Joulun trendikkäin suklaakakku on tässä – kokeile myös jouluista porkkanakakkua ja gluteenitonta saaristolaisleipää

Mikä voisi olla parempaa jouluna kuin suklaakakku? No tietysti trendikkäällä lakritsilla maustettu, tummasta suklaasta tehty kakku, jossa täytteenä on maitosuklaamoussea! Tämä kakku on niin intensiivisen makuinen, että sen kaveriksi kannattaa varata jotakin raikasta – kuten vaikkapa kotim aisia pakastevadelmia tai tuoreita hedelmiä. Tai tarjoa simppelisti vaniljajäätelöä, sekin on erittäin hyvä kumppani kakulle.

Porkkanakakku on tuttuakin tutumpi leivonnainen, mutta jouluna sekin kokee muodonmuutoksen: taikina maustetaan jouluiseksi ja paistetaan uunivuoassa. Mutkattomasti valmistuva ”traybake” eli peltileivonnainen on helppoutensa ansiosta kuuma leivontahitti maailmalla.

Joulu ilman saaristolaisleipää on monelle täysi mahdottomuus. Tämä leipä sopii gluteenittomana ja kananmunattomana moneen ruokavalioon.

Katso porkkanakakun ja saaristolaisleivän reseptit jutun lopusta.

Resepti: Lakritsi-suklaakakku

12–16 palaa

55 min + paistamiseen ja jäähtymiseen 1 t 45 min

Pohja:

200 g tummaa suklaata

tummaa suklaata 200 g voita

voita 2½ dl vehnäjauhoja

vehnäjauhoja 2 tl leivinjauhetta

leivinjauhetta 2 rkl lakritsijauhetta (Urtekram)

lakritsijauhetta (Urtekram) 4 kananmunia

kananmunia 2 dl sokeria

Kostutus:

1 dl vastapuristettua mandariinimehua

Täyte:

150 g maitosuklaata

maitosuklaata 2 dl kuohukermaa

kuohukermaa 100 g maustamatonta tuorejuustoa (esimerkiksi Philadephia)

Päällys:

190 g lakritsitoffeeta (Hopeatoffeeta tai Kick-patukkaa)

lakritsitoffeeta (Hopeatoffeeta tai Kick-patukkaa) 2 dl kuohukermaa

Koristeluun:

lakupaloja, suklaa-lakukuulia (Halva), kultaisia nonparelleja

Pingota leivinpaperi pinnoitetun irtopohjavuoan (halkaisija 22 cm) pohjalle. Rouhi suklaa.

Sulata voi kattilassa. Ota kattila liedeltä. Lisää joukkoon suklaarouhe. Sekoita, kunnes suklaa sulaa. Anna jäähtyä sillä aikaa, kun mittaat muut aineet.

Sekoita jauhot, leivin- ja lakritsijauhe keskenään.

Vatkaa kananmunat ja sokeri huolellisesti vaahdoksi. Lisää muna-sokerivaahdon joukkoon vuorotellen jauhoseosta ja suklaaseosta. Sekoita nopeasti taikinaksi. Kaada taikina vuokaan.

Paista 175-asteisen uunin alatasolla noin 45 minuuttia. Kokeile kypsyyttä kakun keskeltä tikulla. Tikku saa jäädä hieman kosteaksi. Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Leikkaa jäähtynyt kakku kolmeen osaan. Kostuta osat mandariinimehulla.

Tee täyte. Rouhi suklaa ja sulata se varovasti mikrossa tai vesihauteessa. Vatkaa kerma vaahdoksi. Sekoita joukkoon tuorejuusto ja vatkaa tasaiseksi. Lisää joukkoon hieman jäähtynyt suklaa ohuena nauhana koko ajan sekoittaen.

Kokoa kakku. Laita pohja tarjoiluastiaan. Pursota tai levitä puolet suklaatäytteestä kakkupohjan päälle. Nosta täytteen päälle seuraava pohja ja pursota tai levitä pohjalle loput suklaatäytteestä. Nosta päälle viimeinen pohja.

Tee kuorrutus. Mittaa kattilaan kerma ja paloitellut karkit. Keitä miedolla lämmöllä niin, että seos hiljalleen porisee, noin 10 minuuttia. Hämmennä välillä. Valmis kuorrutus on kinuskimaisen paksua ja kiiltävän mustaa. Valuta kuorrutusta kakun päälle ja anna sen valua rennosti myös laitojen yli.

Koristele kakku karkeilla ja nonparelleilla.