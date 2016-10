Tällaisia viinejä suomalaiset juovat – muistatko viime vuosikymmenten suosikkiviinit?

Suomalaiset ovat löytäneet viinit toden teolla vasta tällä vuosituhannella. Monet suomalaiset tutustuivat viineihin 1980-luvulla Espanjan-matkoillaan, ja sieltä on tultu pitkä matka nykypäivään. Toisaalta samppanja kiinnostaa, toisaalta noin 40 prosenttia Alkon viineistä myydään hanapakkauksina. Yksi asia pysyy: edullinen hinta kiinnostaa.

”Halpoja viinejä ei pidä väheksyä, sillä niissä on hyvälaatuisia tuotteita”, sanoo myyjä Jarmo Elo, joka on työskennellyt Alkossa vuodesta 1983.

1980-luku: eurooppalaiset pulloteviinit – lasissa Erkin Pikakivääri

Matkailu oli 1980-luvulla kalliimpaa ja vähäisempää kuin nykyään. Matkustaminen oli vain harvojen herkku – samoin kuin viinit.

”Valikoima oli tosi pieni. Meillä oli muistaakseni alle kymmenen espanjalaista punaviiniä, kun nyt niitä on lähes 200”, Jarmo Elo sanoo.

Olut ja lonkero kävivät kaupaksi, mutta viineihin oltiin vasta tutustumassa. Matkailijat olivat päässeet viinin makuun esimerkiksi Las Palmasissa. Myös opiskelijapiireissä viinit – esimerkiksi halvat roseeviinit – olivat suosittuja jo 80-luvulla.

Yhdellä sanalla kuvattuna suomalaisten viinimaku oli eurooppalainen. Se ei kuitenkaan tarkoita eurooppalaisia juomatapoja, joissa viini kuuluu ruokapöytään. Viiniä juotiin seurustelutarkoituksessa, ja halpa hinta oli valttia.

Suomeen tuotiin viiniä esimerkiksi Ranskasta, Espanjasta ja Unkarista, ja Alko pullotti edulliset viinit itse.

”Pullotteet tunnistettiin usein alueen nimen perusteella. Rypäleellä ei ollut niinkään väliä”, sanoo Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine Taina Vilkuna. Hänen oma Alko-uransa alkoi kesätöissä vuonna 1988.

Alko aloitti eniten myytyjen viinien tuotekohtaisten myyntilukujen keräämisen ja tilastoimisen 2000-luvulla, joten tarkkoja tietoja 1980- ja 1990-lukujen myynnistä ei ole.

1980-luvulla Alkon viinivalikoimassa oli muutama sata tuotetta. Valkoviini oli punaviiniä suositumpaa.

”Puolikuivat valkoviinit maistuivat helpommalta ihmisten suussa kuin tanniiniset punaviinit”, sanoo Vilkuna.

Tunnetko nämä viinit?

Egri Bikavér – Unkarilainen punaviini kääntyi kansan suussa muotoon Erkin Pikakivääri. Suosittuja pulloteviinejä olivat myös ranskalaiset Côtes du Rhône ja Vin Rouge du Midi.

Elysée – ”Se oli samppanjan synonyymi”, Vilkuna muistelee. Kotimaisessa kuohuviinimarkkinassa oli kaksi päätoimijaa, Elyséetä valmistava Marli ja Kavaljeeria tekevä Chymos.

Ruska – Viinikulttuuria leimasivat myös kotimaiset väkevät viinit. ”Nuorisokin joi niitä seurustelutarkoituksessa”, sanoo Vilkuna.

Liebfraumilch – ”Saksalaiset puolikuivat ja puolimakeat viinit kuten Libis [Liebfraumilch] myivät hyvin”, muistelee Jarmo Elo. Valkoviineistä kaupaksi kävivät etenkin saksalaiset puolimakeat viinit kuten Schwarze Katz (musta kissa), Liebfraumilch (madonnan maito) tai Moselvin.

1990-luku: uusi maailma avautuu – lasissa Gato Negro

Lamasta huolimatta 1990-luku virkisti suomalaista viinikulttuuria, ja brändien määrä kasvoi useisiin satoihin.

”Viinikulttuuri lähti kunnolla nousuun etenkin 1990-luvun lopulla, kun lama oli ohi”, sanoo Vilkuna.

Matkustus yleistyi, ja Espanja oli suosittu matkakohde. Suomalaiset ihastuivatkin espanjalaisiin punaviineihin. Moni 1990-luvulla elänyt muistaa esimerkiksi pienet muovihärät, jotka roikkuivat koristeina espanjalaisissa Sangre de Toro -punaviinipulloissa.

Suomalaiset pääsivät myös uuden maailman viinien makuun, kun Alkon valikoimaan tuli viinejä muun muassa Argentiinasta, Etelä-Afrikasta, Australiasta ja Chilestä.

Puolikuivat ja -makeat valkoviinit saivat väistyä.

”Makeudesta alkoi tulla kirosana, eivätkä asiakkaat halunneet puolikuivia viinejä. Makeus koettiin viineissä vanhanaikaiseksi, jopa junttimaiseksi. Vasta viime vuosina puolimakeat valkoviinit ovat alkaneet taas kiinnostaa asiakkaita, sillä ne sopivat hyvin esimerkiksi aasialaisen ruuan kylkeen”, sanoo Vilkuna.

Elo muistaa 1990-luvun puolivälin taitekohtana.

”Silloin ihmiset alkoivat kysellä viinisuosituksia ruuille”, Elo sanoo.

”Alko lisäsi henkilökunnan koulutusta selvästi”, Vilkuna lisää.

Vielä vuonna 1990 valkoviinit olivat selvästi enemmän suomalaisten makuun kuin punaiset. Tuolloin Alko myi punaviinejä 7 miljoonaa litraa ja valkoviinejä 17 miljoonaa litraa.

Valkoisista rypäleistä hitti oli Chardonnay.

”Chardonnayhin tehtiin tuhdin tamminen aromi, jossa oli vaniljaa ja kermatoffeeta. Se upposi hyvin niin suomalaisiin kuin muihinkin viiniharrastajiin”, sanoo Vilkuna.

Tunnetko nämä viinit?

Pearly Bay – Eteläafrikkalainen valkoviini kipusi myydyimpien viinien joukkoon. Se oli viime vuonnakin Alkon toiseksi myydyin valkoviini.

Gato Negro Cabernet Sauvignon – Chileläinen Gato Negro tuli Alkoon vuonna 1990, ja on yhä Suomen ostetuin punaviini.

Markus Jokela / HS

2000-luku: Kupliva kausi ja hilloiset chileläiset

Vuonna 2002 punaviini ohitti suosiossa valkoviinin. Samana vuonna Espanja menetti ykkösasemansa punaviinimaana, kun Chile meni sen ohi. Nykyisin Chilen osuus punaviinimyynnistä on jo lähes kolmannes.

”Chileläisten punaviinien makuprofiili on kuin suunniteltu suomalaiseen makuun. Ne ovat täyteläisiä, meheviä ja sopivan tammisia olematta kuitenkaan liian tanniinisia tai hapokkaita. Chilen punaviinit ovat meheviä ja hilloisia, joka on muuten Alkon suosituin makutyyppi. Chilen punaviinien hinta on kilpailukykyinen ja niiden hinta-laatusuhde on asiakkaiden mielestä hyvä”, sanoo Vilkuna.

2000-luvulla suomalaisille maistuivat edelleen voimakkaan täyteläiset punaviinit, mutta etenkin viiniharrastajat alkoivat hakea viineistä myös herkkyyttä ja vivahteikkuutta. Esimerkiksi pinot noirit alkoivat kiinnostaa Sideways-elokuvan myötä.

Jos suomalaista viinikulttuuria 2000-luvulla pitäisi nyt kuvata yhdellä sanalla, se olisi kupliva. Kuohuviinien myynti Alkossa tuplaantui, samppanjan myynti taas nelinkertaistui.

Jarmo Elo muistelee, että samppanjahype olisi Suomessa käynnistynyt vuosituhannen vaihteen aikoihin. Samppanja nähtiin hyvänä tapana juhlistaa uutta millenniumia.

”Ensin tulivat espanjalaiset cavat, sitten samppanjat ja italialaiset proseccot”, sanoo Elo.

Vilkunan mukaan samppanjan kaltaisesta luksustuotteesta saatiin tehtyä arkeen sopiva menettämättä kuitenkaan sen juhlavuutta.

”Pieni samppanjapullo on pienituloisellekin saavutettavissa olevaa luksusta”, Vilkuna sanoo.

Tunnetko nämä viinit?

Kungfu Girl Riesling – Rieslingin suosio selittyy osin aasialaisen ruuan trendillä. Rieslingeissä on usein hieman jäännössokeria, joten se sopii hyvin aasialaisten makujen pariksi.

Freixenet Carta Nevada Cava Semi Seco – Puolikuiva epanjalainen cava on ollut Suomen myydyin kuohuviini koko 2010-luvun ajan.

2010-luku: terveellistä ja retroa

Jarmo Elo arvioi, että hänen 30-vuotisen työuransa aikana viinistä on tullut Suomessa yhä isomman väen juttu. Viinitietoutta on saatavilla enemmän ja helpommin kuin aiemmin.

”Suomalaiset ovat reissanneet paljon ja viinistä on tullut kaikkien juoma”, sanoo Elo.

Elo arvioi, että myös vanhempien esimerkillä on vaikutusta viinikulttuurin leviämiseen. Nykyiset pari-kolmekymppiset ovat saattaneet saada jo lapsuudessaan mallin, että ruuan kanssa voi juoda viiniä. Jos tapa on ennestään tuttu, perinnettä on helppo jatkaa aikuisena.

”Omilla vanhemmillani viiniä oli syntymäpäivillä ja jouluna. Faija haki pullon Egri Bikavéria kinkunpaistoviiniksi.”

Vilkunan mukaan terveellisyystrendi näkyy yhä selvemmin Alkon asiakaskunnassa. Ihmisiä kiinnostaa juomiensa alkoholiannosten määrä, joten pienet pullot käyvät paremmin kaupaksi, ja niiden valikoima kasvaa. Myös alkoholittomat ja vähäalkoholiset tuotteet kiinnostavat entistä enemmän, varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Vilkuna on havainnut, että perinteiset viinimaat, kuten Italia, ovat taas kasvattaneet suosiotaan uuden maailman aallon jäljiltä.

”Eurooppa iskee takaisin”, hän sanoo

Seuraavaksi lasissa?

Tällä hetkellä suomalaisia kiinnostavat etenkin toscanalaiset viinit sekä Veneton alueen ripassot ja amaronet. Niitä ostetaan etenkin jouluksi.

”Amaronen lämmittävä, muhkea ja suklainen tyyli sopii asiakkaiden mielestä jouluun”, Vilkuna sanoo.

Valkoviinipuolella trendikkäiksi ovat nousseet itävaltalaiset grüner veltlinerit ja rieslingit.

”Ne ovat tyyliltään raikkaita, hedelmäisiä ja hyvähappoisia.”