Viisi ruokaideaa itsenäisyyspäivän tv-katsomoon – sormiruoka sopii meille, joiden ei tarvitse kätellä presidenttiä

vietetään Suomen itsenäisyyspäivää, jonka kohokohta on Linnan juhlien vastaanotto. Tuntikausien kättelymaratonin seuraaminen kotisohvalta vaatii asianmukaiset eväät. HS:n ruokatoimitus valitsi juhlakatsomon parhaat sormiruokatärpit meille, joiden ei tarvitse pitää käsiä puhtaana presidenttiparin kättelyä varten.Kukkakaali muuttuu syntisen hyviksi näppipaloiksi, kun sen käsittelee kanansiipien tapaan. Jaa kukkakaali suupaloiksi, tee simppeli leivitys ja pane kaalit uuniin paahtumaan. Viimeistele mausteisella glaseerauksella ja herkuttele sinihomejuustodipin kanssa.Jos kaipaat kättelykatsomoon lihaisampaa sormisyötävää, kokeile kanansiipiä. Tämän reseptin juju on viskikastikkeessa, joka tuo siipiin potkua ja savuista makua. Siivet on helppo tehdä, ja ne ovat niin koukuttavan hyvän makuisia, että kannattanee tehdä kerralla vähän isompi annos. Mitään ei nimittäin jää yli.Kun kättelykatsomossa on useampi osanottaja, tahnabaari takaa jokaiselle sopivaa syötävää. Riittää, kun valmistat tarjolle pari kolme erilaista tahnaa. Hyviä vaihtoehtoja ovat sitruunainen parmesaanitahna, paahdetuilla paprikoilla piristetty hummus tai raikas herne-minttutahna. Lisäksi sopii rapeakuorinen leipä ja kasa tikuiksi leikattuja tuoreita kasviksia.Haluatko päästä helpolla? Valmista kättelykatsomon tarjoilut etukäteen ja pyöräytä pöytään mehevä juustopiirakka. Parhaiten piiraaseen sopii voimakkaan makuinen juusto, jolloin sen pariksi riittää helppo rucola-viikunasalaatti. Sen valmistaa alle kymmenessä minuutissa, ja viikunan makeus sopii hienosti yhteen suolaisen juuston kanssa.Myös illan makeat palat voi valmistaa etukäteen – nämä brookies-leivokset vieläpä valmistuvat kätevästi yhdellä pellillä. Brookies yhdistää brownie-leivokset ja amerikkalaistyyppiset keksit, joten ne ovat nappivalinta heille, joille jälkiruokien valitseminen tuottaa vaikeuksia. Lisäksi riittää pallo hyvää vaniljajäätelöä ja tietenkin kuppi kahvia itsenäisyyspäivän kunniaksi.