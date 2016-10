Kekseliäs nachokimara on täydellinen Halloween-herkku – ota talteen ohjeet ja kauhuelokuvasuositukset

Halloween on vuoden kohokohta meille paatuneille kauhuleffafaneille. Keskellä pimeintä syksyä on hauskaa kutsua kauhun ystävät koolle leffamaratonin ja herkkupöydän merkeissä.

Tänä vuonna tarjolla on ainakin nachoja, jotka ovatkin mitä parhainta syötävää elokuvien oheen. Ne on helppo tehdä, ja jokaiselle vieraalle voi koota oman annoksen. Näin saa vielä syliinsä kulhon, jota voi puristaa elokuvan jännittävien hetkien kohdalla.

Perinteisen tex-mex-henkisen nachovuoan sijaan tämä nachokimara vie retkelle maailman ympäri. Katso reseptit jutun lopusta.

Pho-nachot saavat oikean sävyn ripotteista, jotka on lainattu vietnamilaisen pho-keiton makumaailmasta. Olennaisia ovat etenkin thaibasilika, korianteri ja limetti. Perusohjeessa on käytetty nyhtöhärkää, mutta nachot voi tehdä myös nyhtöpossusta, pavuista, nyhtökaurasta tai vaikka härkiksestä. Vietnamilaisittain maustettujen nachojen seuraan sopii tietenkin vietnamilainen kauhuelokuva, vaikkapa Đoạt Hồn (2014), englantilaiselta nimeltään Hollow.

Skagen-nachot puolestaan tuovat pöytään makuja länsinaapuristamme Ruotsista. Ruisnachot peitellään katkaraputahnalla, pikamarinoiduilla kurkuilla ja reilulla määrällä silputtua tilliä. Skagen on klassikkoruoka, joten rapunachojen kylkeen on syytä valita myös klassikkokauhua. Sitä edustaa ruotsalais-tanskalainen mykkäkauhuelokuva Häxan (1922).

Meze-nachojen kirpeät maut on lainattu Lähi-idän keittiöistä. Nachojen seurana on tahinikastiketta, iranilaista shirazi-salaattia, fetaa, oliiveja ja granaattiomenaa. Sitruunainen sumakkimauste niputtaa nachovuoan kirpeät maut hauskasti yhteen. Nauti nachot iranilais-amerikkalaisen A Girl Walks Home Alone at Night (2014) -elokuvan seurana.

Pho-nachot

Pho-keiton sielu on liemi, mutta tämä nachopelti saa oikeat maut pinnalle tulevista ripotteista. Avainasemaan nousevat thaibasilika ja limetti. Kokeile nachoissa myös nyhtöpossua, nyhtökauraa tai härkistä.

4 annosta

valmistusaika 20 min

300 g nachoja

nachoja 450 g kypsää nyhtölihaa

kypsää nyhtölihaa 175 g cheddarjuustoa raasteena

Päälle:

2 kevätsipulin vartta

kevätsipulin vartta tuoretta korianteria

tuoretta thaibasilikaa

1 limetti

limetti 50 g mungpavun ituja

mungpavun ituja srirachaa

Pane uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Levitä nachot leivinpaperilla vuoratulle uunipellille tai uunivuokaan. Ripottele kolme neljäsosaa juustoraasteesta nachoille, asettele nyhtöliha päälle ja ripottele loput juustoraasteet nyhtölihan päälle. Pane 200-asteiseen uuniin 8–10 minuutiksi, että juusto sulaa ja liha lämpenee.

Valmistele päälle tulevat ripotteet. Viipaloi kevätsipuli ohuiksi renkaiksi, revi korianteri ja thaibasilika ronskisti. Leikkaa limetti lohkoiksi.

Ripottele uunista otetun nachopaistoksen päälle mungpavun idut, kevätsipuli ja yrtit. Purista päälle hieman limettimehua. Roiskaise nachoille makusi mukaan srirachaa. Tarjoa heti.

Resepti: Teemu Leminen