsäksi. Liemi saa hyvää makua pekonista ja pienestä tilkasta konjakkia. Reseptin esikuvana on kanapata, jota Al Pacinon esittämä Lefty kokkaa Donnie Brasco -elokuvassa, varsin liekehtivin seurauksin.

Elvi Rista

Täytä keittiö aasialaisilla aromeilla

Possunlapa on yleensä varsin edullista lihaa, ja riittävän pitkä haudutusaika tekee siitä mureaa ja herkullista. Jos et löydä possunlapaa, voit käyttää mainiosti myös kassleria. Tämän padan jujuna on pitkähkö mutta huolellisesti harkittu maustekimara, joka täyttää keittiön aasialaisilla tuoksuilla, kuten sitruunaruoholla, tähtianiksella ja korianterilla. Melkein kuin söisi kaukomaiden katukeittiössä!

Laura Kaapro

Kikherneet ovat vegaanin pikapadan sydän

Pitkä haudutusaika on yksi pataruokien ominaispiirteistä, mutta aina pataa ei ehdi kypsytellä tuntikausia. Mausteinen tikka masala tyydyttää pataruokahimon reilussa puolessa tunnissa, eikä muhevasta mausta tarvitse tinkiä. Kikherneet ovat tämän vegaanisen kasvispadan sydän. Kastikkeesta tulee täyteläinen kookosmaidon ansiosta. Tarjoa kikhernepadan kanssa basmatiriisiä tai kokeile tehosekoittimen avulla tehtävää kukkakaaliriisiä.

