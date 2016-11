Vegaanipitsaa ja makaronilaatikkoa – vegaaniset valmisruuat valtaavat nyt kauppoja

Ruokatalot ovat huomanneet, että valmisruoka kiinnostaa myös vegaaneita, jotka eivät käytä mitään eläinperäisiä tuotteita. Etenkin pienemmät toimijat ovat tarttuneet vegaanitrendiin innokkaasti, mutta lähes kaikilla isommillakin ruokataloilla on ainakin suunnitteilla vegaaneille suunnattuja valmisruokia. Ensi vuoden helmikuussa kauppohin tulee useampia vegaanisia valmisruokia, ruokataloista kerrotaan.

Tuorein toimija vegaanisten valmisruokien markkinoilla on Helsingin Kalatalo, joka lanseerasi viime viikolla kolmen tuotteen Jokaiselle-vegaanivalmisruokasarjan. Sarjaan kuuluu perunasoselaatikko härkäpavulla, makaronilaatikko soijalla ja tikka masala tofulla.

”Ajatus omasta vegaaniruokasarjasta syntyi keväällä, kun vegaanitrendi alkoi kasvaa voimakkaasti. Vegaaniruokaan oli olemassa erillisiä komponentteja, mutta valmisruoka puuttui”, sanoo Kalatalon toimitusjohtaja Janne Rantanen.

Vaikka Jokaiselle-sarja on ollut markkinoilla vasta viikon, palaute on ollut Rantasen mukaan ”ihan pirun hyvää”. Kalatalo tuokin ensi vuoden alussa myyntiin neljännen vegaanisen valmisruuan, tosin Rantanen ei vielä halua kertoa, mikä se on.

Kalatalo kehitteli vegaaniset valmisruokansa yhteistyössä Facebookin Sipsikaljavegaanit-ryhmän kanssa. Ryhmässä on yli 30 000 vegaanisten herkkujen ystävää. Kalatalo järjesti kesällä maistelutilaisuuden, jossa ryhmän jäsenet pääsivät maistelemaan ja kommentoimaan seitsemää erilaista vegaanivalmisruokavaihtoehtoa. Näistä markkinoille pääsivät pienen muokkauksen jälkeen Jokaiselle-sarjan kolme tuotetta.

”Päädyimme täysvegaaniseen linjaan, sillä tuotekehityspuolemme sai niin hyvin maut irti vegaanisista versioista.”

Rantasen mukaan vegaanius on yksi nopeiten kasvavista ruokatrendeistä, ja Kalatalo haluaa olla tässä trendissä mukana. Hän uskoo, että ihmisten lihansyönti vähenee tulevaisuudessa.

”Liha arkiruokana ei ole hyväksi terveydelle eikä maapallolle. Haluamme näyttää, että voimme tehdä ruokaa, joka on samaan aikaan ekologisesti kestävää ja hyvänmakuista.”

Kotimaisten vegaanivalmisruokien pioneerina voi pitää kouvolalaista Hoviruokaa, joka toi markkinoille vegaanisen kasvispiirakan eli vihiksen syyskuussa 2015. Se sai heti hyvän vastaanoton.

”Vihiksestä on tullut todella paljon positiivista palautetta. Se on kuluttajien mielestä hyvän makuinen ja kohtuuhintainen”, sanoo Hoviruuan toimitusjohtaja Pekka Kaikkonen.

Tällä hetkellä Hoviruuan vegaanivalmisruokavalikoimaan kuuluu vihiksen lisäksi kasvispihvi, vegaanihampurilainen ja vegaaninen riisipiirakka. Lisäksi Hoviruoka lanseerasi viime viikolla vegaanisen makaronilaatikon, jossa on mukana vehnäproteiinia eli seitania sekä vegaanisen riisipuuron, joka on keitetty kookosmaitoon. Ensi vuonna Hoviruoka tuo myyntiin vielä vegaanisen mustapapupihvin.

Hoviruuan valikoimaan on kuulunut aiemminkin kasvisruokia, mutta niissä on käytetty maitotuotteita tai kananmunaa. Etenkin kananmunan korvaaminen on Kaikkosen mukaan haastavaa, sillä se vaikuttaa olennaisesti ruokien rakenteeseen.

”Ruuista pitää saada hyvänmakuisia ja rakenteeltaan oikeita. Maku on tärkein, eikä ruuista kannata lähteä tekemään väkisin vegaanisia.”

Kaikkonen uskoo, että vegaanituotemarkkinan arvo on ikään kuin konkretisoitunut kuluvan vuoden aikana. Elintarviketeollisuus on havahtunut siihen, että kysyntää on.

”Uskon, että se jatkaa kasvuaan samoin kuin kasvisvalmisruokien kysyntä muutenkin. Vegaanisia valmisruokia ja kasvisruokia haluavat vegaanien lisäksi myös sekasyöjät”, sanoo Kaikkonen.

Isoista ruokataloista Saarioinen lähti tietoisesti vegaanimarkkinoille tänä syksynä, kun se lanseerasi syyskuussa graham-kasvispiirakan ja viime viikolla vegaanisen mikropizzan, jossa on muun muassa herkkusieniä, paahdettua paprikaa, sipulia ja vegaanista ”juustoa”.

”Kasvispiirakka on ollut tosi suosittu, ja pizzastakin on tullut kiitosta. Jännitin kovasti, miten kuluttajat vegepizzan maun kokevat”, sanoo innovaatiojohtaja Mirja Lonka.

Tosin Saarioisten valikoimaan on kuulunut vegaanituotteita aiemminkin, niiden vegaanisuutta vain ei ole nostettu esille. Tällaisia ovat esimerkiksi kurkkuraastesalaatti, raastettu vihannessalaatti, ruis-marjapuuro, vispipuuro sekä kausituotteet kuten rosolli, luumukiisseli ja mämmi.

Helmikuussa Saarioinen tuo kauppoihin vegaanisia aterioita.

”Ne ovat arkiruokia, jotka soveltuvat myös lapsille, eli ne eivät ole kovin voimakkaasti maustettuja.”

Lonka kertoo seuraavansa vegaaniruokatrendiä kiinnostuneena.

”On positiivista, että suomalaisten kiinnostus kasvisruokiin on kasvanut. Lisäksi isot kauppaketjut nostavat vegaanituotteita hyvin esille.”

Trendi on jo niin iso, että se vaikuttaa tuotekehitykseen ja valikoimaan. Syyskuussa Saarioinen muokkasi Balanssi-sarjansa chili sin carne -valmisruoka-annostaan ja poisti siitä juuston kuluttajien pyynnöstä.

”Kuluttajat kehuivat tuotetta, mutta sen haluttiin olevan vegaaninen.”

Longan mukaan vegaanisten valmisruokien haaste on siinä, että erikoisraaka-aineet kuten juuston- ja maidonkorvikkeet ovat perinteisiä kalliimpia. Vegaaniset ”kermat” ja ”juustot” tulevatkin usein aluksi kuluttajien kotikeittiöihin, koska vie aikansa, että niiden tuotantomäärät ja hinnat ovat sillä tasolla, että elintarviketeollisuus voi käyttää niitä.

”Nyt raaka-aineita on ilahduttavasti tullut, mikä mahdollistaa uusien tuotteiden kehittelyn.”

Myös Kokkikartanolla on pantu merkille vegaaniruuan suosio.

”Emme usko sen olevan ohimenevä trendi”, sanoo tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kati Häyhä.

Tänä syksynä Kokkikartano toi myyntiin ensimmäisen kokonaan vegaanisen valmisruokansa. Se on naposteluannos, jossa on viininlehtikääryleitä ja hummusta. Häyhän mukaan Kokkikartano tuo markkinoille uuden vegaanisen valmisruokavaihtoehdon ensi helmikuussa, mutta ei halua vielä kertoa, millaisesta tuotteesta on kysymys.

Lihatalona tunnetun HKScanin valikoimiin ei tällä hetkellä kuulu vegaanisia valmisruokia. Vielä vuonna 2008 HKScan valmisti Via-sarjan porkkana-inkiväärikeittoa, joka oli vegaaninen. Nyt HKScanin valmisruuista vegaaneille soveltuvat jotkin lisäkesalaatit.

Kategoriapäällikkö Piia Hakalan mukaan vegaaniruoka kuitenkin kiinnostaa myös lihatalossa.

”Yritämme kovasti kuunnella kuluttajaa, ja vegaaniset vaihtoehdot ovat mietinnässä.”

Atrian kasvisvalmisruuat kuten pinaatti- tai porkkanaohukaiset ovat tällä hetkellä lakto-ovo-sarjaa, eli niissä on kananmunaa. Lisäksi Atrian Foodservice -palvelut myyvät muutamia vegaanisia valmisruokia kuten kasvis- ja juurespihvejä. Niitä on kuitenkin tarjolla ravintoloissa eikä vähittäiskaupassa.

”Olemme tehneet muutamia tuotetestauksia, mutta vegaanituotteiden arvioitu menekki ei ole ollut niin suuri, että ne olisivat menestyneet vähittäiskaupassa”, sanoo markkinointijohtaja Pasi Luostarinen.

Luostarisen mukaan Atrialta tulee ensi helmikuussa kuluttajille suunnattu vegaaninen valmisruoka-annos. Se syntyi vähän vahingossa, sillä tarkoitus ei ollut tehdä lähtökohtaisesti vegaanista tuotetta.

”Se on tehty maku edellä. Halusimme tehdä vähän erilaisen valmisruuan, ja kun raaka-aineet lyötiin tiskiin, huomasimme, että tämähän on vegaaninen annos.”

Luostarinen uskoo, että kasvisruuan kulutus kasvaa tulevaisuudessa. Etenkin fleksaajien määrä on nousussa.

”Fleksaajat eivät ole vegaaneja vaan haluavat muuten lisätä kasvisten osuutta ruokavaliossaan. Haluamme panostaa heihin.”