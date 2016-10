Pimeät aamut piristyvät vitamiinismoothiella – poimi ideat juotaviin aamupaloihin

Kotimainen mustikka on oikea supermarja

Mustikka on yksi kotimaisista supermarjoista. Se on hyvä kuidun lähde, minkä lisäksi siinä on A-, B- ja C-vitamiineja. Tässä ohjeessa mustikan seurana on avokadoa. Se tuo smoothieen ruokaisuutta, ja avokadosta saa myös hyviä rasvoja. Smoothie tehdään kookosmaitoon, joten se sopii myös maitotuotteiden välttelijälle.

Mustikka-avokadosmoothien reseptin saat tästä.

Kahden värin vitamiinipommi

Panu Pälviä

Avokadoa löytyy myös kahden värin smoothiesta. Smoothien vihreässä osuudessa on lisäksi pinaattia, joka on hyvä K-vitamiinin lähde. Pirtelön punaiselta puolelta löytyy muun muassa mustaherukkaa, joka tunnetaan todellisena C-vitamiinipommina. Ruisleseet taas tuovat juomaan kuituja.

Kahden värin smoothie onnistuu tällä ohjeella.

Trendikäs lehtikaali kohtaa omenan

Elvi Rista

Viime vuosina trendiruuaksi noussut lehtikaali tunnetaan terveysväen suosikkina. Siinä on esimerkiksi C-vitamiinia, kalsiumia ja rautaa. Tämän syksyn omenasato oli hyvä, joten jos pakastimessa on omenamehua, sen saa ujutettua tämän vihreän aamiaisjuoman sekaan.

Lehtikaalismoothien resepti löytyy täältä.