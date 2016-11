Maistelulaseista tuli ilmiö olutravintoloissa – testaa, millainen oluthifistelijä olet

Pienet, yhden tai kahden desilitran olutlasit ovat rantautuneet Suomen olutravintoloihin. Ravintoloitsijat ovat huomanneet, että yhä useampi asiakas haluaa pubissa vähemmän mutta parempaa.

Jos kuulut oluen ystäviin, voit testata jutun lopussa olevalla leikkimielisellä testillä, millainen hifistelijä itse olet: kokeilija, kriitikko, nautiskelija vai guru.

Pienpanimojen myötä syttynyt trendi lähti liikkeelle Yhdysvalloista jo kymmenisen vuotta sitten. Nyt ilmiö näkyy myös Suomen pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa.

”Esimerkiksi kotinurkillani Tampereella olutta saa myös maistelulasista. Maaseudulla niitä näkee toistaiseksi vähemmän”, kertoo Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Lasit kertovat Ussan mielestä yhdestä viime vuosien tärkeimmistä trendistä: olutharrastuksen ja maistelukulttuurin kehittymisestä. Olutmaistajaiset ovat Ussan mukaan suosittuja ohjelmanumeroita esimerkiksi pikkujouluissa, joiden sesonki on nyt kuumimmillaan.

Olutlaseja on tarjolla muun muassa isoissa olutravintolaketjuissa, kuten Teerenpelissä ja Kalaravintoloissa. Kalaravintoloihin ne tulivat kolmisen vuotta sitten.

”Luulimme, että pieniä laseja haluavat lähinnä olutharrastajat, mutta erityisen innokkaasti ne on otettu vastaan aivan tavallisten naisasiakkaiden joukossa. Tämä yllätti meidät”, kertoo Kalaravintoloiden toimitusjohtaja Markku Orasmaa.

”Alun perin ajattelimme, että pienemmät lasit rohkaisevat asiakkaita testaamaan uusia oluita. Kynnys ei ole korkea, jos lasillisen hinta on 2,50–3,50 euroa. Laseittain voimme maistattaa myös kalliimpia harvinaisuuksia, sellaisia kerran elämässä -tuotteita”, Orasmaa kertoo.

Kahden desilitran laseja on ollut kolmisen vuotta myös Teerenpeli-ravintoloissa. Lähiaikoina niihin tulee myös desilitran laseja neljän eri oluen maistelulaudoilla, kertoo Teerenpeli-ketjun toimitusjohtaja Anssi Pyysing.

”Maistelulautasten hauska puolihan on se, että jos sellaisen ostaa puoliksi kaverin kanssa, niin siinä pääsee aika helposti myös jutustelun alkuun”, Pyysing muistuttaa.

Olutravintoloiden asiakkaat ovat kaiken kaikkiaan tietoisempia lasien merkityksestä kuin ennen. Orasmaa kertoo, että oluen vaahtokukan muodostuminen ja oluen aromin säilyminen vaativat kunkin tyyliselle oluelle aivan oman tyyppisensä olutlasin.

”Esimerkiksi vehnäolut tulee tarjota pitkästä, vähän levenevästä lasista, jotta sen vaahto ja aromi muodostuvat oikein. IPA-olut on parhaimmillaan tulppaanin muotoisessa lasissa, joka luo juuri oikeanlaisen aromilukon”, Orasmaa kertoo.

Eurooppalaisille oluenvalmistajille on myös hyvin tärkeää, että oluen alkuperä näkyy lasista. ”Belgialainen olut on tarjottava belgialaisesta lasista”, hän toteaa.

Kaikki tämä asettaa Orasmaan mukaan ravintolan henkilökunnalle aiempaa suurempia vaatimuksia. Heidän pitää tuntea oluet, niiden tarjoilulämpötilat, lasit ja oikeanlainen kaatotekniikka.

”Asialleen vihkiytyneet olutharrastajat pystyvät neuvomaan jo henkilökuntaakin”, Orasmaa sanoo. Hän arvioi, että Kalaravintoloiden 10 000 kanta-asiakkaasta noin 15 prosenttia on olutharrastajia.

Teerenpelin Pyysingin mukaan jotkut asiakkaat haluavat tietyn lasin, oli juoma sitten olutta tai siideriä. ”Ohut lasi on suosiossa ja omaan käteen sopivasta tuopista juoma vain maistuu erityisen hyvältä.”

Nyt voit testata oman olutharrastuneisuutesi asteen. Helsingin Sanomien leikkimielinen testi on saanut inspiraationsa Markus Helaniemen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemästä pro gradu -työstä Pursuit of Hoppiness: Qualitative study of Finnish craft beer hobbyists’ consumer identity. Helaniemen teoriasta kerrotaan lisää ensi viikon perjantain Nyt-liitteessä.