”Veganismista on tullut valtavirtaa” – Michelin-kokit mukana Suomen ensimmäisillä vegaanimessuilla

”Nyt on todella hyvä hetki tuoda korkean profiilin vegaanimessut Suomeen. Veganismi on selkeästi lyönyt läpi ja on nyt valtavirtaa”, sanoo tapahtuman tuottaja Suvi Auvinen.

Suomen ensimmäiset vegaanimessut järjestetään ensi tammikuussa Helsingin Suvilahdessa. Järjestäjät ovat hakeneet mallia Ruotsista, jossa Vegomässan-tapahtumaa on pidetty vuodesta 2008 lähtien.

”Vuosi 2016 on ollut ehdottomasti poikkeuksellinen vegaaneille Suomessa. Markettien ja ravintoloiden tarjonta on parantunut ja yleinen asenne vegaaneja kohtaan muuttunut. Pitkän linjan vegaanit ovat olleet huuli pyöreänä, että mitä täällä oikein tapahtuu”, sanoo Auvinen, joka on itse ollut vegaani kolmen vuoden ajan.

Vegemessuilla esitellään vegaanisia ruokia sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja muun muassa kosmetiikkaan ja siivoukseen. Michelin-kokit Hans Välimäki ja Sasu Laukkonen valmistavat kokkausnäytöksissä vegaanista ruokaa ja kertovat näkemyksiään ruuan tulevaisuudesta.

”Sasun Chef & Sommelier -ravintola on palvellut vegaaneita jo pitkään. Hans taas lähti mukaan haastamaan itseään”, Auvinen sanoo.

Kokkien lisäksi messuilla nähdään muun muassa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm, Chocochili-vegaaniruokablogia pitävä Elina Innanen, ruokatutkija Markus Vinnari, vegaanivoimailija Patrik Baboumian ja eläinfilosofi Elisa Aaltola.

Vegaanimessuja tuottava Suvi Auvinen uskoo, että veganismin seuraava iso askel Suomessa on sen normalisoituminen.

”Vegaaneilta on lähtenyt jo paljon tiukkapipoisuus- ja fanatismileimaa.”

Auvisen mukaan messuille ovat lämpimästi tervetulleita myös sekasyöjät.

”Messut on suunnattu ennen kaikkea sellaisille ihmisille, joita aihe kiinnostaa ja jotka haluaisivat tietää veganismista lisää.”

Vegemessut järjestetään 28.1.2017 klo 10–18 Helsingin Suvilahden Kattilahallissa. Liput 5 e, alle 12-vuotiaille vapaa pääsy.