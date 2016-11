Haluatko ostaa terveellistä leipää? Katso leipäpussista nämä asiat kuitu- ja suolapitoisuuden lisäksi

Runsaskuituinen, vähäsuolainen, täysjyvä... Suomi on tunnetusti leipämaa, joten markettien leipähyllyillä riittää vaihtoehtoja. Mitä tuotetietoja tai ravintoarvoja leipäpussin kyljestä pitäisi syynätä, jos mielii saada mahdollisimman terveellistä leipää?

Ensin on tietenkin hyvä tutkailla leivän kuitupitoisuutta ja suolamäärää, muistuttaa elintarvikeasiantuntija Annikka Koivu Kuluttajaliitosta.

Helpoin ratkaisu on vilkaista, onko leipäpussin kyljessä Sydänmerkki. Sydänmerkki-leivissä on tavallista vähemmän suolaa ja yleensä myös isompi määrä kuitua.

”Jos leipäpussissa ei ole Sydänmerkkiä, se ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen leipä ei olisi terveellinen. Kaikki valmistajat eivät hae Sydänmerkkiä”, Koivu sanoo.

Koivun mukaan terveellisessä leivässä on kuitua ainakin 6 grammaa 100 grammaa kohti.

”Silloin voi sanoa, että kuitua on runsaasti. Tosin meillä on myynnissä leipiä, joissa voi olla kymmenenkin grammaa kuitua.”

Suolan osalta Koivu pitää hyvänä rajana enintään 1 grammaa 100 grammaa kohti. Vähäsuolaisuuden raja on enintään 0,8 g suolaa. Tällaisia leipiä on kuitenkin Koivun mukaan vaikea löytää. Sydänmerkki-tuotteissa raja on 0,7 grammaa.

Kun kuidun ja suolan määrä on selvitetty, on aika vilkaista raaka-aineluetteloon. Koivu kehottaa etsimään sieltä täysjyväjauhoja.

”Leipää saa kutsua täysjyväleiväksi, jos yli 50 prosenttia viljan raaka-aineesta on täysjyvää.”

Koivun mukaan markkinoilla on nykyään myös vaaleita leipiä, joissa on runsaasti kuitua. Kuitu on lisätty näihin leipiin erikseen, eli se ei tule jauhoista. Terveellistä leipää kaipaavan kannattaa kuitenkin etsiä nimenomaan täysjyväleipää, sillä täysjyvässä on muitakin ravintoaineita kuin kuituja, esimerkiksi B-vitamiineja, rautaa ja magnesiumia.

Leipiin lisätyt siemenet puolestaan tuovat purutuntumaa ja makua, mutta siemenleipiä kannattaa suosia myös terveyden kannalta.

”Siemenet ovat hyviä, koska niistä saa lisää kuituja ja hyviä rasvoja.”

Nykyään makeat ruokaleivät ovat yleistyneet leipähyllyillä. Koivu kehottaa harkitsemaan niiden syömistä arkileipänä, koska makeassa leivässä voi olla yllättävän paljon lisättyä sokeria.

”Katsoisin ainesosaluettelosta, onko leipään lisätty vaikka siirappia.”

Sen sijaan lisäaineista ei kotimaisten leipien kohdalla tarvitse olla huolissaan.

”Leipä ei ole suomalaisille lisäaineiden lähde, vaan niitä saadaan esimerkiksi kekseistä, limuista ja karkeista”, Koivu sanoo.

Tavanomaisissa leivissä lisäaineita on hyvin vähän, mutta valmiiksi pakattujen gluteenittomien leipien lisäaineluettelo voi olla tavanomaista pidempi. Se johtuu siitä, että gluteenittoman leivän pitää säilyä kauemmin ja leivän rakenne vaatii niitä.