Joulukinkkukauppa käynnistyy tällä viikolla – ”Jos jokin loppuu, se on kotimainen luomukinkku”

Luomujoulukinkkujen myynti on vielä varsin vähäistä, mutta jos sellaisen joulupöytäänsä haluaa, on syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Kinkkukauppa käynnistyy aivan näillä hetkillä, ja erikoiskinkut kannattaa varata jo marraskuussa.

”Luomun osuus kasvaa merkittävästi joka vuosi. Kysyntää on enemmän kuin kinkkuja on saatavilla. Jos jokin loppuu, se on kotimainen luomukinkku, koska niitä on rajallinen määrä ja kysyntä on kasvussa”, sanoo valikoimapäällikkö Sari Miettunen S-ryhmästä.

S- ja K-ryhmä myyvät suurimman osan Suomen joulukinkuista. Yhteensä Suomessa myydään noin 7 miljoonaa kiloa joulukinkkua. Luomukinkkujen osuus koko Suomen kinkkumyynnistä on ollut vajaat 2 prosenttia. Kysyntää olisi enemmänkin, mutta tuotantoa ei ole tarpeeksi.

”Kuluttajien kiinnostus luomukinkkuja kohtaan on lisääntynyt viime vuosien aikana, mutta niiden myynti on vielä pientä. Tämä johtuu korkeammasta kilohinnasta ja toisaalta myös saatavuudesta”, sanoo toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen Lihatiedotuksesta.

Pro Luomu ry:n mukaan viime vuonna kotimaisia luomujoulukinkkuja tuli kauppoihin hieman yli 100 000 kilon verran. Tämän vuoden osalta lukuja ei ole vielä kerätty, mutta toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila arvioi, että luomukinkkujen määrä kasvaisi 5–10 prosenttia.

”Joulu on aina ollut sellainen juhla, että ihmiset ostavat parasta pöytään. Luomujoulukinkkujen kysyntä onkin aina ollut parempaa kuin luomulihan kysyntä keskimäärin. Nyt kun luomu kiinnostaa muutenkin, uskon, että se piristää myös luomujoulukinkkukauppaa ennestään”, sanoo Kottila.

S-ryhmä myy joulukinkkuja vuosittain noin 2,7 miljoonaa kiloa. Näistä yli 95 prosenttia on kotimaisia. Luomukinkkujen osuus on 1,4 prosenttia.

Luomukinkkujen lisäksi myös pienempien, luuttomien kinkkujen kysyntä kasvaa S-ryhmässä. Miettunen arvioi tämän johtuvan siitä, että joulupöydässä on nykyään kinkun lisäksi niin paljon kaikkia muitakin vaihtoehtoja.

Keskon ostopäällikkö Jarmo Hyvönen arvioi, että luomukinkkujen osuus Keskon joulukinkkumyynnistä noudattelee koko maan myyntiosuutta ja olisi siten noin kaksi prosenttia.

”Viime vuonna luomukinkkuja riitti kaikille halukkaille, joten oletamme, että niitä riittää tänäkin vuonna. Jos kinkun varaa marraskuun loppupuolella, sen saa varmasti”, sanoo Hyvönen.

Luomun lisäksi Keskon asiakkaita kiinnostavat muutkin erikoiskinkut kuten rypsiporsaskinkku tai tynnyrisuolattu kinkku.

”Perheenisät tykkäävät brassailla vähän erikoisemmilla kinkuilla”, Hyvönen sanoo.

Hyvönen ei halua kertoa tarkkoja lukuja Keskon kinkkumyynnistä, mutta arvioi, että osuus on vajaa puolet suomalaisten kinkkujen myynnistä. K-ruokakauppojen kinkkumyynnistä 98 prosenttia on kotimaisia kinkkuja.

Myös Lidlistä kerrotaan, että kaikki valikoiman perinteiset, kotimaiset joulukinkut ovat kotimaisia. Tänä vuonna Lidlissä on myös ensi kertaa myynnissä kotimaista luomukinkkua.

Suomalaisten joulukinkunkulutus on pysynyt jotakuinkin samoissa lukemissa viimeiset parikymmentä vuotta. Myydyistä kinkuista 95 prosenttia on kotimaisia kinkkuja.

Vaikka jouluun on vielä aikaa, kinkkukauppa käynnistyy aivan näillä hetkillä. S-ryhmässä pakastekinkkujen myynti alkaa lokakuun lopussa, ja tuorekinkut tulevat myymälöihin joulukuun puolivälissä. S-kaupat myyvät joulukinkkuja lähes kaikissa myymälöissään, luomukinkkuja taas on Miettusen mukaan saatavilla kaikissa Prismoissa ja isoimmissa S-marketeissa.

Lidleihin joulukinkut tulevat myyntiin marraskuun puolivälissä luomukinkkuja lukuun ottamatta. Lidlistä kinkkua ei kuitenkaan voi varata tai tilata etukäteen.

Keskon Jarmo Hyvönen kertoo, että pakastekinkut tulevat K-ruokakauppohin tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa. Tuorekinkkujen sesonki taas käynnistyy kaksi viikkoa ennen joulua. Luomukinkkuja myyvät ainakin K-citymarketit, K-supermarketit sekä suurimmat K-marketit. Monet kauppiaat voivat myös tilata kinkun asiakkaalle, jos tämä sellaisen haluaa.

”Erikoiskinkut varataan marraskuun lopulla, hyvissä ajoin ennen joulua. Asiakkaamme ovat tottuneet ostamaan kinkun tutulta kauppiaalta”, sanoo Hyvönen.