Laatublendereistä tuli hyvinvointibuumin hittituote – nyt tehosekoittimesta maksetaan jopa satoja euroja

Voisi kuvitella, että hyvinvointibuumi on jatkunut jo niin monta vuotta, että siitä kiinnostuneet ovat blenderinsä hankkineet. Kauppa kuitenkin käy yhä paremmin, sillä nyt laitteilta kaivataan lisää tehoa.

”Ihmiset haluavat nyt tehokkaita blendereitä, jotka tekevät sileitä kovistakin raaka-aineista.”

Näin sanoo Gigantin tuotepäällikkö Antti Pakarinen. Terien pitää pystyä pilkkomaan niin jäitä, inkivääriä kuin lehtikaaliakin.

Pakarisen mukaan tehosekoitinkauppa on viime vuosina virkistynyt etenkin tehokkaimpien mallien eli niin sanottujen power blendereiden osalta. Niiden myynti on kasvanut merkittävästi ja samalla laitteiden keskihinta on noussut.

Pakarinen kertoo, että tehokkaiden mallien hinnat lähtevät noin 80 eurosta, ja kalleimmat tehosekoittimet voivat maksaa jopa 700 euroa. Huippublendereistä ollana myös valmiita maksamaan: yli 120 euroa maksavien tehosekoittimien myynti on kolminkertaistunut Gigantissa tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna.

”Aiemmin asiakkaat hankkivat 30 euron blenderin, ja sillä mentiin”, Pakarinen sanoo.

Myös tuotepäällikkö Joonas Heiniö Verkkokauppa.comista on huomannut, että ihmiset suosivat entistä tehokkaampia blendereitä. Heiniön mukaan power blendereiden myynti on kasvanut Verkkokauppa.comissa tänä vuonna 60 prosenttia. Verkkokauppa.comin tehosekoitinmyynti lähti nousuun neljä vuotta sitten.

Aiemmin kaupaksi kävivät 250–300-wattiset tehosekoittimet, kun nykyään peruslaitteet alkavat olla teholtaan 1000 watin luokkaa.

”Watit kertovat laitteen tehosta. 250-wattinen laite ei välttämättä pysty soseuttamaan esimerkiksi jäisiä mansikoita”, kertoo Heiniö.

Niin sanottujen power blendereiden kohdalla tehoa ei enää edes ilmoiteta watteina vaan jopa hevosvoimina. 1000 wattia vastaa 1,36 hevosvoimaa. Tällaisia power blendereitä valmistavat esimerkiksi Vitamix, Blendtec ja JTC. Laitteiden hinta pyörii 200–600 euron kieppeillä.

”Niissä on niin paljon voimaa, että kitkan avulla voi lämmittää jopa soppaa. Asiakkaat haluavat monipuolisia tehosekoittimia, joilla pystyy tekemään monia keittiötöitä”, sanoo Heiniö.

Tehosekoitinkauppa käy hyvin myös Power- ja Expert-liikkeissä. Myyntipäällikkö Joonas Uusimaan mukaan kaikkien tehosekoittimien myynti on kasvanut 20 prosenttia edellisvuodesta.

”Terveysbuumi on Suomessakin vahva, ja se heijastuu blendereiden lisäksi esimerkiksi mehulinkoihin. Ihmiset ovat innostuneet tekemään smoothieiden lisäksi myös soseita ja keittoja, kun media ja kokkausohjelmat ovat esitelleet blenderireseptiikkaa”, sanoo Uusimaa.

Myös Gigantin Antti Pakarinen uskoo, että vallalla olevat terveystrendit, kuten terveellinen syöminen, liikkuminen ja itsestä huolehtiminen ovat piristäneet tehosekoitinkauppaa.

”Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mitä syövät. Tehokkaalla blenderillä pystyy tekemään tosi hyviä vihersmoothieita, jotka eivät onnistuneet vanhemmilla malleilla niin hyvin. Smoothiemuodossa vihannekset ja hedelmät saa juotua helposti ja puolen kilon päiväsuositus täyttyy äkkiä”, sanoo Pakarinen.

Kodinkonekauppiaiden mukaan tehosekoitinvalikoima on kasvanut huomattavasti parin viime vuoden aikana. Monien tehosekoittimien kannukoko on kasvanut 1,5–1,7 litraan, ja kannut on entistä useammin tehty lasin sijaan kestävästä muovista.

Gigantin asiakkaita ovat tänä vuonna kiinnostaneet myös uudenlaiset tehokkaat sportti- tai nutriblenderit, jotka tulivat myyntiin jouluna 2015. Ne tekevät juoman suoraan noin puolen litran mukiin.

”Nämä Ninja-merkkiset tehosekoittimet ovat kovaa vauhtia nouseva juttu”, sanoo Pakarinen.

Uusimaan mukaan valmistajat korostavat nykyään usein laitteiden helppoa puhdistusta ja saattavat esimerkiksi antaa tehosekoittimen moottorille pitkän takuuajan.

Kauppiaat uskovat, että tehosekoitinkauppa jatkuu vilkkaana niin kauan kuin hyvinvointibuumi on voimissaan.

Verkkokauppa.comin Joonas Heiniön mukaan ruotsalainen markkinaennuste kertoi, että tehosekoittimista olisi parin vuoden kuluessa tulossa koko pienkoneryhmän myydyin tuote. Pienkoneisiin lasketaan muun muassa pölynimurit.

”Blenderistä on tullut leivänpaahtimen tai kahvinkeittimen tapainen yleiskodinkone. Suomi perinteisesti seuraa näissä trendeissä Ruotsia pari vuotta myöhässä”, Heiniö sanoo.

Verkkokauppa.comissa tehosekoittimien myyntipiikit osuvat heinä-elokuulle ja marras-tammikuulle.

”Kesällä ihmiset valmistavat jääjuomia. Tammikuussa taas näkyy terveysinto, silloin myös mehulingot ja henkilövaa’at myyvät hyvin”, sanoo Heiniö.

Power Finlandin Joonas Uusimaa povaa tehokkaista power blendereistä tämän joulun hittilahjaa.

”Uskon, että power blendereiden myynti kasvaa tänä jouluna paljon.”