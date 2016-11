Hyvässä glögissä tuoksuvat kaneli, neilikka, kardemumma ja appelsiini. Lisäksi hyvä glögi on makumaailmaltaan tasapainoinen, eli siinä on sopivassa suhteessa makeutta ja hapokkuutta.

Näin arvioivat sommelier Samuil Angelov ja ruokatoimittaja Teresa Välimäki, jotka olivat HS-raadin vieraina maistelemassa alkoholittomia punaisia glögejä.

”Glögi saa olla makea, mutta silloin se tarvitsee myös hapokkuutta. Hapokkuutta tulee luonnon omista raaka-aineista kuten musta- tai punaherukasta. Pelkästään makea glögi ei ole hyvä, koska sen maku ei ole tasapainoinen”, Angelov korostaa.

Glögien sokerimäärässä olikin jonkin verran vaihtelua. Eniten sokeria – 22,8 grammaa 100 millilitrassa – oli ruotsalaisessa Saturnus-glögissä, jota myy Stockmann. Se tuli testissä toiselle sijalle. Vähiten sokeria, 9,9 grammaa 100 millilitrassa, oli Vip-glögissä ja Jouluaitta-glögissä. Ne jäivät testin hännille.

Ainoastaan yksi alkoholiton glögi sai raadilta täydet viisi tähteä. Wanhan Porvoon Fabriikin Glögi oli raadin mielestä täyteläinen, hienostunut ja tasapainoinen. Se tuoksui ja maistui aidon mustaherukkaiselta. Lisäksi glögissä oli kanelin, vaniljan, neilikan ja sitruksen aromeja. Glögi on Wanhan Porvoon Fabriikin valmistuttama, ja se on valmistettu Suomessa. Toimitusjohtaja Pekka Jatkola ei kuitenkaan suostunut kertomaan, mikä toimija glögin varsinaisesti valmistaa. Hän vetoaa liikesalaisuuteen.

Angelov keittää talven ensimmäiset glögit, kun ensilumi sataa maahan. Välimäki puolestaan aloittaa glögikautensa jo syys-lokakuun vaihteessa, kun ilmat ovat viilenneet ja illat pimenneet.

”Silloin glögi toimii lämmikkeenä ja hyvän fiiliksen tuojana”, Välimäki sanoo.

Angelovin mielestä glögi on ensisijaisesti talviajan lämmike ja aperitiivi. Glögin valinnassa onkin syytä pohtia, missä tilanteessa sitä aikoo juoda. Jos glögi on lämmike, se voi olla makeampaa sorttia. Jos glögiä taas on tarkoitus nauttia alkujuomana ennen illallista, kannattaa valita hapokkaampi glögi, ettei runsas makeus peitä alleen ruuan makua.

Usein glögin kylkiäisenä on tarjolla mantelilastuja tai rusinoita. Angelov ja Välimäki eivät niitä kaipaa.

”Uunissa paahdetut ja tuoreella rosmariinilla maustetut mantelit ja pähkinät ovat hyvää naposteltavaa glögin kanssa”, Välimäki vinkkaa.

Välimäen ja Angelovin lisäksi raatiin kuuluivat Helsingin Sanomien ruokatoimittajat Katja Bäcksbacka ja Teemu Leminen. Maistelu toteutettiin sokkotestinä, eli raatilaiset eivät tienneet, mitä glögiä missäkin lasissa on. Glögit ostettiin pääkaupunkiseudun kaupoista viikolla 44. Glögien saatavuus ja hinnat saattavat vaihdella.

Glögitestin pisteet

★★★★★ Huippu, ei jätä toivomisen varaa

★★★★ Erinomainen, luonteikas

★★★ Hyvä, laadukas ja tasapainoinen

★★ Tyydyttävä, helppo arkituote

★ Välttävä, laadullisesti vaatimaton