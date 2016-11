Beaujolais Nouveau 2016

Ranska, AC Beaujolais

Tuottaja: George Duboeuf

Rypäle: Gamay

Hinta: 9,99 e

3/5 tähteä

Mikä?

Tämän satokauden ensimmäinen viini, Beaujolais Nouveau.

Miksi?

Tänään, marraskuun kolmantena torstaina, on viininystävillä taas erään rituaalin vuoro: Beaujolais Nouveaun maistaminen. Vaikka ilmiön suosio on vähentynyt, siitä voi ottaa ilon irti. Alkossa on ohessa olevan viinin lisäksi toinenkin viini, Albert Bichot’in Beaujolais-Villages Nouveau (10,41 e).

Millainen?

Kuten aina, tämänkin vuotinen Beaujolais Nouveau on väriltään hyvin purppurainen. Tuoksu on runsas ja hyvin marjainen. Aromien kimarassa on vadelmaa, mustikkaa ja puolukkaa. Mukana on hiukan myös mausteisuutta ja kuorimatonta banaania. Hauskan kepeyden takaa raikas hapokkuus ja mieto alkoholi. Suussa on hyvin mehumainen tunnelma, kypsien marjojen raikasta aromia onneksi säestää pieni karvaus, joka muistuttaa puolukan karvatta. Tanniineja viinissä ei juurikaan ole. Maku on lyhyehkö, mutta jälkimaku on miellyttävän aromikas, ja tuo banaaninkuorimainen loppumaku on ihan mukava. Todella yksinkertainen, mutta tyylipuhdas ja hauska viini.

Mihin?

Nauti lasillinen ihan vaan uteliaisuuden tähden. Jos tulee nälkä, pienet ja kevyet juustoherkut sopivat tämän viinin makumaailmaan ja ilmiön henkeen.