Kohta kotikeittiössä voi viljellä nestemäisiä ”marjoja” – VTT:n kasvisolukasvattamo tuottaa superravitsevaa smoothieta

Lähitulevaisuudessa marjojen terveyshyödyt voi saada irti ilman metsäreissua ja hirvikärpäsiä. Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittelee nimittäin kasvisolukasvattamoa, jonka avulla tavalliset kuluttajat voisivat kasvattaa ”marjoja” kotikeittiössään.

”Maailmalla on paljon isoja kaupunkeja, joissa tuoreen ruuan saaminen on vaikeaa. Yhä isompi osa ruuasta pitäisi pystyä tuottamaan ilman peltoja. Nyt kasvien hyvät ravintoaineet voisi kasvattaa kotona”, kertoo kasvisolukasvattamohankkeessa mukana oleva tutkija Lauri Reuter VTT:stä.

Kasvisolukasvattamo on nimeltään CellPod. Laitteen ensimmäinen prototyyppi tuottaa jo nyt satoa Espoon Otaniemessä. Toistaiseksi CellPodissa on kasvatettu mesimarjan, lakan ja lillukan soluja.

”Vertaamme CellPodin toimintaa kapselikahvikoneeseen. Kasvisolut ja niiden tarvitsemat ravinteet on pakattu kapseliin, joka pannaan laitteeseen veden kanssa. Laite valaisee solut itsestään ja pumppaa niille ilmaa. Cellpodin käyttäminen on hyvin yksinkertaista, eikä laitteen steriiliyttä tarvitse miettiä.”

Sadonkorjuuhetkellä CellPodista ei kuitenkaan poimita marjoja, sillä laite ei kasvata kokonaisia kasveja vaan erilaistumattomia soluja. Siis sellaisia soluja, jotka eivät vielä tiedä, olisivatko ne marjoja, varpuja vai kasvin lehtiä.

”Lopputuote on solususpensio, joka muistuttaa koostumukseltaan smoothieta. Se on liuos, jossa solut kelluskelevat.”

Reuterin mukaan marjojen nestemäinen olomuoto ei ole ongelma.

”Kuvitellaan, että antaisin sinulle marjoja. Mitä tekisit niistä? Ehkä smoothien?”

Laite siis viljelee ikään kuin kasvin parhaat palat, joissa on mukana olennaiset ravintoaineet. CellPodin marjasoluviljelmissä on myös samantyyppiset ravintoarvot, vitamiinit ja antioksidantit kuin metsästä kerätyissä marjoissa. Reuterin mukaan viljelmät sisältävät myös runsaasti proteiineja, toisin kuin marjat.

”Periaatteessa soluviljelmiä voi tehdä mistä tahansa kasvista. VTT:n tutkimus on keskittynyt pohjoisiin marjakasveihin kuten mesimarjaan ja lillukkaan. Niissä on terveyden kannalta kiinnostavia fenolisia yhdisteitä, kuten flavonoideja. Lisäksi ne kasvavat hyvin.”

VTT on tutkinut kasvisoluja jo pitkään. Niitä on tähän mennessä hyödynnetty esimerkiksi lääketeollisuudessa ja kosmetiikassa. Siellä maku ei ole olennainen tekijä, joten toistaiseksi CellPodin kasvattamat solususpensiot ovat olleet maultaan hyvin mietoja ja neutraaleja.

”Maku on aika mitätön, mutta eivät ne pahalta maistu. Solususpensioilla voi lisätä ruuan ravintoarvoja muuttamatta sen makua. Totta kai haluamme, että CellPodin tuottama sato on myös herkullista, mutta vielä emme ole siinä pisteessä.”

Reuter korostaa, ettei CellPod edes yritä kilpailla metsämarjojen kanssa.

”Marjojen saanti ei ole Suomessa ongelma. On kuitenkin mesimarjan tyyppisiä kasveja, joissa on paljon hyviä ravintoaineita, mutta niiden viljeleminen on vaikeaa.”

Ulkonäöltään CellPodin prototyyppi muistuttaa valaisinta ja se mahtuu keittiönpöydälle.

Ihan lähiaikoina marjasoluja ei kuitenkaan pääse kotikeittiössä kasvattamaan. Reuter arvioi, että CellPod tulisi kuluttajien ulottuville noin 5–10 vuoden kuluttua.

”Tahdomme tehdä laitteesta sellaisen, että se maksaisi saman verran kuin laadukas espressokone.”