Arvostettu ravintolaopas nosti helsinkiläisen Askin Suomen parhaaksi ravintolaksi

Arvostettu pohjoismainen ravintolaopas White Guide on listannut helsinkiläisravintola Askin Suomen parhaaksi ravintolaksi. Ask on ainoa suomalaisravintola, joka pääsi oppaan korkeimpaan Global Masters Level -luokkaan. Pohjoismaisten ravintoloiden kokonaislistauksessa Ask on sijalla 29.

Vuonna 2012 perustettua ravintola Askia luotsaavat Filip Langhoff ja Linda Stenman-Langhoff. Ask sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2014 ja on onnistunut pitämään sen siitä asti.

White Guiden Suomen-listan toiselle sijalle ylsi helsinkiläinen Chef & Sommelier ja kolmanneksi helsinkiläinen ravintola Olo. Lisäksi Suomen parhaiden ravintoloiden joukkoon kuuluvat turkulainen Kaskis ja helsinkiläiset Finnjävel, Demo, Grön, Lyon, Savoy ja Nokka. Kaikki ne on luokiteltu oppaan Masters Level -sarjaan.

Koko pohjoismaiden parhaaksi ravintolaksi White Guide nosti tukholmalaisen Esperanton. Myös pohjoismaiden toiseksi parhaan ravintolan tunnustus meni Ruotsiin Fäviken-ravintolalle. Kolmanneksi paras pohjoismainen ravintola on Oslossa sijaitseva Maaemo.

White Guide -opas vuodelle 2017 julkistettiin Tukholmassa eilen maanantaina.